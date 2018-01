APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Trump "absolut" bereit zu Telefonat mit Kim

Washington - US-Präsident Donald Trump hat sich zu einem direkten Kontakt mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un bereit erklärt. Er sei "absolut" zu einem Telefonat mit Kim bereit, sagte Trump auf Journalistenfragen. "Absolut, ich würde das machen. Ich habe damit kein Problem", sagte Trump in Camp David. Trumps Äußerung markiert eine deutliche Abkehr von seinen bisherigen Drohungen gegen Kim. Am Freitag hatte bereits Außenminister Rex Tillerson grundsätzliche Gesprächsbereitschaft mit Nordkorea signalisiert.

CDU, CSU und SPD beginnen mit Sondierung für Große Koalition

Berlin - Mehr als drei Monate nach der Bundestagswahl starten in Deutschland CDU, CSU und SPD am Sonntag (10.00 Uhr) unter erheblichem Druck Sondierungen für eine Fortsetzung ihrer Großen Koalition. Die Spitzen der bisherigen Regierungspartner wollen bis Freitag ausloten, ob sie ihren Parteigremien Koalitionsverhandlungen über eine Neuauflage von Schwarz-Rot empfehlen können. Die Verhandlungen über ein Jamaika-Bündnis von CDU, CSU, FDP und Grünen waren vor sieben Wochen an der FDP gescheitert.

Macron und Hidalgo gedenken der Pariser Anschläge von 2015

Paris - Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron und die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo wollen am Sonntag (11.00 Uhr) der 17 Opfer der islamistischen Anschlagsserie vor drei Jahren gedenken. Zwei Täter waren am 7. Jänner 2015 in die Redaktion der Satirezeitung "Charlie Hebdo" eingedrungen. Zwölf Menschen wurden an jenem Tag in den Tod gerissen. Während die "Charlie"-Täter flüchteten, ermordete ein weiterer Terrorist eine Polizistin und vier Menschen in einem jüdischen Supermarkt. Der Anschlag auf "Charlie Hebdo" leitete in Frankreich eine beispiellose Terrorserie ein, bei der rund 240 unschuldige Menschen getötet wurden.

Sondersitzung des iranischen Parlaments zu Protest-Ursachen

Teheran - Das iranische Parlament befasst sich am Sonntag in einer Sondersitzung mit den jüngsten Unruhen im Land. Auf Antrag der Fraktion der Reformer debattieren die Abgeordneten am Vormittag (9.00 Uhr/6.30 Uhr MEZ) über die Ursachen der regimekritischen Proteste der letzten Tage. Die Sitzung, an der nach Angaben der staatlichen Medien auch der Innenminister, der Geheimdienstchef und der Sekretär des Sicherheitsrats teilnehmen, findet hinter verschlossenen Türen statt. Am Nachmittag soll eine Presseerklärung veröffentlicht werden.

"Shape of Water" ist der Favorit bei den 75. Golden Globes

Wien/Hollywood - Zum 75. Mal werden in der Nacht auf Montag (MEZ) in Los Angeles die Golden Globes vergeben. Als Favorit für die renommierten Film- und Fernsehpreise der Hollywood-Auslandspresse gilt mit sieben Nominierungen Guillermo del Toros Fantasymärchen "Shape of Water - Das Flüstern des Wassers". Moderiert wird die als Oscar-Vorbote gehandelte Gala erstmals vom US-Komiker und Talkshowmoderator Seth Meyers. Zu den weiteren Werken mit Siegchancen gehören Steven Spielbergs Politfilm "Die Verlegerin" und der Kriminalfilm "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Vier Siege! Pole Stoch flog bei Tournee zum Grand Slam

Bischofshofen - Kamil Stoch hat am Dreikönigstag ein Stück Vierschanzentournee-Geschichte geschrieben. Der 30-jährige Pole schaffte als erst zweiter Skispringer 16 Jahre nach Sven Hannawald den Grand Slam. Der Doppel-Olympiasieger gewann beim Finale in Bischofshofen auch den vierten Bewerb der 66. Auflage und entschied die Gesamtwertung wie im Vorjahr souverän für sich. Stefan Kraft wurde Tages-Vierter. In der Gesamtwertung wurde Michael Hayböck als 14. der bestplatzierte Österreicher. Damit war erstmals seit 40 Jahren kein ÖSV-Adler in den Top Ten.

