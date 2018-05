APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

ÖGB droht mit Kampfmodus gegen Sozialumbau

Wien - Der Umbau des heimischen Sozialversicherungssystems wird nur unter schwerem Protest der Gewerkschaft über die Bühne gehen. Der scheidende ÖGB-Präsident Erich Foglar meinte, noch nie in der Zweiten Republik habe es eine Regierung gegeben, die so klar und ungeniert eine "Regierung der Industriebosse" sei. Geplant sei der Umbau in eine "Dritte Republik". Die Bundesregierung verteidigte ihre Pläne, Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sah sich den Österreichern, nicht Interessensvertretern verpflichtet.

Kurz verteidigt Regierungskurs im Puls 4-Sommergespräch

Wien - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat sich im Puls 4-Sommergespräch gegen Kritik an der im Ministerrat fixierten Sozialversicherungs-Reform verteidigt. Man sei bei der Reform "keinen Millimeter vom Regierungsprogramm abgewichen", sagte er. Bei anderen Themen wie etwa der Migration sieht er seine Position gegenüber früheren Jahren weitgehend unverändert. Geändert habe sich sein Verhältnis zu FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache: "Man lernt sich kennen, hat viel miteinander zu tun, verhandelt miteinander", so Kurz.

Italiens Präsident empfing Conte zu Gespräch

Rom/München - Italiens Präsident Sergio Mattarella hat Mittwochabend erstmals den Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, Giuseppe Conte, empfangen. Das Treffen begann um 17.30 Uhr. Der 53-jährige Conte erreichte den Quirinalspalast mit einem Taxi.

SPÖ-Kritik an Ausnahme-Wegfall in Terror-Paragraf

Wien - Die SPÖ kritisiert den im Zuge des Strafrechtsänderungsgesetzes geplanten Wegfall einer Ausnahmebestimmung im sogenannten Terrorismusparagrafen 278c. Laut diesem gilt eine Tat dann nicht als terroristische Straftat, "wenn sie auf die Herstellung oder Wiederherstellung demokratischer und rechtsstaatlicher Verhältnisse oder die Ausübung oder Wahrung von Menschenrechten ausgerichtet ist". Bei der SPÖ läuten nun die "Alarmglocken", wie SPÖ-Justizsprecher Hannes Jarolim erklärte.

SPÖ-Chef Kern für EU-Einsparungen bei Landwirtschaft

Brüssel - SPÖ-Chef Christian Kern hat sich bei einem Besuch im EU-Parlament in Brüssel für deutliche Einsparungen im EU-Agrarbudget und eine Erhöhung der Finanzmittel für den Grenzschutz ausgesprochen. Kern kritisierte die entsprechenden Vorschläge der EU-Kommission im mittelfristigen Finanzrahmen 2021-2027. Er will außerdem nicht als sozialdemokratischer Spitzenkandidat bei der EU-Wahl 2019 kandidieren.

Grasser-Prozess: Meischberger bei Konten-Details überfordert

Wien/Linz - Im Korruptionsprozess gegen Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/ÖVP) und andere hat der Zweitangeklagte Walter Meischberger heute den ganzen Tag lang die genauen Fragen der Richterin zu den Liechtenstein-Konten beantworten müssen. Dabei kam der frühere FPÖ-Spitzenpolitiker und Grasser-Trauzeuge einige Male ins Rätseln - obwohl er ja angibt, alle drei Konten seien in Wahrheit ihm zuzurechnen.

ÖVP-Kritik an Vergabe von Landerechten an Kuwait Airways

Brüssel - Kritik galt unter den auf einen neuen Stil bedachten Koalitionspartnern ÖVP und FPÖ bisher als ungewöhnlich. Die Fluglinie Kuwait Airways, die sich weigert israelische Passagiere zu transportieren, sorgt nun aber für Irritationen in der ÖVP. Die Europaabgeordneten Heinz Becker und Lukas Mandl kritisieren Infrastrukturminister Norbert Hofer (FPÖ) für die Vergabe von Landerechten an Kuwait Airways. Kuwait Airways sei eine "antisemitische Fluglinie", heißt es in einer Stellungnahme der ÖVP-Abgeordneten gegenüber der APA.

Wiener Börse schließt klar im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwoch klar im Minus geschlossen. Der ATX fiel um 0,93 Prozent auf 3.481,84 Punkte. Die Aktien des Ölfeldausrüsters Schoeller-Bleckmann brachen nach Zahlen zunächst um fünf Prozent ein, drehten dann jedoch ins Plus und beendeten den Handelstag um 0,18 Prozent höher. Das Unternehmen ist im ersten Quartal 2018 operativ wieder in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt.

