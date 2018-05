APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Italien: Einigung der Fünf Sterne mit Lega auf neue Regierung

Rom - Die populistische Fünf-Sterne-Bewegung und die fremdenfeindlichen Lega haben sich auf eine Regierungsmannschaft geeinigt. Das berichteten am Donnerstag italienische Medien unter Berufung auf Parteikreise der "Fünf Sterne". Lega-Chef Matteo Salvini sprach auf Facebook von den "letzten Stunden Arbeit für die Regierung". Die Gespräche zwischen den europakritischen Parteien waren am Donnerstag wieder aufgenommen worden, nachdem die Regierungsbildung am Sonntag geplatzt war.

US-Strafzölle gegen EU fix - Europäer wollen zurückschlagen

Washington - Trotz der Warnungen aus Europa macht die US-Regierung die Drohungen von Präsident Donald Trump wahr und belegt die EU-Staaten mit zusätzlichen Zöllen auf Stahl und Aluminium. Mit der am Donnerstag von US-Handelsminister Wilbur Ross verkündeten Entscheidung steigt die Wahrscheinlichkeit eines transatlantischen Handelskrieges. Die EU-Kommission drohte umgehend Gegenmaßnahmen an. Wirksam werden sollen die Abgaben von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium ab Mitternacht (US-Zeit), somit ab Freitagfrüh in Europa (6.00 Uhr MESZ).

Kolba kündigt Mandats-Verzicht bei Liste Pilz an

Wien - Die Liste Pilz ist zu Fronleichnam von weiteren innerparteilichen Turbulenzen erschüttert worden. Während mit Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl wie geplant die neue Klubspitze präsentiert wurde, folgte später der Paukenschlag: Ex-Klubchef Peter Kolba verkündete via Twitter seinen Mandatsverzicht: Er wolle "mit der Liste nichts mehr zu tun haben". Ob damit der Weg für Peter Pilz zu seinem angestrebten Mandat frei wird, ist noch offen.

Auch Basken gegen Rajoy - Spaniens Regierungschef vor Sturz

Madrid - In Spanien steht Ministerpräsident Mariano Rajoy vor dem Verlust seines Amtes. Die Partei der baskischen Nationalisten PNV kündigte am Donnerstag im Parlament von Madrid an, sie werde das Misstrauensvotum der sozialdemokratischen PSOE gegen den konservativen Regierungschef unterstützen. Nach Medienberichten ist damit die notwendige absolute Mehrheit für die Abwahl Rajoys am Freitag erreicht.

Trump: Gespräche mit Nordkorea "laufen sehr gut"

Washington/Pjöngjang - US-Präsident Donald Trump ist mit dem Verlauf der Gespräche zur Vorbereitung eines Gipfels mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un zufrieden. "Die Gespräche laufen sehr gut", kommentierte Trump auf Twitter den Verlauf eines Treffens von Außenminister Mike Pompeo mit dem nordkoreanischen Unterhändler Kim Yong-chol in New York. Die nordkoreanische Delegation wolle am Freitag nach Washington kommen und einen persönlichen Brief von Machthaber Kim Jong-un übergeben.

Mindestens elf Tote bei Protesten in Nicaragua

Managua - Bei Demonstrationen in Nicaragua sind nach Angaben von Menschenrechtlern mindestens elf Menschen ums Leben gekommen. Bei den Zusammenstößen zwischen Regierungsanhängern und -gegnern seien zudem rund 79 Menschen verletzt worden, teilte das Zentrum für Menschenrechte Nicaraguas mit. Allein bei einer der größten Demonstrationen der vergangenen Jahre in der Hauptstadt Managua wurden demnach sechs Menschen getötet. Seit Beginn der Massenproteste am 18. April wurden mindestens 92 Menschen getötet. Die Wut der Demonstranten hatte sich zunächst gegen Pläne für Pensionskürzungen, dann gegen die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge gerichtet.

Starkregen und Hagel sorgten für Probleme in Kärnten

Seeboden - Unwetter mit Starkregen und Hagel sind am Donnerstagabend über Kärnten hinweggezogen. Die Landesalarm- und Warnzentrale verzeichnete bis kurz nach 18.00 Uhr rund 50 Feuerwehreinsätze im Raum Spittal. Es gab Überflutungen und Vermurungen, auch Bäume waren umgestürzt. Die Katschberg Straße (B99) war zwischen Lieserbrücke und Trebesing gesperrt, ebenso abschnittsweise die Görtschitztal Straße (B92). Auch in Seeboden gab es Verkehrsbehinderungen.

Oberösterreicher prallte mit Auto gegen Mauer und starb

Perg - Ein 59-jähriger Mann ist am Donnerstagvormittag in Perg bei einem Autounfall tödlich verunglückt. Der Mann kam mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen eine Hochwasserschutzmauer. Er wurde im Fahrzeug eingeklemmt. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen, berichtete die Polizei OÖ. Die Feuerwehr musste den Toten aus dem Unfallauto bergen.

