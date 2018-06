APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Signa meldete Kika/Leiner-Kauf bei Wettbewerbshütern an

Wien/St. Pölten - Kika/Leiner-Käufer Rene Benko bzw. seine Signa Retail drücken nach der Vertragsunterzeichnung nun aufs Tempo: Der Zusammenschluss wurde bereits am Freitagnachmittag bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) angemeldet. "Aufgrund der Dringlichkeit hat das für uns Priorität und wir werden eine schnelle Prüfung sicherstellen", sagte BWB-Chef Theodor Thanner zur APA. Der beabsichtigte Erwerb betrifft sowohl die operativen Gesellschaften als auch die Immobiliengesellschaften von Kika und Leiner in Österreich, der Slowakei, Tschechien und Ungarn.

Digitale Straftaten für "Task Force" dringendes Problem

Wien - Die von der Regierung eingesetzte Strafrechts-Arbeitsgruppe hat sich drei Schwerpunkte gesetzt, die über den Sommer bearbeitet werden. Als "dringendes Problem" werden digitale Straftaten, insbesondere Sexualdelikte gegen Kinder und Jugendliche, gesehen. Ein weiterer Fokus wird auf den Datenaustausch zwischen Behörden und die Dokumentation von Verletzungen von Gewaltopfern gelegt.

Keine Entspannung im Asylstreit - Merkel stapelt vor EU-Gipfel tief

Berlin/München - Im Asylstreit der deutschen Regierungsparteien ist keine Entspannung in Sicht. Während sich die Sozialdemokraten bereits auf Neuwahlen vorbereiten, hat Innenminister Horst Seehofer (CSU) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) davor gewarnt, ihn zu entlassen. Merkel pochte am Rande eines Nahost-Besuchs am Freitag auf den Koalitionsvertrag und dämpfte Erwartungen an den EU-Minigipfel am Sonntag.

Migration: Rom beharrt vor EU-Sondergipfel auf harter Linie

Hamburg/Rom - Vor dem EU-Sondergipfel führt Italien seine harte Linie in der Flüchtlingspolitik fort. Innenminister Matteo Salvini will keine Flüchtlinge aus anderen Ländern unterbringen und erteilt somit deutschen Forderungen eine Absage, bereits in Italien registrierte Asylbewerber zurückzunehmen. "Wir können keinen Einzigen mehr aufnehmen", betonte der Chef der fremdenfeindlichen Lega. Salvini rief Malta dazu auf, dem Rettungsschiff "Lifeline" mit 239 Migranten an Bord die Einfahrt in La Valletta zu gewähren.

Kühler Auftakt zur großen Party beim Donauinselfest

Wien - Bei wechselhaftem Wetter hat in Wien am Freitagnachmittag das 35. Donauinselfest begonnen. Michael Ludwig (SPÖ) absolvierte seinen ersten Rundgang als Bürgermeister auf dem Festival und brachte sein gesamtes Stadtratsteam mit. Das Musikprogramm startet am frühen Abend. Zu den heutigen Highlights gehören die Auftritte von Mavi Phoenix, der Antilopen Gang und Wanda.

Nigeria feierte bei WM 2:0-Sieg gegen Island

Wolgograd - Der Pool D zählt zu den spannenderen Gruppen bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland. Am Freitag besiegte Nigeria Island in Wolgograd 2:0, damit kämpfen die Afrikaner am kommenden Dienstag mit Argentinien im direkten Duell um einen Achtelfinalplatz. Doch auch Island hat noch Chancen auf das Weiterkommen. Nach zwei Siegen ist in der Gruppe einzig Kroatien bereits fix weiter.

Wiener Börse schließt klar im Plus

Wien - Die Wiener Börse hat den Handel am Freitag klar im Plus beendet. Der ATX stieg um 1,25 Prozent auf 3.286,74 Punkte. Europaweit ging es zum Wochenschluss nach oben. Lenzing schlossen um 5,37 Prozent fester bei 100,00 Euro. Der Faserhersteller plant gemeinsam mit der brasilianischen Duratex ein Faserzellstoffwerk in Brasilien. Die Investitionskosten werden sich auf rund 1 Mrd. Dollar belaufen.

