APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Matthias Strolz zieht sich von NEOS-Parteispitze zurück

Wien - Matthias Strolz hat am Montag völlig überraschend seinen Rückzug von der Spitze der NEOS angekündigt. Heute sei der Tag, an dem er als Gründungsvorsitzender der NEOS "die schrittweise, geordnete Übergabe" einleite, sagte Strolz in einer persönlichen Erklärung. Er wird bis Ende Juni den Parteivorsitz abgeben und bis zum Herbst die Führung des Parlamentsklubs in neue Hände legen. Danach wird er aus dem Nationalrat ausscheiden und sich völlig aus der Politik zurückziehen.

Italiens Staatspräsident will neutrale Regierung einsetzen

Rom - Der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella hat die Bildung einer Regierung zwischen den Parteien für gescheitert erklärt. Eine neutrale Regierung müsse das Land zur Neuwahl führen, sagte Mattarella am Montag in Rom.

Hisbollah verkündet "großen Sieg" bei Wahlen im Libanon

Beirut - Die schiitische Hisbollah-Bewegung hat sich zum Sieger der Parlamentswahl im Libanon erklärt. "Das ist ein großer politischer und moralischer Sieg für die Entscheidung zum Widerstand", sagte der Chef der proiranischen Formation, Hassan Nasrallah, am Montag in einer vom Fernsehen übertragenen Rede. Die Hisbollah habe ihr "Ziel erreicht". Wie viele Sitze die Hisbollah bei dem Urnengang erlangt hat, sagte Nasrallah nicht. Offizielle Wahlergebnisse lagen noch nicht vor.

Putin ordnet per Dekret Maßnahmen für höhere Lebensqualität an

Moskau - Präsident Wladimir Putin hat unmittelbar nach seiner Amtseinführung viele Maßnahmen für eine höhere Lebensqualität in Russland angeordnet. Ziel sei, dass die Lebenserwartung in den kommenden sechs Jahren deutlich steigt, hieß es in einer Mitteilung des Kremls am Montag. Bis 2024 soll sie 78 Jahre betragen. 2017 erreichten die Russen durchschnittlich ein Alter von rund 72 Jahren. Die russische Regierung muss die Vorgaben innerhalb konkreter Fristen umsetzen.

Britischer Außenminister Johnson: Trump "nobelpreiswürdig"

London/Washington - Der britische Außenminister Boris Johnson hält US-Präsident Donald Trump eines Nobelpreises für würdig, falls die USA in Zukunft zum Atomabkommen mit dem Iran stehen sollten und der Konflikt mit Nordkorea in Ordnung gebracht werde. Dann sei Trump kein geringerer Kandidat als sein Vorgänger Barack Obama, der den Preis bekommen habe, "bevor er irgendetwas gemacht hat", sagte Johnson dem TV-Sender Sky News. Johnson ist derzeit zu Gesprächen über verschiedene internationale Konflikte in den USA. Ein Treffen mit Trump ist nicht geplant.

Hohe Haftstrafen im Pädophilen-Prozess in Wien

Wien - Der Prozess um den schrecklichen Missbrauch von Kindern in Wien ist Montagnachmittag mit drei Schuldsprüchen zu Ende gegangen. Die Angeklagten - Vater und Mutter von zwei Kindern sowie ein pädophiler Bekannter - fassten hohe unbedingte Haftstrafen aus. Der Vater erhielt 14 Jahre Haft, seine Ex-Frau sieben Jahre und der Tiroler Landwirt zwölf Jahre. Die Männer werden zudem in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen. Vor allem die hohe Strafe für die Mutter als Beitragstäterin überraschte.

Frauenleiche im Neusiedler See - Opfer ist Ungarin

Eisenstadt/Wien - Im Fall der Mitte April im Neusiedler See entdeckten Frauenleiche steht die Identität des Opfers fest. Laut Staatsanwaltschaft Eisenstadt handelt es sich um eine 1988 geborene, ungarische Staatsangehörige. Die Tote habe aufgrund eines Hinweises aus Österreich identifiziert werden können. Die Identität sei durch einen DNA-Abgleich bestätigt. Am 13. April waren der Torso der Leiche sowie der Kopf im Bereich der Ruster Bucht geborgen worden. Später wurden weitere Leichenteile gefunden. Ein 63-jähriger Verdächtiger wurde rund zwei Wochen später festgenommen und legte bereits ein Geständnis ab.

Wiener Börse schließt mit Kursgewinnen

Wien - Der heimische Leitindex ATX konnte sich am Montag um recht deutliche 0,92 Prozent auf 3.484,31 Zähler verbessern. Auch das europäische Umfeld zeigte sich mehrheitlich im grünen Bereich. Für Unterstützung sorgten der schwächer tendierende Euro sowie eine freundliche Wall Street. Angesichts der dünnen Meldungslage rückten aktuelle Konjunkturnachrichten aus Europa in den Fokus der Anleger.

(Schluss) grh/ger/ck