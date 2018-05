APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Südkoreas Präsident traf nordkoreanischen Machthaber

Seoul - Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in und der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un sind am Samstag erneut zu einem Gespräch zusammengekommen. Beide hätten sich ausgetauscht, um den Weg für ein Gipfeltreffen zwischen Kim und US-Präsident Donald Trump zu ebnen, teilte das südkoreanische Präsidialamt mit. Es war bereits das zweite Treffen innerhalb von zwei Monaten. Trump, der den für 12. Juni geplanten Gipfel am Donnerstag abgesagt hatte, erklärte am Freitag, er halte das Treffen doch noch für möglich.

Erdogan ruft Türken zu Stützungskäufen für Landeswährung auf

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat seine Landsleute zu Stützungskäufen für die rapide an Wert verlierende Landeswährung Lira aufgerufen. "An meine Brüder, die Dollars und Euros unter ihren Pölstern haben: Geht und wechselt euer Geld in Lira um", sagte Erdogan am Samstag bei einer Wahlkampfveranstaltung in der östlichen Stadt Erzurum. "Wir werden dieses Spiel gemeinsam zerstören." Die Lira hat heuer 20 Prozent ihres Werts im Vergleich zum US-Dollar verloren.

Auch bisherige liberale Bündnispartner wollen Rajoy stürzen

Madrid - Für den konservativen spanischen Ministerpräsidenten Mariano Rajoy wird es wegen einer Korruptionsaffäre seiner Partei immer enger. Nachdem die oppositionellen Sozialisten am Freitag einen Misstrauensantrag gegen Rajoy angekündigt haben, wollen nun auch die liberalen Ciudadanos (Bürger) den Premier stürzen. Ciudadanos-Generalsekretär Jose Manuel Villegas nannte am Samstag jedoch die Wahl eines "neutralen" Übergangspremiers als Bedingung. Rajoys Minderheitsregierung war bisher von den Ciudadanos gestützt worden.

Irischer Premier lobt "stille Revolution" zur Abtreibung

Dublin - Der irische Ministerpräsident Leo Varadkar (39) begrüßt das sich abzeichnende Ja beim Referendum zur Lockerung des strikten Abtreibungsverbots in seinem Land. "Was wir heute sehen, ist der Höhepunkt einer stillen Revolution", sagte Varadkar. Das Referendum hatte bereits am Freitag stattgefunden. Das Ergebnis wurde am späten Samstagnachmittag erwartet.

Bürgermeister Ludwig plant "Hausordnung" für Wien

Wien - Der neue Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) versprüht Optimismus: Er ist überzeugt davon, dass die Wogen in der Wiener SPÖ nun wieder geglättet sind. Das hat er im Interview mit der APA versichert. Und dass ihn auch Mandatare der Opposition gewählt haben, freut ihn. Er will sich nun etwa dem Thema Sicherheit verstärkt widmen. "Mir schwebt eine generelle Hausordnung für die Stadt vor." Angedacht sei dabei durchaus ein Regelwerk mit Sanktionsmöglichkeiten - also eines auf Verordnungsbasis.

Tödlicher Motorradunfall in der Steiermark

St. Stefan ob Stainz - Ein 34-jähriger Steirer ist am Samstag bei einem Motorradunfall in Sankt Stefan ob Stainz (Bezirk Deutschlandsberg) ums Leben gekommen. Der Biker aus dem Bezirk Voitsberg war laut Polizei in einer Linkskurve auf der Schilcherweinstraße (L314) von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Wegweiser geprallt. Er starb noch an der Unfallstelle. Nachkommende Autofahrer verständigten die Einsatzkräfte.

Dominic Thiem holte Tennis-Titel in Lyon

Genf - Dominic Thiem hat am Samstag nach einem Kraftakt ein schon fast verloren geglaubtes Endspiel gedreht und seinen zehnten ATP-Titel geholt. Der topgesetzte Niederösterreicher bezwang den Franzosen Gilles Simon beim ATP-Tennis-Turnier in Lyon im letzten Spiel vor den French Open in Paris nach 3:6,2:4-Rückstand mit 3:6,7:6(2),6:1. Der zuletzt zweifache French-Open-Halbfinalist spielt in der ersten Paris-Runde am Montag gegen den Weißrussen Ilja Iwaschka.

Real Madrid Favorit gegen Liverpool im CL-Finale

Kiew - Real Madrid greift in wenigen Stunden in der Fußball-Champions-League nach dem dritten Titel in Serie. Die Spanier gehen ab 20.45 Uhr als leichter Favorit ins Finale gegen Liverpool. Seit 37 Jahren hat Real keines seiner sechs Endspiele in der Königsklasse verloren. Damals, 1981 im Pariser Prinzenpark, setzte es aber ein 0:1 ausgerechnet gegen Liverpool. "Reds"-Trainer Jürgen Klopp versprach einen harten Kampf: "Wir werden richtig 'on fire' sein."

