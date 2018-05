APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Willi gewann Innsbrucker Bürgermeisterstichwahl

Innsbruck - Der Kandidat der Grünen, Georg Willi, hat am Sonntag die Stichwahl um den Innsbrucker Bürgermeistersessel für sich entschieden. Willi erreichte 52,91 Prozent der Stimmen und bugsierte damit die amtierende Stadtchefin Christine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), die auf 47,09 Prozent kam, aus dem Amt. Damit ist der 50-Jährige, der heute, Sonntag, seinen Geburtstag feiert, der erste grüne Stadtchef einer Landeshauptstadt. Die Wahlbeteiligung lag bei 43,74 Prozent.

IKG-Präsident Deutsch warnte bei Mauthausen-Gedenken vor FPÖ

Mauthausen - Bei den Gedenkfeiern anlässlich der Befreiung des ehemaligen Konzentrationslagers vor 73 Jahren am Sonntag in Mauthausen (Oberösterreich) hat IKG-Präsident Oskar Deutsch klare Worte gegenüber der FPÖ gefunden. Er bezeichnete Burschenschaften als Nachfolger der Vorgänger der Nazis und rief zum Protest auf. Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz Christian Strache (FPÖ) hatten zuvor mit einer Kranzniederlegung am Mahnmal gegen Krieg und Faschismus in Wien der Opfer des Nationalsozialismus gedacht.

Erdogan kündigt weitere Militäroffensiven ab Sommer an

Istanbul/Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat für die Zeit nach den Neuwahlen im Juni weitere Militäroffensiven jenseits der Grenzen seines Landes angekündigt. Die Türkei werde "zusätzliche Offensiven" wie jene in Syrien gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) und die Kurdenmiliz YPG beginnen, sagte Erdogan am Sonntag in Istanbul. Ziel der neuen Offensive werde es sein, die türkischen Grenzen "von Terrororganisationen zu reinigen", sagte Erdogan. Weitere Angaben zu Ort und Zeitpunkt der angekündigten Offensiven machte der Präsident jedoch nicht.

Deutschland kann mit neuen Steuereinnahme-Rekorden rechnen

Berlin - Der deutsche Staat kann einem Medienbericht zufolge auch in den nächsten Jahren mit deutlich höheren Steuereinnahmen planen. Die Steuerschätzer würden am Mittwoch ihre Prognose für die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden gegenüber ihrer Schätzung aus dem November 2017 um rund 60 Milliarden Euro anheben, berichtete das "Handelsblatt" am Sonntag. Grund für den Anstieg ist demnach die weiterhin gute Wirtschaftslage. Insgesamt dürften deshalb die Steuereinnahmen von 675 Milliarden Euro im Jahr 2017 auf knapp über 900 Milliarden Euro im Jahr 2022 steigen.

Zwei Tote und drei Vermisste nach Grubenunglück in Polen

Warschau - In einem polnischen Bergwerk sind am Wochenende zwei Bergarbeiter bei einem Erdbeben ums Leben gekommen. Rettungskräfte bargen am Sonntag zwei Tote aus der Zofiowka-Mine in Schlesien, teilte der Gruben-Betreiber JSW mit. Rund 200 Helfer suchten weiter nach drei seit dem Beben vom Samstag vermissten Bergleuten. Das Erdbeben, das zu dem Unglück führte, hatte eine Stärke von 3,4 auf der Richterskala.

13.500 Teilnehmer bei "Wings for Life"-Lauf in Wien

Wien - 102.862 Läufer sind am Sonntag weltweit zeitgleich für einen guten Zweck an den Start gegangen. 203 organisierte Läufe zugunsten der Rückenmarkforschung fanden in 66 Nationen statt. In Wien waren für den "Wings for Life World Run" rund 13.500 Personen registriert, darunter Sportgrößen wie Thomas Morgenstern, Andreas Goldberger und Markus Schairer. Der Startschuss fiel pünktlich um 13.00 Uhr. Mit der "Wing for Life World Run"-App konnte man aber auch auf selbst gewählten Strecken laufen.

