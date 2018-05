APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Tausend Festnahmen bei Anti-Putin-Protesten in Russland

Moskau - Zwei Tage vor der Amtseinführung von Präsident Wladimir Putin hat die russische Polizei den Oppositionellen Alexej Nawalny und laut Aktivisten rund tausend seiner Anhänger bei Demos festgenommen. Der Anti-Korruptions-Aktivist hatte für Samstag landesweit zu Protesten gegen Putin aufgerufen unter dem Motto: "Kein Zar für uns!". Putin, der Russland seit 18 Jahren führt, wird am Montag im Kreml in Moskau den Eid für eine weitere sechsjährige Amtszeit ablegen.

Zehntausende demonstrierten in Paris gegen Macrons Politik

Berlin - Knapp ein Jahr nach der Wahl Emmanuel Macrons zum Präsidenten Frankreichs haben Zehntausende Menschen in Paris friedlich gegen seine Reformpolitik protestiert. Nach Angaben der Polizei nahmen an dem Protestmarsch am Samstag 40.000 Menschen teil. Die Linkspartei La France Insoumise ("Das unbeugsame Frankreich"), die die Demonstration unterstützte, sprach auf Twitter von 160.000 Teilnehmern. Kritiker werfen Macron vor, mit seiner Politik vor allem Unternehmen und Besserverdiener zu bevorzugen.

Neubeginn-Kongress: Grüne wollen mit Umweltschutz punkten

Linz/Wien - Die Grünen wollen das Thema Umweltschutz künftig stärker in den Mittelpunkt stellen. Das ist einer jener Punkte, der sich am Samstag nach mehrstündigen Diskussionen beim Neubeginn-Kongress der Grünen in Linz herauskristallisiert hat. Doch auch das bedingungslose Grundeinkommen als Sozialthema stand nach den Gruppendiskussionen im Mittelpunkt. Bundessprecher Werner Kogler kommentierte dies in der Schlussrunde der Veranstaltung wohlwollend.

Vulkanausbruch und Beben erschütterten Hawaii

Honolulu (Hawaii) - Auf den Vulkanausbruch folgten die Beben: Eine Serie von Erdstößen hat Hawaii erschüttert und Menschen in Angst und Schrecken versetzt. Unter den Beben der Stärke 5,4 und 6,9 war nach offiziellen Angaben das stärkste, das seit 1975 auf Hawaii gemessen wurde. Die Erschütterungen begannen am Freitag (Ortszeit). Der Vulkan Kilauea brach am Donnerstag aus. Entwarnung gab es nicht, Geologen gingen davon aus, dass die Erde weiter aktiv bleibt. Der Zivilschutz warnte vor Lebensgefahr durch eine hohe Schwefelgaskonzentration in der Luft.

Zumindest sechs Tote bei Explosion in Kohlegrube in Pakistan

Quetta - Bei einer Explosion in einer Kohlegrube in Pakistan sind mindestens sechs Bergarbeiter ums Leben gekommen. Mindestens sieben weitere Menschen seien bei dem Unglück nahe der Stadt Quetta im Westen des Landes verletzt worden, berichteten lokale Medien am Samstag unter Berufung auf Behörden. Rettungskräfte waren demnach noch dabei, verschüttete Arbeiter zu befreien. Deren genaue Zahl war ebenso wie die Ursache der Explosion noch unklar.

Ärzte in USA entfernten 60 Kilogramm schweren Tumor

Hartford - Ärzte im US-Staat Connecticut haben erfolgreich einen 60 Kilogramm schweren Tumor aus dem Bauch einer Patientin entfernt. Es handle sich um einen der größten bekannten Eierstock-Tumore, teilte der Klinikverbund WCHN mit. Ein so großes Gebilde sei selbst unter den üblicherweise großen Eierstock-Tumoren selten, sagte Arzt Vaagn Andikyan dem Sender CNN am Samstag. Ein Gynäkologe hatte den gutartigen Tumor bei der Frau entdeckt, die sich wegen ihrer starken Gewichtszunahme an den Arzt gewandt hatte.

