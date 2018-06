APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

G-7-Gipfel: Trump schlug zollfreie Zone vor

Quebec - Im Streit um die Handelspolitik beim G-7-Gipfel hat US-Präsident Donald Trump eine zollfreie Zone innerhalb der Gruppe aus sieben Staaten vorgeschlagen. Er habe bei den G-7-Partnern für eine gemeinsame Handelszone ohne Zölle und andere Barrieren sowie auch ohne Subventionen plädiert, sagte Trump am Samstag in der kanadischen Stadt La Malbaie vor Journalisten, bevor er vorzeitig abreiste. Der Gipfel wurde vom Streit zwischen Trump und den anderen Staatenlenkern bestimmt. Zuletzt gab es dennoch zuversichtliche Signale, dass es eine gemeinsame Abschlusserklärung geben wird.

Trump zuversichtlich vor Treffen mit Nordkoreas Diktator Kim

La Malbaie/Pjöngjang - Unmittelbar vor seiner Abreise zu einem historischen Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat sich US-Präsident Donald Trump zuversichtlich zu den Einigungschancen der Zusammenkunft geäußert. Trump sagte am Samstag am Rande des G-7-Gipfels im kanadischen La Malbaie, er sei davon überzeugt, dass Kim etwas Positives für sein Volk erreichen wolle. Trump hat eine Lockerung von Wirtschaftssanktionen in Aussicht gestellt, wenn Nordkorea sein Atomwaffenprogramm aufgibt.

Magazin "Aula" wird eingestellt

Graz - Das monatliche erscheinende Magazin "Aula" wird eingestellt. Das sagte der Obmann des Freiheitlichen Akademikerverbandes Steiermark (FAV), Heinrich Sickl, am Samstag der APA auf Anfrage. Die Juni-Ausgabe sei die letzte gewesen, nach dem Sommerende soll ein neues Magazin erscheinen. Die Finanzierung stehe, sagte Sickl. Weltanschaulich ausgerichtet solle es "patriotisch und wertkonservativ" sein. Titelvorschläge gebe es zwar, diese müssen aber noch erörtert werden.

Entlassener BVT-Spionage-Chef fürchtet um seine Sicherheit

Wien - Die Affäre um das Bundesamt für Verfassungsschutz- und Terrorismusbekämpfung (BVT) zieht immer weitere Kreise. Im Ermittlungsakt, der mehreren Medien vorliegt, sind Dutzende BVT-Mitarbeiter mit Name, Telefonnummer und Adresse genannt. Praktisch das gesamte Führungsteam ist angeführt. Der mittlerweile entlassene Chef der Abteilung Nachrichtendienste fürchtet nun, dass in der Parlaments-Sondersitzung am Montag oder im BVT-Untersuchungsausschuss seine Identität aufgedeckt werden könnte. In einem Rundmail, das dem "Kurier" vorliegt, wurden die Klubchefs von Parlamentsdirektor Harald Dossi aufgefordert, den Namen nicht zu nennen.

Wiener Grüne wollen Widerstand gegen Lobautunnel leisten

Wien - Die Wiener Grünen haben bei der Landesversammlung am Samstag Widerstand gegen das "Milliardengrab" Lobautunnel versprochen. "Wir können da ruhig mit etwas breiter Brust auftreten", kündigte Landessprecher Joachim Kovacs eine stärkere Abgrenzung vom Koalitionspartner SPÖ an. Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou bat ihre Parteifreunde in ihrer Rede um grünes Licht für die geplante Parteierneuerung.

Verdächtiger im Mordfall Susanna geständig

Berlin/Wiesbaden/Mainz - Der Verdächtige im Mordfall Susanna im deutschen Wiesbaden hat die Tat nach Angaben der Polizei im Nordirak gestanden. "Als wir ihn verhörten, hat der junge Mann aus Kurdistan gestanden, die junge Deutsche getötet zu haben", sagte der Polizeichef der nordwestirakischen Stadt Dohuk, Tarik Ahmad, am Samstag. Der 20-Jährige habe ausgesagt, dass er mit Susanna befreundet war und in Streit geraten sei. Er soll bereits am Weg nach Deutschland sein.

Toter aus See im Bezirk Mattersburg geborgen

Bad Sauerbrunn/Wien - Aus dem Römersee in Bad Sauerbrunn (Bezirk Mattersburg) ist Samstagvormittag im Rahmen einer Suchaktion ein toter Mann geborgen worden. Es handelte sich nach Polizeiangaben um einen 64-jährigen Wiener, der seit Freitagabend vom dortigen Campingplatz als abgängig gegolten hatte. Bei der Suche war der Tauchdienst Burgenland zur Unterstützung angefordert worden. Im Schilfbereich eines Nebenteiches wurde der Tote entdeckt. Die Ermittlungen zur Klärung der Todesursache sind im Gang.

Ryan O'Neals Sohn muss wegen versuchten Mordes vor Gericht

Los Angeles - Redmond O'Neal (33), Sohn von Schauspieler Ryan O'Neal und der verstorbenen Farrah Fawcett, muss wegen Vorwürfen von versuchtem Mord und Körperverletzung vor Gericht. Der Promi-Sohn soll eine Serie von Verbrechen in Südkalifornien begangen haben, wie der Sender "ABCNews" am Samstag berichtete. Die Staatsanwaltschaft habe am Freitag Anklage erhoben, hieß es. Der nächste Gerichtstermin ist im Juli. Redmond O'Neal hat seit seinen Teenager-Jahren mit Drogen- und Alkoholproblemen zu kämpfen.

