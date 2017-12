APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Gefangenenaustausch im Ukraine-Konflikt

Kiew/Wien/Moskau - Politisches Weihnachtstauwetter im Ukraine-Konflikt: Nach monatelangem Tauziehen tauschen die ukrainische Armee und die pro-russischen Separatisten am Mittwoch 380 Gefangene aus. Der OSZE-Sonderbeauftragte für die Ukraine, Martin Sajdik, sprach gegenüber der APA von einer "zutiefst humanitären Geste". Die Ukraine wird 306 Gefangene freilassen, die Separatisten 74. Einen Hoffnungsschimmer gibt es auch bezüglich der jüngst vereinbarten Waffenruhe. Diese scheint weitgehend zu halten.

Drei Tote nach Wohnhausbrand in Steiermark

Köflach - Im weststeirischen Bezirk Voitsberg sind beim Brand eines Bergbauernhofs drei Personen ums Leben gekommen - die Großmutter (70) der Familie, eine ältere pflegebedürftige Frau (77) und der zweijährige Enkel. "Jetzt haben wir leider traurige Gewissheit", sagte ein Polizist. Die Eltern des Buben und ihre vier Kinder konnten sich retten. Die Löscharbeiten gestalteten sich wegen der Abgeschiedenheit des Hofs schwierig. Die Brandursache muss erst ermittelt werden.

Felssturz in Tirol - "Ausweg" für Dorfbewohner steht bevor

Vals - Für die nach dem gewaltigen Felssturz in Vals eingeschlossenen rund 150 Dorfbewohner zeichnete sich im Laufe des Stefanitages eine Entspannung ab. Schlägt das Wetter keine Kapriolen und schreitet die Befestigung einer provisorischen Fahrbahn wie geplant voran, sollen sie am ersten Arbeitstag nach den Feiertagen in der Früh wieder einen Weg ins Tal haben. Der gewaltige Felssturz hatte die Landesstraße im Valsertal am Abend des 24. Dezembers bis zu 50 Meter hoch verschüttet. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

370 Migranten im Mittelmeer gerettet

Rom - Am Dienstag sind im Mittelmeer 370 Bootsflüchtlinge aus Seenot gerettet worden. Die Migranten wurden von Schiffen der Hilfsorganisationen Proactiva Open Arms und SOS Mediterranee in Sicherheit gebracht, während sich die Wetterlage im Mittelmeer verschlechterte, berichteten italienische Medien. 119.000 Migranten sind seit Anfang 2017 in Italien eingetroffen, das sind 34 Prozent weniger als 2016 als 181.000 Flüchtlinge das Land erreicht hatten.

Madrid zieht Tausende Polizisten aus Katalonien ab

Barcelona/Madrid - Die spanische Regierung zieht Tausende Polizisten aus Katalonien ab, die sie im September im Zuge des Konflikts um die Unabhängigkeitsbestrebungen in die Region entsandt hatte. Im Rahmen der sogenannten "Operation Kopernikus" hatte Madrid im September Tausende Angehörige der staatlichen Polizeieinheiten Guardia Civil und Policia Nacional nach Katalonien geschickt. Wie viele Beamte es waren und wie hoch die Kosten ausfielen, hat die Regierung bisher nicht mitgeteilt. Medien sprachen von 4.000 bis 6.000 Polizisten.

Trump spielt wieder Golf

Palm Beach (Florida)/Washington - US-Präsident Donald Trump hat am zweiten Weihnachtstag eine Runde Golf in seinem eigenen Club in Florida gespielt. Begleitet wurde er dabei von dem Senator David Perdue sowie den beiden Golfprofis Bryson DeChambeau und Dana Quigley. Am Vortag hatte Trump noch auf Twitter geschrieben, an diesem Dienstag gehe es zurück an die Arbeit, "um Amerika wieder großartig zu machen". Laut einer Übersicht des Senders NBC besuchte Trump in seiner bisher elfmonatigen Amtszeit an 85 Tagen einen Golfklub.

