APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Prinz Harry und Meghan Markle gaben sich das Jawort

Windsor - Prinz Harry und die US-Schauspielerin Meghan Markle haben sich am Samstag auf Schloss Windsor das Jawort gegeben. Die Braut trug ein schlicht-elegantes, weißes Kleid von Givenchy mit langem Schleier und Schleppe sowie ein diamantenfunkelndes Diadem, Prinz Harry eine dunkle Paradeuniform. Unter den 600 Gästen in der Kapelle waren zahlreiche Prominente wie Schauspieler, Musiker und Sportstars. Im Park des Schlosses verfolgten mehr als 2.500 geladene Gäste aus der Bevölkerung bei einem Picknick auf Großbildleinwänden die Zeremonie.

Staatstrauer in Kuba nach Flugzeugabsturz mit mehr als hundert Toten

Havanna - Nach dem Flugzeugabsturz in Kuba hat am Samstag eine zweitägige Staatstrauer begonnen. Die Flaggen wurden landesweit auf Halbmast gesetzt. Bei dem Unglück waren am Freitag 107 Menschen ums Leben gekommen, drei Frauen überlebten schwer verletzt. Die Unglücksursache war unklar. Nach Angaben von Präsident Miguel Diaz-Canel wurden Ermittlungen eingeleitet.

Iran wartet im Atomstreit auf Ergebnisse der EU-Maßnahmen

Teheran/Washington - Der Iran hat die wirtschaftlichen Maßnahmen der EU zur Rettung des Atomabkommens zwar begrüßt, wartet aber auf Ergebnisse in der Praxis. "Die EU ist in der Tat ernsthaft bemüht (den Deal zu retten), aber wir müssen die praktischen Folgen dieser Initiativen und Versprechen abwarten", sagte Vizepräsident und Atomchef Ali Akbar Salehi am Samstag. Sollten die Europäer das Abkommen von 2015 nicht aufrecht erhalten, könnte die Islamische Republik wieder angereichertes Uran produzieren, sagte Salehi.

Behörden: Kirchenbesucher in Tschetschenien angegriffen - mehrere Tote

Grosny - In der russischen Unruheregion Tschetschenien haben nach offizieller Darstellung mehrere Menschen Besucher einer orthodoxen Kirche angegriffen. Vier Angreifer seien von der Polizei getötet worden, teilte das staatliche Ermittlungskomitee der Agentur Interfax zufolge am Samstag mit. Auch zwei Polizisten wurden demnach bei dem Einsatz getötet. Medien berichteten zudem von mindestens einem getöteten Kirchenbesucher. Die Angreifer sollen ein Messer und ein Gewehr bei sich getragen haben. Details und Hintergründe der Tat waren zunächst nicht bekannt.

School Shooting in Texas - Wieder Debatte über Waffengesetze

Houston (Texas) - Nach tödlichen Schüssen auf zehn Menschen an einer Schule in Texas ist ein Teenager wegen Mordes angeklagt worden. Die Tat des 17-Jährigen am Freitag in Santa Fe nahe Houston entfachte die Debatte über die Waffengesetze in den USA neu. Präsident Donald Trump versprach in einer ersten Reaktion besseren Schutz für Schüler. In der Vergangenheit hatte die einflussreiche Waffenlobby strengere Vorschriften stets verhindert.

Kritik vom Außenministerium an Fremdenrechtsnovelle

Wien - An der geplanten Fremdenrechtsnovelle von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gibt es nicht nur wegen des zu erwartenden erhöhten Arbeits- und Kostenaufwands Kritik. Das Völkerrechtsbüro des Außenministeriums hält dem Innenministerium vor, dass Teile des Fremdenrechtspakets im Widerspruch zu internationalen Menschenrechtsverpflichtungen stehen - konkret die Verschärfung für straffällige jugendliche Asylwerber und die Verlängerung der Staatsbürgerschafts-Wartefrist für Asylberechtigte. Scharfe Kritik daran üben auch die Rechtsanwälte und die SOS Kinderdörfer.

16-Jähriger raste mit gestohlenem Auto durch Graz

Graz - Ein 16-Jähriger ist in der Nacht auf Samstag mit einem gestohlenen Auto durch Graz gerast. Dabei überholte er trotz Gegenverkehr und gefährdete eine ganze Reihe anderer Autofahrer, bis er die Kontrolle über das Auto verlor. Er prallte mit dem Auto gegen einen Lichtmast, er und fünf mitfahrende Jugendliche wurden verletzt.

