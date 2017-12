APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Wiener Silvesterpfad lädt zum Partymarathon

Wien - Die Wiener Innenstadt verwandelt sich am Sonntag wieder in eine große Partymeile. Beim Silvesterpfad werden elf Standorte in der City sowie im Prater und in der Seestadt Aspern ab dem frühen Nachmittag bis 2.00 Uhr bespielt. Geboten werden Live- und DJ-Musik, aber auch Walzerkurse und Kinderunterhaltung. Um Mitternacht gibt es ein großes Feuerwerk beim Rathaus und am Riesenradplatz. Die Polizei wird mit 240 Beamten im Einsatz sein. Die Mitnahme bzw. das Zünden von Knall- und Feuerwerkskörpern ist verboten.

Neue Proteste im Iran

Washington/Teheran - An der Teheraner Universität haben am Samstag Dutzende Studenten gegen die iranische Regierung demonstriert. Sie wurden jedoch von regierungstreuen Gegendemonstranten vertrieben, die in der Überzahl waren. In Internet-Videos sind zudem zwei leblose Männer zu sehen, die angeblich von Polizisten in der Stadt Dorud erschossen worden sein sollen. Die Echtheit der Aufnahmen war zunächst nicht überprüfbar.

Mutmaßlicher Attentäter von St. Petersburg festgenommen

St. Petersburg/Beirut - Drei Tage nach dem Anschlag in St. Petersburg ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Der Mann sei am Samstag bei einem Sondereinsatz festgenommen worden, teilte der russische Inlandsgeheimdienst FSB mit. Der Verdächtige werde derzeit vernommen. Bei dem Anschlag, den die Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) für sich reklamiert hatte, waren am Mittwoch 18 Menschen durch eine Nagelbombe verletzt worden.

Macron unterzeichnete umstrittene Steuerreform

Paris - Der französische Präsident Emmanuel Macron hat Gesetze zur umstrittenen Steuerreform und weiteren wichtigen Vorhaben seines Wahlprogramms unterzeichnet. Diese trügen zum Umbau des Landes bei, sagte der Staatschef am Samstag bei der live im Fernsehen übertragenen Zeremonie. Die Änderungen sollen Anreize für Investitionen setzen, um die Wirtschaft anzukurbeln. Kritiker bezeichneten die Maßnahmen als "Geschenk für die Reichen". So wird die Vermögenssteuer weitgehend abgeschafft.

51-jähriger Ungar auf Skipiste in Flachau leblos aufgefunden

Flachau/Bez. St. Johann im Pongau - Ein 51-jähriger Ungar ist am Samstagnachmittag leblos auf einer Skipiste in Flachau im Pongau aufgefunden worden. Die Wiederbelebungsversuche waren vergeblich. Die Todesursache muss noch ermittelt werden. Vorerst unklar ist, ob es sich um ein Fremdverschulden gehandelt hat oder der Mann womöglich aufgrund eines Herzversagens plötzlich zusammengebrochen war. Zeugen gibt es offenbar keine.

Stefan Kraft Vierter bei Tournee-Auftakt in Oberstdorf

Oberstdorf - Stefan Kraft hat den perfekten Abschluss seines überaus erfolgreichen Jahres 2017 nicht ganz geschafft. Der 24-Jährige klassierte sich am Samstag zum Auftakt der 66. Vierschanzentournee in Oberstdorf an der vierten Stelle. Die Ausgangsposition vor dem Neujahrsspringen in Garmisch ist trotz 16,9 Punkten Rückstand auf den siegreichen Tournee-Titelverteidiger Kamil Stoch gut. Der 30-jährige Pole feierte seinen 23. Weltcupsieg. Der deutsche Topfavorit Richard Freitag verpasste als Zweiter seinen vierten Saisonerfolg um 4,2 Punkte.

(Schluss) cg/fre