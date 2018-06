APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Deutscher Asylstreit vertagt

Berlin - Atempause im Asylstreit von CDU und CSU in Deutschland, danach droht eine noch schärfere Eskalation: Die CSU gesteht der deutschen Kanzlerin Merkel in der Auseinandersetzung über eine Zurückweisung von Migranten an der Grenze eine Frist von zwei Wochen zu, um bilaterale Abkommen mit anderen EU-Staaten auszuhandeln. Sollte das nicht gelingen, droht Innenminister und CSU-Chef Seehofer mit der Anordnung von Zurückweisungen auch gegen Merkels Willen. Merkel drohte Seehofer daraufhin mit ihrer Richtlinienkompetenz als Kanzlerin.

Prozess um angeblichen IS-Mord in Linz vor Urteil

Linz - Weil er im Juni 2017 ein Ehepaar getötet und in dessen Haus Feuer gelegt haben soll, hat sich am Montag ein 55-jähriger Tunesier in Linz vor einem Geschworenensenat verantworten müssen. Auch Postings mit islamistischem Inhalt werden ihm vorgeworfen. Der Angeklagte war weitgehend geständig. Laut Gutachten ist er zurechnungsfähig, aber gefährlich. Die Staatsanwaltschaft hat neben einer Strafe auch die Einweisung in eine Anstalt beantragt.

Freund getötet: Fünf Jahre Haft für 39-Jährige

Wien - Zu fünf Jahren Haft ist eine 39-Jährige am Montag am Wiener Landesgericht verurteilt worden, weil sie im Juli 2017 auf der Donauinsel ihren Freund erstochen hatte. Die Geschworenen verneinten den Mordvorwurf und sprachen die bis zuletzt leugnende Angeklagte wegen Körperverletzung mit Todesfolge schuldig. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Asylanträge gingen 2017 in der EU um 44 Prozent zurück

Brüssel - Die Zahl der Asylanträge in der EU ist 2017 um 44 Prozent gegenüber 2016 zurückgegangen. Gab es 2016 noch 1.292.740 Antragsteller, reduzierte sich die Zahl laut Angaben von European Asylum Support Office (EASO) vom Montag auf 728.470 Anträge. Deutschland lag mit 222.560 Asylanträgen an der Spitze - wobei dies ein Rückgang um 70 Prozent gegenüber 2016 bedeutete. Österreich lag mit 24.715 Asylanträgen im Vorjahr auf Rang acht unter den 28 EU-Staaten. Gegenüber 2016 gab es einen Rückgang um 42 Prozent.

Belgien startete mit 3:0 souverän in die Fußball-WM

Sotschi - Mitfavorit Belgien hat sich bei seinem ersten Auftritt bei der Fußball-WM in Russland keine Blöße gegeben. Die "Roten Teufel" feierten in Gruppe G gegen WM-Neuling Panama in der Fischt-Arena von Sotschi einen verdienten 3:0-Sieg. Die Tore gegen die "Canaleros" erzielten Dries Mertens (47.) und Romelu Lukaku (69., 75.). Um 20.00 Uhr folgt ebenfalls in Gruppe G die Partie Tunesien - England.

Napoleon-Hut für 350.000 Euro versteigert

Decines-Charpieu bei Lyon - Dieser Hut hat Geschichte geschrieben: In Frankreich ist ein Zweispitz von Napoleon Bonaparte für 350.000 Euro versteigert worden. Die Kopfbedeckung des ehemaligen Kaisers sei 1815 nach der Schlacht von Waterloo gefunden worden, teilte das Auktionshaus in Lyon am Montag mit. Die Niederlage besiegelte das Ende Napoleons. Wer den Zweispitz ersteigerte, ist nicht bekannt. Er war auf bis zu 40.000 Euro geschätzt worden.

Audi-Chef Stadler wurde wegen Dieselaffäre verhaftet

Hamburg - Erdbeben bei der VW-Tochter Audi: Vorstandschef Rupert Stadler sitzt als erster Manager aus der obersten Führungsriege im Dieselskandal in Untersuchungshaft. Der 55-Jährige, der Audi seit 2007 führt, wurde am Montagvormittag zuhause in Ingolstadt festgenommen, wie die Münchner Staatsanwaltschaft mitteilte. Es bestehe Verdunkelungsgefahr. Der Aufsichtsrat von Volkswagen will Stadler einem Bericht des "Handelsblatts" zufolge beurlauben. Vorläufig ersetzen soll ihn Audi-Vertriebschef Bram Schot.

Wiener Börse schließt deutlich schwächer

Wien - Die Wiener Börse hat in einem schwachen europäischen Börsenumfeld ebenfalls klare Verluste hinnehmen müssen. Der ATX ging am Montag um 1,19 Prozent schwächer bei 3.309,44 Zählern aus dem Handel. Die Aktien des Mautsystemanbieters Kapsch TrafficCom büßten nach Vorlage von Geschäftszahlen zunächst über zwei Prozent ein, gingen schließlich aber um knappe 0,13 Prozent höher aus dem Handel. Im Geschäftsjahr 2017/18 war der Gewinn um rund ein Drittel gesunken.

(Schluss) grh/dkm/vef