APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Van der Bellens Neujahrsansprache im Zeichen der Jubiläen

Wien - Die erste Neujahrsansprache von Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist im Zeichen des Jubiläumsjahres 2018 gestanden. Die Republik feiert im neuen Jahr ihren 100. Gründungstag. Die "großen, lichten Augenblicke" werden würdig gefeiert, man dürfe aber auch die "dunkelsten Aspekte unserer Geschichte niemals vergessen", so Van der Bellen, der im Beisein von 22 Schülern zu den Österreichern sprach.

Regierung stellte Beschäftigungsbonus und Aktion 20.000 ein

Wien - Das neue Jahr bringt das vorzeitige Aus für den Beschäftigungsbonus sowie die Aktion 20.000. Die neue ÖVP-FPÖ-Regierung hat sich am Wochenende zum Jahreswechsel per Rundlaufbeschluss von den beiden Arbeitsmarktmaßnahmen der Vorgängerregierung verabschiedet. Sie werden nun als "nicht zielführend" betrachtet. In einer Aussendung am Neujahrstag wurde zudem auf die gute Konjunktur verwiesen.

Kern kritisiert Einstellung der Beschäftigungsaktion

Wien - SPÖ-Chef Christian Kern kritisiert die ÖVP-FPÖ-Regierung für ihren Beschluss, den Beschäftigungsbonus sowie die "Aktion 20.000" für ältere Arbeitslose einzustellen. Dies sei "enttäuschend" für die Betroffenen, so Kern am Montagabend gegenüber der APA. "Die FPÖ ist voll umgefallen auf ganzer Linie. Das sind Maßnahmen, die nur großen Unternehmen nützen und die Menschen bleiben dabei auf der Strecke."

Polizist bei Protesten im Iran erschossen

Teheran - Ein Demonstrant hat in der iranischen Stadt Najafabad auf Sicherheitskräfte geschossen. Dabei sei ein Polizist getötet und drei weitere verletzt worden, meldete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Polizeiangaben im staatlichen TV. Wann sich der Vorfall ereignete, ging aus der Meldung nicht hervor. Auch in der iranischen Hauptstadt Teheran gab es am Montag weitere Proteste gegen die Regierung. Laut Behörden wurden seit Beginn der Proteste zwölf Menschen getötet.

700 Gefangene entkamen der Terrormiliz Boko Haram

Abuja - Im Nordosten Nigerias sind nach Angaben der Streitkräfte mehr als 700 Menschen der Gefangenschaft der islamistischen Terrormiliz Boko Haram entkommen. Es handle sich vor allem um Bauern, Fischer und deren Familien, die von den Islamisten als Arbeitssklaven gehalten worden seien, erklärte Militärsprecher Timothy Antigha am Montag.

Polizei erstattete Anzeige gegen AfD-Politikerin von Storch

Berlin - Nach einer islamfeindlichen Twitter-Botschaft hat die Kölner Polizei Anzeige gegen die AfD-Politikerin Beatrix von Storch wegen des Verdachts auf Volksverhetzung erstattet. Ein Polizeisprecher bestätigte, es bestehe ein Anfangsverdacht, dass es sich bei der Twitter-Botschaft um eine strafbare Handlung handeln könnte. Deshalb sei Anzeige gegen sie erstattet worden. Unter anderem hatte sie von "barbarischen, muslimischen, gruppenvergewaltigenden Männerhorden" geschrieben.

Reaktorblock in Dukovany wegen Reparatur abgeschaltet

Dukovany - Wegen Reparaturarbeiten im tschechischen Atomkraftwerk Dukovany ist ein Reaktorblock am Samstag in der Früh unplanmäßig abgeschaltet worden. Das teilte Kraftwerkssprecher Jiri Bezdeck laut der tschechischen Nachrichtenagentur CTK vom Montag mit. Der betroffene zweite Reaktorblock werde demnach bis voraussichtlich kommenden Freitag außer Betrieb bleiben.

