APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

CSU lässt Flüchtlingsstreit mit CDU eskalieren

Berlin/München - Der Flüchtlingsstreit in Deutschland ist am Sonntag eskaliert. CSU-Chef Horst Seehofer bewertete vor Mitgliedern des Parteivorstands und der Landesgruppe im Bundestag in München die Ergebnisse des EU-Gipfels in Brüssel im scharfen Gegensatz zu Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Seehofer kündigte zudem für das Ende der Sitzung eine persönliche Erklärung an, deren Inhalt aber unklar blieb. "Hier geht es auch um die Glaubwürdigkeit eines Vorsitzenden", sagte Seehofer laut Medien in der Sitzung.

Österreich übernahm die EU-Ratspräsidentschaft

Wien - Österreich hat am Sonntag den EU-Vorsitz für ein halbes Jahr übernommen. Es ist das dritte Mal nach 1998 und 2006. Unter dem Motto "Ein Europa, das schützt" will die schwarz-blaue Bundesregierung vor allem im Bereich der inneren Sicherheit Akzente setzen und diesem Thema auch einen informellen EU-Gipfel am 20. September in Salzburg widmen. Schwerste Brocken sind die Verhandlungen über das künftige EU-Budget und jene über das Brexit-Abkommen.

Attentat nahe Stimmzettel-Lager vor Neuauszählung im Irak

Kirkuk - Wenige Tage vor der Neuauszählung der Parlamentswahl im Irak ist in Kirkuk laut Polizeikreisen ein Selbstmordanschlag in der Nähe eines Lagers mit Stimmzetteln verübt worden. Bei der Explosion der Autobombe seien ein Mensch getötet und 20 weitere Menschen verletzt worden. Das Depot mit den Wahlurnen sei nicht beschädigt. Die Parlamentswahl Mitte Mai wurde von Betrugsvorwürfen überschattet. Deshalb war eine Neuauszählung der Stimmen per Hand beschlossen worden.

Österreichischer Bergsteiger bei Unglück in Pakistan getötet

Islamabad/Wien - Ein Österreicher ist am Freitag in Pakistan bei einem Lawinenabgang getötet worden. Das Zelt des Mannes im Camp 2 wurde in rund 5.900 Metern Höhe am Berg Ultar Sar im Hunza-Tal von der Lawine erfasst. Seine beiden Bergkameraden, zwei Briten, überlebten. Die Verletzten und die Leiche des Österreichers wurden am Sonntag in einer "waghalsigen Aktion" von Piloten der pakistanischen Armee geborgen. Am Samstag hatte schlechtes Wetter zunächst die Bergungsaktion per Hubschrauber verhindert.

Frankreichs ehemaliger Top-Verbrecher floh mit Hubschrauber

Paris - Frankreichs einst meistgesuchtem Verbrecher ist am Sonntag eine filmreife Flucht aus dem Gefängnis gelungen - mit einem Hubschrauber. Der 46-jährige Redoine Faid, der im April in einem Berufungsprozess wegen eines tödlichen Raubüberfalls zu 25 Jahren Haft verurteilt worden war, hatte bei seiner Flucht in Reau nahe Paris Hilfe von drei Komplizen, hieß es in Ermittlerkreisen. Die französische Polizei leitete eine Großfahndung ein. Faid war bereits im April 2013 aus einer Haftanstalt in Nordfrankreich geflohen.

Paragleiter in Vorarlberg tödlich verunglückt

Andelsbuch - Ein 64-jähriger Paragleiter ist in Vorarlberg tödlich verunglückt. Die genaueren Umstände waren laut Polizei noch unklar. Es wird davon ausgegangen, dass es sich nicht um einen Flugunfall handelte, sondern der Mann im Gemeindegebiet von Andelsbuch (Bezirk Bregenz) am Samstag abgestürzt ist, als er das Gelände erkunden wollte. Seine Leiche und der Gleitschirm wurden nach einer in der Nacht unterbrochenen Suchaktion am Sonntag in der Früh entdeckt.

Gastgeber Russland eliminierte Spanien im Elferschießen

Moskau/Luschniki - Gastgeber Russland steht überraschend im Viertelfinale der Fußball-WM. Die Russen setzten sich am Sonntagnachmittag im Achtelfinale in Moskau gegen Spanien im Elfmeterschießen mit 4:3 durch. Nach der regulären Spielzeit und der Verlängerung war es jeweils 1:1 gestanden. Russlands Torhüter Igor Akinfejew parierte im ersten Elferschießen dieser WM die Versuche von Koke und Iago Aspas.

