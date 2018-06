APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Erdogan steuert auf klaren Wahlsieg zu

Ankara - Der türkische Präsident Erdogan steuert auf einen deutlichen Wahlsieg zu. Nach Auszählung von 40 Prozent der Stimmen lag er bei 57,02 Prozent, sein wichtigster Herausforderer Muharrem Ince bei 28,3 Prozent. Allgemein war erwartet worden, dass Erdogan mit steigendem Auszählungsgrad zurückfällt. Sollte er unter 50 Prozent bleiben, gibt es am 8. Juli eine Stichwahl. Bei der Parlamentswahl kam Erdogans AKP bei einem Auszählungsgrad von 19 Prozent auf rund die Hälfte der Stimmen. Die Opposition berichtete über Unregelmäßigkeiten bei der Abstimmung.

Kaum Erwartungen an EU-Asylgipfel

Brüssel - Der auf Wunsch Berlins eilig einberufene EU-Asylgipfel mit 16 von 28 EU-Staaten dürfte am Sonntag keine konkreten Beschlüsse zur europäischen Migrationspolitik bringen. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die innenpolitisch unter Druck steht, sagte in Brüssel, das Treffen diene einer ersten Beratung, sei aber für bi- und trilaterale Absprachen der Staaten in den nächsten Tagen wichtig. Bundeskanzler Kurz erwartet spätestens bis zum EU-Gipfel unter Österreichs EU-Ratspräsidentschaft im September "wesentliche Fortschritte" in der europäischen Migrationspolitik.

1.000 Migranten vor Libyen auf dem Meer

Rom/Tripolis - Rund 1.000 Migranten sind vor der libyschen Küste mit mehreren Booten in Schwierigkeiten geraten. Die spanische Hilfsorganisation Proactiva Open Arms erklärte am Sonntag, in der Nähe zu sein. Jedoch solle sie auf Anweisung aus Rom die Rettung nicht durchführen. Stattdessen solle die libysche Küstenwache die Menschen aufnehmen. Diese fing am Sonntag eigenen Angaben zufolge 97 Flüchtlinge im Mittelmeer ab. Insgesamt laufe die "Rettung" von sechs Booten vor der Küste im Westen des Landes.

BVT-U-Ausschuss: SPÖ fordert erneut Rücktritt Kickls

Wien - Die SPÖ hat am Sonntag erneut den Rücktritt von Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gefordert. Kickl habe "offensichtlich die Öffentlichkeit von Beginn an vorsätzlich falsch informiert und die Unwahrheit gesagt", meinte SPÖ-Abgeordneter Jan Krainer mit Blick auf einen "profil"-Bericht, laut dem Kickl seinen Generalsekretär Peter Goldgruber beauftragt haben soll, im Innenministerium "aufzuräumen".

Fünf Schwerverletzte bei Explosion in Wohnhaus in Wuppertal

Wuppertal - Bei einer gewaltigen Explosion sind in der Nacht auf Sonntag in einem mehrstöckigen Wohnhaus in der deutschen Stadt Wuppertal fünf Menschen schwer verletzt worden. Das teilten Polizei und Feuerwehr mit. Weitere 31 Menschen konnten sich retten oder gerettet werden. Stunden danach gab die Statik des schwer in Mitleidenschaft gezogenen Gebäudes nach und ein großer Teil des Hauses stürzte ein. Die Ursache für die Explosion ist noch unklar.

Alkolenker stürzte in Salzburg mit Pick-up 60 Meter ab

Großarl - Ein Alkolenker ist am Sonntag in Großarl (Pongau) mit einem Pick-up über ein steiles Gelände rund 60 Meter abgestürzt. Der 24-Jährige hatte unwahrscheinliches Glück, er konnte sich selbst aus dem völlig zerstörten Auto befreien und wurde nur leicht verletzt. Vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte flüchtete der Lenker nach Hause. Fünf Freunde waren laut Polizei kurz vor dem Absturz aus dem Wagen ausgestiegen.

Japan und Senegal blieben mit 2:2 auf Aufstiegskurs

Jekaterinburg - Mit einem 2:2 (1:1) haben Senegal und Japan am Sonntag bei der Fußball-WM ihren Achtelfinalkurs gehalten. Nach zwei Partien führen die beiden Teams mit je vier Zählern die Gruppe H an, die punktelosen Verfolger Polen und Kolumbien trafen erst am Abend (20.00 Uhr MESZ) aufeinander.

