APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Mindestens acht Tote durch Schüsse in High School in Texas

Houston (Texas) - Bei Schüssen in einer High School in Texas sind nach Polizeiangaben mindestens acht Menschen getötet worden. Die meisten Todesopfer seien Schüler gewesen, sagte ein Sheriff am Freitag. Die Zahl der Todesopfer könne noch auf bis zu zehn steigen. Darüber hinaus habe es zahlreiche Verletzte gegeben, darunter einen Polizisten. Die Tat wurde in der Nähe von Houston verübt. Ein Schütze sei in Haft, eine zweite Person sei festgenommen worden. Bei dem mutmaßlichen Täter handelt es sich um einen Schüler.

EU meldet mögliche Vergeltungszölle gegen die USA bei WTO an

Brüssel - Die EU-Kommission wappnet sich für die Verhängung möglicher Gegenzölle auf US-Produkte, falls die Europäische Union nicht von US-Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen wird. Am Freitag informierte die Brüsseler Behörde offiziell die Welthandelsorganisation WTO darüber. Die EU habe die WTO über eine Liste von US-Produkten wie Orangensaft, Erdnussbutter und Bourbon-Whiskey in Kenntnis gesetzt, die mit zusätzlichen Importzöllen belegt werden könnten, erklärte die Kommission.

Länder erhalten für Pflege bis zu 340 Millionen

Wien - Der Pflegestreit zwischen Bund und Ländern ist beigelegt. Letztere haben dem Finanzminister bei der Landeshauptleute-Konferenz in Wien eine ordentliche Millionen-Spritze abgetrotzt. An die 500 Millionen wollten die Länder vom Finanzminister zur Abdeckung der Kosten durch die Abschaffung des Pflege-Regresses haben. Es wurden immerhin 340 Millionen und damit deutlich mehr als jene 100 Millionen, die Ressortchef Hartwig Löger budgetiert hatte. Trotzdem geht Löger davon aus, seinen Budgetkurs halten zu können.

Innsbrucker Viererkoalition unter Bürgermeister Willi steht

Innsbruck - Die Innsbrucker Viererkoalition unter dem neuen grünen Bürgermeister Georg Willi ist unter Dach und Fach: Grüne, Für Innsbruck, ÖVP/Seniorenbund und SPÖ einigten sich am Freitagabend nach fünftägigen Verhandlungen auf ein Arbeitsübereinkommen. Dieses soll bis Dienstagabend von allen Parteigremien abgesegnet werden. Am Mittwoch soll dann das Koalitionsabkommen öffentlich präsentiert werden, hieß es. Einen Tag darauf folgt die Konstituierende Sitzung des Gemeinderats, unter anderem mit der Angelobung des neuen Bürgermeisters.

US-Außenminister hält am Montag Grundsatzrede zum Iran

Washington - US-Außenminister Mike Pompeo wird am Montag eine außenpolitische Grundsatzrede zur Iran-Politik der Vereinigten Staaten halten. Das kündigte sein Ministerium am Freitag an. Pompeo wolle einen diplomatischen Plan für eine neue Sicherheitsarchitektur für die Nahost-Region vorlegen, sagte ein hochrangiger Mitarbeiter des Außenministeriums am Freitag in Washington. "Wir wollen eine diplomatische Lösung", betonte der Mitarbeiter.

UNO-Menschenrechtsrat setzt Kommission zu Gaza ein

Gaza - Nach der Gewalt israelischer Soldaten gegen Demonstranten in Gaza will der UNO-Menschenrechtsrat eine unabhängige Untersuchungskommission in den Gazastreifen schicken. Experten sollten prüfen, ob dort das humanitäre Völkerrecht und die Menschenrechte verletzt wurden, wie es in einer am Freitag in Genf verabschiedeten Resolution heißt. 29 Länder sprachen sich dafür aus, die USA und Australien dagegen und 14 Länder enthielten sich der Stimme. Israel wies die Resolution als einseitig zurück.

Neun Tote bei Schießereien an Grenze Indien-Pakistan

Islamabad/Srinagar - Bei Grenzschießereien zwischen indischen und pakistanischen Sicherheitskräften sind am Freitag neun Menschen ums Leben gekommen. Unter ihnen seien vier Zivilisten und ein Grenzbeamter, meldeten indische Behörden. Die pakistanische Polizei berichtete, auf ihrer Seite seien drei Kinder und eine Frau getötet worden. Auf beiden Seiten wurden mindestens 22 Menschen verletzt. Die Armeen der verfeindeten Nachbarn hatten am Freitag immer wieder an verschiedenen Stellen über die De-facto-Grenze zwischen den von beiden jeweils kontrollierten Teilen Kaschmirs geschossen.

Wiener Börse geht leichter ins Wochenende

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag mit tieferer Tendenz beendet. Der ATX fiel um 0,70 Prozent auf 3.4858,79 Einheiten. An Europas Leitbörsen ging es ebenfalls bergab. Für Unsicherheit sorgte die nahende Regierungsbildung in Italien. In Wien brachen Porr um klare 6,81 Prozent auf 32,15 Euro ein. Auch FACC sackten erneut um 7,15 Prozent auf 17,92 Euro ab. Auf Wochensicht haben die Papiere rund 17 Prozent eingebüßt.

