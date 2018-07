APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 19.00 Uhr

Dissens zwischen USA und Nordkorea bei atomarer Abrüstung

Pjöngjang - Nordkorea hat nach Gesprächen von US-Außenminister Mike Pompeo in Pjöngjang mit dem Scheitern der Bemühungen um die atomare Abrüstung in Korea gedroht. Das Ergebnis der Gespräche sei "extrem bedauerlich", da die USA auf einer einseitigen, kompletten, nachprüfbaren und unumkehrbaren Denuklearisierung Nordkoreas beharrten, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur KCNA am Samstag aus einer Erklärung des Außenministeriums. Pompeo hatte nach Abschluss der zweitägigen Gespräche von Fortschritten "in fast allen zentralen Fragen" gesprochen.

Syrien: Tausende kehren nach Waffenruhe zurück nach Hause

Damaskus - Im Zuge der Waffenruhe im Süden Syriens haben sich am Samstag tausende vertriebene Menschen auf den Weg nach Hause gemacht. Mehr als 20.000 Menschen sind vom Grenzgebiet zu Jordanien aus unterwegs in ihre Dörfer im Südosten der Provinz Daraa, wie die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte. Andere fürchteten sich jedoch vor einer Rückkehr in die jetzt von der Regierung kontrollierte Region.

Tierschutzsprecher Bohrn-Mena tritt aus Liste Pilz aus

Wien - Die Liste Pilz muss einen weiteren Abgang verkraften. Wie "Die Presse" in ihrer Sonntagausgabe berichtet, verlässt Tierschutz- und Kinderrechte-Sprecher Sebastian Bohrn-Mena die Partei. Es herrsche eine "autoritäre, fast demokratiefeindliche Umgangsweise mit Parteimitgliedern", kritisierte er. Bei den Finanzen rieche es nach Verschleierung.

Kern macht 12-Stunden-Tag-Rücknahme zu Koalitionsbedingung

Wien - SPÖ-Chef Christian Kern macht das Kippen der neuen Arbeitszeitregeln zur Bedingung für eine künftige Regierungsbeteiligung seiner Partei. "Ich verspreche das unseren Wählern, allen Österreichern, dass wir das zurücknehmen", sagte er am Samstag dem Radiosender Ö1. Das Gesetz, das Zwölf-Stunden-Tage und 60-Stunden-Wochen ermöglicht, bringe für mehr als drei Millionen Österreicher schwere Nachteile, so Kern, der bis zum Ende der Legislaturperiode im Parlament bleiben will.

Bayerns Innenminister für mehr Kontrollen an Grenze zu Österreich

München - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann will die Kontrollen an der Grenze zu Österreich ausweiten. Der CSU-Politiker sagte der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", er habe sich mit seinem Parteikollegen und Bundesinnenminister Horst Seehofer darauf verständigt, dass die bayerische Grenzpolizei selbstständig an der Grenze zu Österreich eingesetzt werden könne. Die Gesamtverantwortung dafür werde weiterhin beim Bund liegen.

Mindestens 30 Tote bei schweren Unwettern in Japan

Tokio - Bei Überschwemmungen und Erdrutschen nach schweren Unwettern in Japan sind mindestens 30 Menschen ums Leben gekommen. Regierungschef Shinzo Abe sprach am Samstag von einer "extrem ernsten Lage" und wies sein Kabinett an, alles zur Rettung der Opfer zu unternehmen. Die Behörden ordneten laut dem Katastrophenschutz die Evakuierung von 1,9 Millionen Menschen an. Erdrutsche und Sturzfluten gab es unter anderem in den Regionen Hiroshima, Ehime, Okayama und Kyoto. Bei Tokio kam es zudem zu einem Erdbeben.

Vermisster Schwimmer im Wörthersee tot geborgen

Krumpendorf - Im Wörthersee ist am Samstagnachmittag ein 63-jähriger Kärntner tot geborgen worden. Der Mann war am Vormittag als Teilnehmer eines Schwimm-Events in Krumpendorf plötzlich vor den Augen der Einsatzkräfte untergegangen. Er wurde laut Landeseinsatzleiter der Österreichischen Wasserrettung von Spezialtauchern in rund 64 Meter Tiefe gefunden. Der Leichnam des Mannes wurde mittels Seil geborgen. Laut Notarzt dürfte der Mann einen plötzlichen Herztod erlitten haben.

England zog mit 2:0 über Schweden ins WM-Halbfinale ein

Samara - England steht bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland als drittes Team nach Frankreich und Belgien im Halbfinale. Die "Three Lions" bezwangen am Samstagnachmittag Schweden mit 2:0. Den Führungstreffer erzielte Harry Maguire per Kopf nach einem Eckball von Ashley Young (30.), Dele Alli stellte mit einem weiteren Kopfballtor nach einer Hereingabe von Jesse Lingard den Endstand her (58.). Das Team von Manager Gareth Southgate steht erstmals seit 1990 wieder in der WM-Vorschlussrunde und darf weiter vom zweiten Titel der Geschichte träumen.

