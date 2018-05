APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Totes Kind in Müllcontainer in Wien-Döbling entdeckt

Wien - Eine in einem Plastiksack verpackte Kinderleiche ist Samstag früh in einem Müllcontainer in Wien-Döbling gefunden worden. Es handelt sich dabei um eine siebenjährige Volksschülerin, die seit Freitag vermisst wurde. Dies teilte die Wiener Polizeisprecherin Irina Steirer der APA mit. Die Todesursache muss noch geklärt werden, die Polizei geht aber von Fremdverschulden aus. Die Ermittlungen und Einvernahmen seien im Gange, weitere Einzelheiten werde es am Sonntag geben, sagte die Sprecherin.

Lega und Fünf Sterne-Bewegung einig über Programmentwurf

Rom - In den Regierungsverhandlungen zwischen der rechtspopulistischen Lega und der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung gibt es ein erstes greifbares Ergebnis. Vertreter beider Parteien hätten sich in Mailand auf den Entwurf eines gemeinsamen Regierungsprogramms geeinigt, verlautete von beiden Parteien. Das Programm bestehe aus 19 Punkten, die Personalia seien noch ausgeklammert worden.

Sieben Festnahmen bei Kroaten-Treffen in Bleiburg

Bleiburg - Das Kroaten-Treffen am Loibacher Feld in Bleiburg nahe der slowenischen Grenze ist am Samstagnachmittag ohne gröbere Zwischenfälle zu Ende gegangen. Die Polizei sprach in einer Aussendung von rund 10.000 bis 11.000 Besuchern, es gab aber sieben Festnahmen und neun Anzeigen nach dem Verbotsgesetz. Das Treffen hatte sich in den letzten Jahren auch zum Treffpunkt für Rechtsextremisten entwickelt.

Irakische Parlamentswahl endete ohne größere Zwischenfälle

Bagdad - Die erste Parlamentswahl im Irak nach dem militärischen Sieg gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) ist ohne größere Zwischenfälle zu Ende gegangen. Die Wahllokale schlossen am Samstagabend um 18 Uhr Ortszeit (17 Uhr MESZ). Irakische Medien und Beobachter meldeten jedoch geringes Interesse. Rund 900.000 Sicherheitskräfte sollten am Samstag für einen reibungslosen Ablauf sorgen. Medien und Beobachter berichteten von Problemen bei der Abstimmung. Das Endergebnis soll laut Wahlkommission bis Montag vorliegen.

Nordkorea schließt Atomtestgelände zwischen 23. und 25. Mai

Pjöngjang - Nordkorea will sein Atomtestgelände noch vor dem historischen Gipfeltreffen zwischen Machthaber Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump schließen. Die Anlage Punggye-ri im Nordosten solle, wenn es das Wetter zulasse, zwischen dem 23. und 25. Mai bei einer "Zeremonie" vor den Augen ausländischer Beobachter unbrauchbar gemacht werden, erklärte das Außenministerium in Pjöngjang am Samstag. Kim und Trump wollen einander am 12. Juni in Singapur treffen. Dabei geht es um eine friedliche Lösung des langjährigen Streits um das nordkoreanische Atomprogramm.

Frauen demonstrieren auf dem roten Teppich von Cannes

Cannes - Marion Cotillard, Jane Fonda, Claudia Cardinale, Cate Blanchett und Agnes Varda: Insgesamt 82 Schauspielerinnen und Regisseurinnen wollen am Samstag auf dem roten Teppich von Cannes die MeToo-Bewegung gegen Sexismus und Ungleichheit unterstützen. Dabei wollen sie auf der Hälfte der Treppe, die in den Festival-Palast hinaufführt, einige Momente innehalten. Die diesjährige Jurypräsidentin Cate Blanchett wird gemeinsam mit der 89-jährigen Regisseurin Agnes Varda auf dem roten Teppich eine Erklärung vorlesen.

Österreich Eishockey-Team schaffte historischen WM-Klassenerhalt

Kopenhagen - Österreichs Eishockey-Nationalmannschaft hat bei der WM in Dänemark erstmals seit 14 Jahren den Klassenerhalt geschafft. Die ÖEHV-Auswahl gewann am Samstag das Abstiegs-Duell mit Weißrussland mit 4:0 (1:0,3:0,0:0) und löste damit das Ticket für die WM 2019 in der Slowakei. Österreich ist der erste Aufsteiger seit zehn Jahren, der nicht sofort wieder absteigen musste. Die Mannschaft von Teamchef Roger Bader geht mit vier Punkten in die abschließende Partie am Montag (20.15 Uhr) gegen Tschechien und kann von den punktelosen Weißrussen nicht mehr überholt werden.

