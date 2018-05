APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Kind in Müllcontainer in Wien-Döbling wurde erstochen

Wien - Die Siebenjährige, deren Leiche Samstagfrüh in einem Müllcontainer in Wien-Döbling gefunden worden war, ist durch einen Stich in den Hals getötet worden. Das hat laut Polizei die Obduktion ergeben. Das Mädchen war am Freitagnachmittag vom Spielplatz eines Gemeindebaus verschwunden. Die in einem Plastiksack verpackte Leiche der Volksschülerin, die seit Freitag vermisst worden war, wurde in einem Müllcontainer gefunden.

Mutmaßlicher Paris-Attentäter war Behörden bekannt

Paris - Ein mutmaßlicher Islamist hat am Samstagabend im Zentrum von Paris einen Passanten getötet und vier weitere Menschen verletzt. Der aus Tschetschenien stammende und mit einem Messer bewaffnete Angreifer wurde von der Polizei erschossen. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" reklamierte den Angriff für sich. Der Tatverdächtige war den Sicherheitsbehörden bekannt und stand auf einer Liste radikalisierter Personen. Am Sonntag wurden seine Eltern und ein Freund in Gewahrsam genommen.

13 Tote bei Anschlägen auf Kirchen in Indonesien

Jakarta - Drei brutale Terroranschläge auf christliche Kirchen, hinter denen vermutlich eine einzige islamistische Familie steckt, haben sich in der indonesischen Großstadt Surabaya ereignet. Bei den Selbstmordattentaten wurden mindestens 13 Menschen getötet, mehr als 40 wurden verletzt. Die Bomben explodierten kurz vor Beginn der morgendlichen Gottesdienste fast zeitgleich in drei Kirchen. Laut Polizei sollen alle Täter aus einer Familie stammen - inklusive zweier minderjähriger Kinder.

Einigung über Programm in Italien, doch noch kein Premier

Rom - Die Gespräche zwischen der rechten Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien sind am Sonntag in Mailand zu Ende gegangen. Auf das Regierungsprogramm habe man sich geeinigt, hieß es aus Delegationskreisen der beiden Parteien. Der Name des neuen Premiers bleibt allerdings noch ein Rätsel. Der neue Ministerpräsident soll weder der Lega noch der Fünf-Sterne-Bewegung angehören. Beide Parteichefs erklärten sich bereit, auf das Premieramt zu verzichten, um die Bildung einer Regierung zu ermöglichen.

Vor Eröffnung von US-Botschaft: Israel feiert Jerusalem-Tag

Jerusalem - Am Tag vor der umstrittenen Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem hat Israel seinen Anspruch auf die ganze Stadt bekräftigt. Regierungschef Benjamin Netanyahu sagte am Sonntag während der wöchentlichen Kabinettssitzung, Jerusalem sei "seit mehr als 3.000 Jahren die Hauptstadt unseres Volkes" gewesen. Tausende Israelis versammelten sich zu einem Marsch mit israelischen Flaggen durch die Altstadt.

Entführte britische Touristen im Ostkongo befreit

Goma/London - Zwei im Osten der Demokratischen Republik Kongo entführte Touristen aus Großbritannien sind wieder frei. Die beiden Männer konnten in Sicherheit gebracht werden, teilte der britische Außenminister Boris Johnson am Sonntag in London mit. Johnson bedankte sich bei den Behörden für ihre Unterstützung in dem Fall. Die Gruppe war am vergangenen Freitag nahe des Virunga-Nationalparks entführt worden.

Cesar Sampson nach ESC-Finale wieder in Wien gelandet

Lissabon/Wien - Seine Nacht war kurz: Nur knapp zwölf Stunden, nachdem er beim 63. Eurovision Song Contest in Lissabon den hervorragenden dritten Platz ersungen hat, ist Österreichs ESC-Held Cesar Sampson wieder in der Heimat angekommen. Sonntagmittag landete er mit der rot-weiß-roten Delegation am Flughafen Schwechat und wurde von einigen Fans mit Rosen erwartet. Für ihn war es jedenfalls ein "perfekter Abend".

Salzburg machte Sturm mit 4:1 gegen Rapid zum Vizemeister

Wien - Fußball-Rekordmeister Rapid hat den Vizemeistertitel und einen Champions-League-Qualifikations-Startplatz in der Bundesliga verpasst. Die Hütteldorfer kassierten zum Abschluss der 34. Runde im Schlager gegen Meister Red Bull Salzburg eine klare 1:4-Heimniederlage und können mit acht Punkten Rückstand auf Sturm Graz in den letzten beiden Spielen nicht mehr an den Steirern vorbeiziehen. Die Partie war nach einer 3:0-Pausenführung der Mozartstädter im Grunde bereits entschieden.

