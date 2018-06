APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Kataloniens neue Regierung peilt weiter Unabhängigkeit an

Barcelona/Madrid - In Katalonien ist am Samstag eine neue Regionalregierung vereidigt worden, die sich sofort zur Unabhängigkeit von Spanien bekannt hat. Das Ziel sei "ein unabhängiger Staat in Form einer Republik", erklärte der neue Regionalpräsident Quim Torra nach der Zeremonie. Er rief die Zentralregierung in Madrid zu Gesprächen auf. Mit seinem Amtsantritt endet die sieben Monate dauernde Zwangsverwaltung durch die Zentralregierung in Madrid.

Gauland nennt NS-Zeit "Vogelschiss in der Geschichte"

Erfurt - Der Partei- und Fraktionschef der AfD, Alexander Gauland, hat die Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland relativiert. "Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über 1.000 Jahren erfolgreicher deutscher Geschichte", sagte Gauland am Samstag beim Bundeskongress der AfD-Nachwuchsorganisation Junge Alternative im thüringischen Seebach. Heftige Kritik erntete Gauland unter anderem von CDU und FDP.

Beobachter: Zivilisten bei Angriffen in Syrien getötet

Damaskus - Bei Angriffen der internationalen Anti-IS-Koalition in Syrien sind nach Angaben von Beobachtern 20 Zivilisten getötet worden. Die Menschen seien seit Freitag bei verschiedenen Angriffen in der Provinz Al-Hasaka gestorben, berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag. Unter den Toten seien auch sieben Kinder. Zuletzt hatte die von den USA geführte Militäroperation die Luft- und Raketenangriffe im Osten Syriens ausgeweitet. Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat nach vielen Niederlagen große Gebiete in Syrien und im Irak verloren.

Uber-Fahrer in den USA erschoss Passagier

Denver (Colorado) - Ein für den Fahrdienst Uber tätiger Mann ist in der US-Stadt Denver unter Mordverdacht festgenommen worden. Der 29-Jährige habe am Freitag offenbar nach einem Streit seinen Fahrgast erschossen, teilte die Polizei mit. Er sagte laut Zeugen aus, dass sein 45 Jahre alter Kunde ihn angegriffen habe. Der Fahrer, der eine halbautomatische Pistole bei sich trug, wurde am Tatort festgenommen. Der Fahrdienstanbieter geriet bereits mehrfach wegen Gewaltverbrechen in die Schlagzeilen.

Strache: "Leidige Sanktionen gegen Russland beenden"

Wien - Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache fordert ein Ende der Russland-Sanktionen: "Ein Umdenken der EU wäre wünschenswert. Denn die Sanktionen haben vor allem unserer österreichischen Wirtschaft geschadet. Ich habe immer davor gewarnt, Russland in die Arme Chinas zu treiben", erklärte Strache in einem Interview mit "Österreich". Es sei höchste Zeit, diese "leidigen Sanktionen zu beenden und die politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zu Russland zu normalisieren."

Betrunkener feuerte in Wien-Donaustadt - keine Verletzten

Wien - Ein Betrunkener hat am Samstagnachmittag am Rennbahnweg in Wien-Donaustadt von seinem Balkon aus in eine andere Wohnung gefeuert. Bei der Aktion wurde glücklicherweise niemand verletzt. Beamte der Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (Wega) nahmen den Schützen fest. Es handelt sich um einen 51-Jährigen, der eine Waffenbesitzkarte hat. Der Mann war dem Vernehmen nach alkoholisiert und ließ sich widerstandslos festnehmen. Eine Faustfeuerwaffe Kaliber 9 mm wurde sichergestellt.

Motorradfahrer im Bezirk Wolfsberg tödlich verunglückt

Wolfsberg/St. Andrä/Lavanttal - Weil er zu schnell war, ist ein Motorradfahrer Samstagmittag im Bezirk Wolfsberg ums Leben gekommen. Laut Kärntner Landespolizeidirektion war der 44-Jährige aus Wolfsberg kurz vor 13.00 Uhr auf der Ettendorfer Straße (L143) in Richtung Süden unterwegs. Er übersah im Gemeindegebiet von St. Andrä im Lavanttal wegen der überhöhten Geschwindigkeit eine Kurve und stürzte meterweit in einen Acker. Der Biker wurde dabei tödlich verletzt.

