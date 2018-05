APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Südkorea will zwischen den USA und Nordkorea vermitteln

Tokio/Pjöngjang - Südkorea will sich als Vermittler zwischen den USA und Nordkorea darum bemühen, dass das Treffen zwischen Präsident Donald Trump und Machthaber Kim Jong-un auch wirklich zustande kommt. Die Regierung in Seoul werde den USA die Position des Nordens darlegen und umgekehrt, teilte das südkoreanische Präsidialamt am Donnerstag mit. Präsident Moon Jae-in strebe eine aktivere Rolle als Vermittler an.

EU bekräftigt Beitrittsperspektive der Westbalkan-Staaten

Sofia - Die EU hat bei einem Gipfeltreffen in Sofia die Beitrittsperspektive der Westbalkan-Staaten bekräftigt. Der EU-Beitritt der Westbalkan-Staaten sei "ohne Alternative, es gibt keinen Plan B", sagte EU-Ratspräsident Donald Tusk nach einem Sondertreffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in Sofia. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel zeigte sich jedoch kritisch zum Beitrittsdatum 2025. Sie forderte Fortschritte in den Bereichen Rechtsstaatlichkeit, Korruptionsbekämpfung und die Lösung von Grenzstreitigkeiten.

Nationalrat beschloss Deutschförderklassen

Wien - Mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ hat der Nationalrat am Donnerstag die umstrittenen Deutsch-Förderklassen beschlossen. Ab kommendem Schuljahr werden damit Schulanfänger, die dem Unterricht nicht ausreichend folgen können, nach eigenem Lehrplan in eigenen Klassen unterrichtet. Die Opposition protestierte, konnte den Beschluss aber nicht verhindern. Das beschlossene Gesetz umfasst auch das Vorgehen gegen Schulschwänzer. Fehlt ein Schüler mehr als drei Tage unentschuldigt, droht eine Verwaltungsstrafe von mindestens 110 Euro.

16-Jähriger nach Tod von Mädchen in U-Haft

Wien - Das Landesgericht für Strafsachen hat am Donnerstagnachmittag über jenen 16-jährigen Gymnasiasten die U-Haft verhängt, der am vergangenen Freitag im "Dittes-Hof" in Wien-Döbling ein siebenjähriges Mädchen erstochen haben soll. Als Haftgründe wurden Flucht-, Verdunkelungs- und Tatbegehungsgefahr angenommen. Der Bursche, gegen den von der Staatsanwaltschaft wegen Mordes ermittelt wird, machte vor dem Haftrichter keine Angaben.

Einigung über Regierungsprogramm in Rom

Rom - Das Regierungsprogramm der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung und der rechten Lega ist von den Parteichefs Luigi Di Maio und Matteo Salvini abgesegnet worden. Es muss jedoch noch von den Anhängern der beiden Parteien bestätigt werden. Das Koalitionsprogramm soll von Di Maio und Salvini erst dann unterschrieben werden, wenn der Name eines Premiers feststeht, um den noch verhandelt wird. Indiskretionen zufolge soll ein Spitzenmitglied der Fünf Sterne-Bewegung zum Premier aufrücken.

Flüchtlingsmädchen bei Verfolgungsjagd in Belgien getötet

Brüssel - Ein zweijähriges kurdisches Mädchen ist nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei auf einer Straße im Süden Belgiens gestorben. Das Kind befand sich in einem Kleinbus mit 29 weiteren kurdischen Flüchtlingen, den die Polizei verfolgte und durch Schüsse zum Halten brachte, wie die Staatsanwaltschaft der Stadt Mons am Donnerstag mitteilte. Das Mädchen sei nicht von den Kugeln getroffen worden, sagte der zuständige Staatsanwalt.

Ski-WM 2023 nicht in Saalbach, Zuschlag an Courchevel-Meribel

Costa Navarino - Die alpine Ski-WM 2023 geht in Couchevel-Meribel und nicht wie vom ÖSV erhofft in Saalbach über die Bühne. Diese Entscheidung wurde am Donnerstag im Rahmen des FIS-Kongresses in Costa Navarino in Griechenland bekanntgegeben.

Wiener Börse schließt mit Kursgewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Donnerstag im Plus geschlossen. Der ATX legte 0,57 Prozent auf 3.510,28 Punkte zu. Die Aktien des Kartonherstellers Mayr-Melnhof stiegen leicht um 0,32 Prozent, nachdem das Unternehmen für das erste Quartal Zuwächse bei Umsatz und Gewinn gemeldet hatte. Hingegen setzten die Titel des Leiterplattenherstellers AT&S ihre Talfahrt fort und gaben um weitere 3,23 Prozent nach.

