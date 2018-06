APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Trump spaltet mit Eklat beim G-7-Gipfel den Westen

Washington - Mit einem beispiellosen Eklat hat US-Präsident Donald Trump die seit mehr als 40 Jahren bestehende G-7-Staatengruppe in eine tiefe Existenzkrise gestürzt. Die Europäer reagierten am Sonntag empört auf den nachträglichen Ausstieg Trumps aus der zunächst gemeinsam beschlossenen Abschlusserklärung des G-7-Gipfels in Kanada. Die internationale Zusammenarbeit könne nicht von "Wutanfällen" abhängig gemacht werden, erklärte Frankreichs Präsident Emmanuel Macron. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hielt sich zunächst zurück und ließ lediglich erklären, dass das Kommunique für sie weiter gelte.

Kim und Trump vor historischem Gipfel in Singapur angekommen

Pjöngjang - Zwei Tage vor ihrem historischen Gipfel sind der nordkoreanische Diktator Kim Jong-un und US-Präsident Donald Trump in Singapur eingetroffen. Kim erreichte den Stadtstaat am Nachmittag, am Abend kam Trump vom G-7-Treffen in Kanada in Singapur an. Im Mittelpunkt des ersten Treffens zwischen einem amtierenden US-Präsidenten und einem Machthaber aus Pjöngjang steht die atomare Abrüstung Nordkoreas - und ein dauerhafter Friede auf der koreanischen Halbinsel.

Mehr als 1.000 Menschen am Wochenende im Mittelmeer gerettet

Rom - Mehr als 1.000 Menschen sind am Wochenende von seeuntauglichen Booten im Mittelmeer gerettet worden. Die Asylsuchenden waren auf der zentralen Route zwischen Libyen und Italien sowie im Westen zwischen Marokko und Spanien unterwegs. Die spanischen Retter bargen vier Leichen. Private Retter beklagten unterdessen verstärkten Druck der italienischen Behörden und Verzögerungen bei Rettungseinsätzen.

E-Mails zeigen Verbindung von Brexit-Kampagne mit Russland

London - Die Kampagne der Brexit-Befürworter "Leave.EU" hatte offenbar engere Verbindungen zu Russland als bisher bekannt. Mehrere am Sonntag in der "Sunday Times" veröffentlichte E-Mails zeigen, dass die Anti-EU-Kampagne des ehemaligen UKIP-Sponsors Arron Banks und seines Mitarbeiters Andy Wigmore Kontakt mit russischen Regierungsbeamten aufgenommen hatten, um über geschäftliche Interessen zu reden.

Schweizer gegen neues Geldsystem - Schranken für Glücksspiel

Genf/Bern - Die Schweizer haben mit großer Mehrheit ein neues Geldsystem abgelehnt, das die Notenbank zur einzigen Quelle für neues Geld gemacht hätte. Bei einem Referendum stimmten am Sonntag 75,7 Prozent der Wähler gegen die Initiative. Weiters sprachen sich die Schweizer mit 72,9 Prozent für ein neues Glücksspielgesetz aus, das ausländische Anbieter von Online-Wetten vom Schweizer Markt ausschließt.

69-Jährige in Wien vermutlich vom Lebensgefährten vergiftet

Wien - In einer Wohnung in Wien-Favoriten sind am Samstagabend die Leiche einer 69 Jahre alten Frau und ihr bewusstloser Lebensgefährte gefunden worden. Die Polizei geht von Mord und anschließendem Selbstmordversuch aus. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll die schwer kranke Frau an einem von ihrem 82-jährigen Partner verabreichten Medikamenten-Cocktail gestorben sein. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Thiem verlor Finale der French Open gegen Nadal

Paris - Dominic Thiem ist in Paris der Gewinn seines ersten Grand-Slam-Titels verwehrt geblieben. Während er in seinem ersten Major-Finale nicht an seine bisherigen Leistungen anschließen konnte, war Sandplatz-"König" Rafael Nadal von einer Entthronung weit entfernt. Nadal siegte nach 2:42 Stunden sicher mit 6:4,6:3,6:2 und holte French-Open-Titel Nummer elf. Thiem verpasste es damit, als zweiter Österreicher nach Thomas Muster 1995 einen Grand-Slam Einzel-Titel zu gewinnen.

ÖFB-Team unterlag Brasilien im Testspiel 0:3

Wien - Österreichs Fußball-Nationalteam sind im Testspiel gegen Brasilien die Grenzen aufgezeigt worden. Die ÖFB-Auswahl kassierte am Sonntag vor 48.500 Zuschauern im ausverkauften Wiener Happel-Stadion gegen den Rekordweltmeister und Mitfavoriten der Endrunde in Russland eine verdiente 0:3-Niederlage. Die Tore erzielten Gabriel Jesus (36.), Neymar (63.) und Philipp Coutinho (69.). Damit endete eine Serie von zuletzt sieben Siegen und acht ungeschlagenen Partien in Folge.

