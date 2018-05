APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Präsidentenwahl in Venezuela startete schleppend

Caracas - Überschattet von einer schweren Wirtschaftskrise und Boykott-Aufrufen der Opposition hat in Venezuela am Sonntag die vorgezogene Präsidentschaftswahl stattgefunden. Die Wahl begann wie erwartet schleppend. In den ersten Stunden der Abstimmung zeichnete sich landesweit eine nur geringe Beteiligung ab. Sollte der Trend anhalten, würde dies Amtsinhaber Nicolas Maduro helfen, der seine Anhänger zur Teilnahme mobilisiert hat, während maßgebliche Teile der Opposition zu einem Wahlboykott aufgerufen haben.

Italiens Lega und Fünf Sterne einigten sich auf Premier

Rom - Die Verhandlungen über die Regierungsbildung in Italien sind in die Endphase getreten. Die rechte Lega und die Fünf-Sterne-Bewegung einigten sich auf einen Regierungschef und auf die Ministerliste, teilte Lega-Chef Matteo Salvini am Sonntag mit. Salvini betonte, sowohl er als auch Fünf Sterne-Chef Luigi Di Maio hätten auf das Premieramt verzichtet. Einen Namen nannte er nicht. Der Name des Regierungschefs und die Ministerliste sollen Präsidenten Sergio Mattarella am Montag vorgelegt werden. Der Präsident muss dann entscheiden, ob er den Regierungsauftrag erteilt.

Erdogan kritisiert Demokratie in europäischen Staaten

Ankara/Sarajevo - Nach den Worten des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan haben die europäische Staaten, die sich als Wiege der Demokratie betrachteten, "die Prüfung nicht bestanden". Erdogan erklärte am Sonntag in der bosnischen Hauptstadt vor etwa 20.000 Anhängern in einer Sporthalle: "Wir sind heute in Sarajevo. Bosnien-Herzegowina hat damit gezeigt, dass es ein demokratischer Staat ist." Die meisten Teilnehmer an der Wahlkampfveranstaltung waren aus Deutschland, Österreich und den Niederlanden angereist.

Treffen zum weiteren Vorgehen im Iran-Atomstreit am Freitag

Teheran - Die verbliebenen Unterzeichner des iranischen Atomabkommens wollen sich am Freitag mit dem weiteren Vorgehen nach dem Austritt der USA beschäftigen. "Auf Bitten des Iran wird der Gemeinsame Ausschuss am Freitag ohne die USA zusammentreten und die Konsequenzen des amerikanischen Rückzugs diskutieren", sagte Vize-Außenminister Abbas Araqchi am Sonntag. Besprochen werde auch, wie die verbliebenen Staaten weiter am Abkommen festhalten könnten, hieß es. EU-Energiekommissar Miguel Arias Canete bestätigte den Termin.

Frau in Wien auf offener Straße erstochen

Wien - Eine 59 Jahre alte Frau ist am frühen Sonntagnachmittag in Wien-Favoriten auf offener Straße mit zahlreichen Messerstichen getötet worden. Als mutmaßlicher Täter wurde ihr 67 Jahre alter Ehemann festgenommen. Das Paar hat nach Angaben der Polizei offenbar in Scheidung gelebt. Der Mann versuchte wegzulaufen, wurde aber von Zeugen verfolgt und gefasst. Versuche der Rettungskräfte, die Frau zu reanimieren, blieben erfolglos. Der mutmaßliche Täter sollte noch am Sonntag einvernommen werden.

USA bestätigten Aussetzung der Strafzölle mit China

Washington/Peking - Die USA und China verzichten vorerst auf gegenseitige Strafzölle. US-Finanzminister Steven Mnuchin sagte am Sonntag dem US-Sender Fox News, beide Länder hätten im Handelsstreit "sehr bedeutende Fortschritte" erzielt und sich auf einen "Rahmen" für ein geplantes Abkommen geeinigt. "Wir haben vereinbart, die Strafzölle zurückzustellen, während wir versuchen, ein Rahmenabkommen zu auszufertigen." Zuvor hatte China schon von einer Übereinkunft berichtet.

