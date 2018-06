APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Meinl-Reisinger mit 94,7 Prozent zur NEOS-Chefin gewählt

Wien - Beate Meinl-Reisinger ist am Samstag mit 94,7 Prozent zur neuen NEOS-Chefin gekürt worden. Sie erhielt bei der Mitgliederversammlung der Pinken in der Wiener Stadthalle 530 von 559 abgegebenen Stimmen. Ihr Gegenkandidat Kaspar Erath erhielt 3,2 Prozent bzw. 18 Stimmen, die restlichen Stimmzettel wurden weiß abgegeben. Die Wiener Partei- und Klubchefin folgt damit Matthias Strolz nach. In seiner Abschiedsrede stimmte Strolz die NEOS auf den Kampf gegen den voranschreitenden Demokratieabbau ein.

Tajani warnt vor Zerstörung der EU durch Asylstreit

Berlin/Wien - Vor dem Brüsseler Flüchtlingspolitik-Spitzentreffen haben führende europäische Politiker vor einem Auseinanderbrechen der EU gewarnt. "Der Umgang mit der Zuwanderungsfrage darf nicht zur Zerstörung der Europäischen Union führen", sagte EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Bundespräsident Alexander Van der Bellen warnten ebenfalls vor dem Zerfall der EU.

Wahlkampf in der Türkei geht mit Großkundgebungen zu Ende

Ankara - Mit Großkundgebungen ist in der Türkei der Wahlkampf für Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag zu Ende gegangen. Hunderttausende Menschen kamen am Samstag zur Abschlussveranstaltung des oppositionellen Präsidentschaftskandidaten Muharrem Ince in Istanbul. Präsident Recep Tayyip Erdogan hielt mehrere Kundgebungen in der Bosporus-Metropole ab. Bei den Wahlen am Sonntag wird mit einem knappen Ausgang gerechnet.

Ein Toter und Dutzende Verletzte bei Anschlag in Äthiopien

Addis Abeba - Durch eine Granatenexplosion auf einer Großkundgebung des neuen äthiopischen Ministerpräsidenten Abiy Ahmed in der Hauptstadt Addis Abeba ist am Samstag mindestens ein Mensch getötet worden. Gesundheitsminister Amir Aman teilte auf Twitter mit, 154 Menschen seien verletzt worden, einer sei gestorben. Der Premier blieb unverletzt. Abiy machte Gegner seiner Reformvorhaben für die Tat verantwortlich.

Absturz von Segelflieger in Salzburg: Pilot gestorben

Mauterndorf - Auf dem Flugplatz in Mauterndorf im Salzburger Lungau ist am Samstagnachmittag beim Absturz eines Segelfliegers der Pilot ums Leben gekommen. Die Identität des Opfers war vorerst unklar. Die Polizei konnte nur bestätigen, dass es einen Absturz gab und dabei ein Mann beteiligt gewesen ist. Die Ermittlungen laufen. Der Unfall ereignete sich kurz nach dem Start. Die Ursache war zunächst unklar. Der Pilot wurde so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb.

32-jährige Deutsche stürzte beim Wandern in Tirol in den Tod

Leutasch - Eine 32 Jahre alte Wandererin aus Deutschland ist Samstagmittag beim Aufstieg auf die Obere Wettersteinspitze im Gemeindegebiet von Leutasch (Innsbruck-Land) ums Leben gekommen. Auf einem Grat löste sich laut Polizei offenbar ein Felsbrocken, die Frau stolperte und stürzte rund 60 Meter über steiles, felsiges Gelände ab. Dabei zog sie sich tödliche Verletzungen zu.

Mexiko winkt nach 2:1 gegen Südkorea Achtelfinal-Einzug

Rostow am Don - Mexiko steht bei der Fußball-WM in Russland unmittelbar vor dem Einzug ins Achtelfinale. Die Mexikaner besiegten am Samstag in Rostow Südkorea durch Tore von Carlos Vela (26./Elfmeter) und Javier Hernandez (66.) beziehungsweise Son Heung-Min (93.) mit 2:1 (1:0) und halten damit in Gruppe F bei sechs Punkten aus zwei Partien. Im Falle eines Punkteverlusts von Deutschland im Samstagabend-Spiel gegen Schweden wäre Mexiko fix in der K.o.-Phase und das noch punktelose Südkorea definitiv ausgeschieden.

