APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Grünes Licht der NEOS für Salzburger Koalitionspakt

Salzburg - Nach der ÖVP hat am Sonntagnachmittag auch die Mitgliederversammlung der NEOS einstimmig für das Koalitionsabkommen gestimmt. Landesrätin für die Pinken wird die 41-jährige Personalmanagerin Andrea Klambauer. Salzburgs Grüne wählten indes den bisherigen Kultur- und Soziallandesrat Heinrich Schellhorn zum Nachfolger für Landessprecherin LHStv. Astrid Rössler. Am späten Nachmittag werden die Grünen u.a. über die Regierungsbeteiligung abstimmen. Eine Zustimmung gilt als Formsache.

Koalition bangt vor neuer Balkan-Route

Wien/Mauerbach - Die Regierung ist wegen der Entstehung einer neuen Balkan-Flüchtlingsroute besorgt und will gegensteuern. Im Rahmen der Regierungsklausur in Mauerbach kündigte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) Gespräche mit Ländern entlang der Route an und versicherte, nicht noch einmal eine Situation wie 2015 entstehen zu lassen. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) bekräftigte beim Eintreffen zur Klausur, dass man die Flüchtlingsbewegungen genau beobachte und man, "wenn es notwendig ist", die Grenzen "dicht machen" werde, "und zwar wirklich dicht".

Kneissl "absolut" für Rettung des Iran-Atomabkommens

Washington - Das Atom-Abkommen mit dem Iran soll ungeachtet des Ausstiegs der USA gerettet werden - "absolut", wie Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) am Sonntag in der ORF-"Pressestunde" bekräftigte. Die schon vor ihrem Zustandekommen misstrauisch beäugte neue italienische Regierung will sie "an ihren Taten messen, nicht an ihren Worten". Kneissl verwies darauf, dass sich nach dem Alleingang von US-Präsident Donald Trump alle anderen Vertragspartner des Atomdeals wie auch alle EU-Staaten klar für die Beibehaltung des Abkommens ausgesprochen haben.

Affäre um deutsches Migrationsamt weitet sich aus

Bremen - Die Affäre um Unregelmäßigkeiten bei Flüchtlingsentscheidungen in Deutschland weitet sich aus. So wird ein Dolmetscher bei der Bremer Stelle des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge verdächtigt, Schmiergeldzahlungen für falsche Angaben genommen zu haben. Auch soll schon vor Monaten eine andere Regionalstelle bei der Zentrale wegen zu hoher Anerkennungsquoten Alarm geschlagen haben. Den Aufzeichnungen zufolge erhielten im rheinland-pfälzischen Bingen zwischen Jänner und Oktober vergangenen Jahres 97 Prozent der Iraner Flüchtlingsschutz oder eine Asylanerkennung. 90 Prozent der Antragsteller aus Afghanistan erhielten in der einen oder anderen Form Schutz.

Kafka-Handschrift um 150.000 Euro versteigert

Hamburg - Ein Manuskript von Franz Kafka (1883-1924) ist am Samstag in Hamburg um 150.000 Euro versteigert worden. Es sei die handgeschriebene Einleitung zu einem Romanprojekt von Kafka und seinem Freund Max Brod (1884-1968), erklärte das Auktionshaus Christian Hesse. Die beiden Autoren hätten im Jahr 1911 gemeinsam einen Roman mit dem Titel "Richard und Samuel" schreiben wollen. Inhalt sollte eine gemeinsame Reise der beiden Hauptfiguren, die für die Autoren selbst stehen sollten, durch die Schweiz und Norditalien sein.

Zehntausende forderten Stierkampf-Verbot in Spanien

Madrid - Zehntausende Menschen haben in Spanien für ein landesweites Verbot von Stierkämpfen demonstriert. Die Teilnehmer der Kundgebung forderten am Sonntag in Madrid auch die Streichung aller Spektakel mit Stieren aus dem nationalen Kulturerbe-Verzeichnis, das Ende der Förderung solcher Veranstaltungen mit Steuergeldern sowie eine Verschärfung der Tierschutzgesetze. Nach Angaben der Hauptorganisatoren nahmen an der Demonstration mehr als 40.000 Menschen teil.

(Schluss) pat