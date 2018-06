APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Flüchtlinge von Rettungsschiff "Aquarius" gehen in Spanien an Land

Valencia - Nach einer 1.500 Kilometer langen Odyssee über das Mittelmeer ist das Flüchtlingsschiff "Aquarius" in Spanien angekommen. Die "Aquarius" und das erste ihrer zwei Begleitschiffe legten am Sonntag im Hafen der Stadt Valencia an. Das Marineschiff "Orione" sollte nach Angaben der spanischen Behörden am Abend folgen. Italien und Malta hatten die "Aquarius" abgewiesen und damit eine neue Krise in der EU-Flüchtlingspolitik ausgelöst. Schließlich erklärte sich Spanien bereit, die 630 Flüchtlinge ins Land zu lassen.

Athen-Skopje: Vereinbarung zum Namensstreit unterzeichnet

Athen/Skopje - Die lang erwartete Vereinbarung über die Lösung des griechisch-mazedonischen Namensstreits ist am Sonntag am Prespasee von den Außenministern der beiden Staaten, Nikos Kotzias und Nikola Dimitrov, unterzeichnet worden. Entsprechend der am Dienstag erzielten Einigung soll sich die Frühere Jugoslawische Republik Mazedonien (FYROM) künftig Republik Nord-Mazedonien nennen. Der Unterzeichnung wohnten die Ministerpräsidenten beider Staaten, Alexis Tsipras und Zoran Zaev, bei. Sie waren diejenigen, die die Lösung des 27-jährigen Streites mit ihrer Einigung besiegelt hatten.

Härte und Hoffnung im Asylstreit der deutschen Union

Berlin/Wien - Im Asylstreit der deutschen Unionsparteien zeigen sich die Kontrahenten hart in der Sache, aber auch bereit zu einer Verständigung. "Wir wollen endlich eine zukunftsfähige Lösung für die Zurückweisung von Flüchtlingen an unseren Grenzen", sagte Innenminister Horst Seehofer der "Bild am Sonntag". Zugleich machte er deutlich, dass er eine Einigung mit Kanzlerin Angela Merkel für möglich hält. Am Montag will sich Seehofer von seiner Partei Rückendeckung für seinen Kurs geben lassen. Die CDU-Chefin pocht weiter auf eine europäische Lösung.

Regierung überlegt Einführung der Digitalsteuer auch ohne EU

Wien - Bei der jüngsten Medienenquete war sie ein Thema, nun legt die Bundesregierung erste Ideen für eine "digitale Konzernsteuer" vor. Firmen wie Google, Facebook oder Amazon sollen damit zur Kasse gebeten werden. Ziel ist Wettbewerbsgleichheit zugunsten heimischer Medien. Österreich könnte hier mit einer nationalen Steuer vorpreschen, sollte sie auf EU-Ebene nicht durchsetzbar sein. Um heimische Digitalunternehmen nicht zu treffen, soll die Steuer nur auf jene anwendbar sein, die Jahresumsätze über mehrere hundert Mio. Euro im In- und Ausland erzielen.

Sieben Verletzte bei Verkehrsunfall in Weißbach bei Lofer

Weißbach/Zell am See - Sieben Verletzte hat am Sonntag ein Verkehrsunfall auf der B311 in Weißbach bei Lofer gefordert. Der Wagen eines 51-jährigen Syrers kam auf die Gegenfahrbahn, touchierte den Pkw eines 55-jährigen Deutschen, der noch an den Böschungsrand ausweichen konnte, und stieß gegen das Fahrzeug eines entgegenkommenden 34-jährigen Syrers. Dessen Wagen überschlug sich mehrmals und landete im Straßengraben. Die Insassen der Fahrzeuge der beiden Syrer wurden verletzt, zwei davon offenbar schwer.

Gute Laune auch bei den Einsatzorganisationen am Nova Rock

Nickelsdorf - Ein gut gelauntes Nova Rock Festival 2018 in entspannter Atmosphäre und ohne ernsthafte Vorkommnisse - das ist die vorläufige und einhellige Bilanz von Rotem Kreuz, Polizei und ÖAMTC. Etwa die Hälfte der rund 45.000 Besucher dürfte bereits im Laufe des Sonntags vom Gelände abreisen, schätzte Romana Schuster vom ÖAMTC. Das Rote Kreuz versorgte in seinen vier Stationen bis Sonntagnachmittag rund 2.000 Patienten.

Mexiko feierte bei Fußball-WM 1:0-Sieg gegen Deutschland

Moskau/Luschniki - Seit inklusive 1990 hatte Deutschland bei jeder Weltmeisterschaft sein Auftaktspiel gewonnen, am Sonntag ist diese Serie gerissen. Der amtierende Weltmeister unterlag Mexiko im Luschniki-Stadion von Moskau im Gruppe-F-Duell mit 0:1 (0:1). Der entscheidende Treffer gelang Hirving Lozano vom PSV Eindhoven in der 35. Minute aus einem von vielen überfallsartigen Kontern, den die Mexikaner liefen. Zuvor hatte Serbien Costa Rica ebenfalls mit 1:0 geschlagen. Um 20.00 Uhr trifft heute noch Brasilien auf die Schweiz.

