APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Bewaffnete griffen Hotel in Kabul an - ein Angreifer getötet

Kabul - Vier bewaffnete Männer haben ein großes Hotel in der afghanischen Hauptstadt Kabul angegriffen und sich in dem Gebäude Schießereien mit Spezialeinheiten geliefert. Ein Sprecher des Innenministeriums sagte am späten Samstagabend, die Männer seien um kurz nach 21.00 Uhr in das Hotel eingedrungen. Aus dem Gebäude waren Schüsse zu hören. Ein Angreifer wurde nach Angaben des Innenministeriums getötet. Zu möglichen Opfern unter den Hotelgästen und dem Personal gab es zunächst keine Angaben.

Türkische Armee attackierte Kurden-Stellungen in Syrien

Damaskus - Die seit Tagen angekündigte Bodenoffensive der Türkei in der nordsyrischen Grenzregion hat nach den Worten von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan "de facto" begonnen. Der Einsatz am Boden gegen die von Kurden kontrollierte Stadt Afrin sei gestartet, danach werde Manbij angegriffen, sagte Erdogan am Samstag. Die türkische Luftwaffe flog Angriffe auf mutmaßliche Stellungen der kurdischen Volksverteidigungseinheiten YPG.

SPD-Spitze erwägt Zugeständnisse an Koalitionsgegner

Berlin - Die SPD-Spitze will den Gegnern einer weiteren Großen Koalition in Deutschland möglicherweise entgegenkommen, um eine Mehrheit für Verhandlungen mit der Union auf die Beine zu stellen. Im Gespräch ist, dass der entscheidende Parteitag in Bonn am Sonntag auch konkrete Zielvorgaben für Verhandlungen mit CDU und CSU beschließen könnte. Das zumindest versucht der mächtige SPD-Landesverband Nordrhein-Westfalen durchzusetzen. Ob sich die SPD-Spitze tatsächlich darauf einlässt, dürfte sich erst kurz vor dem Start des Parteitags herausstellen.

400 Menschen protestierten gegen Grazer Akademikerball

Wien - Rund 400 Personen haben laut Schätzungen der Polizei am Samstagabend an der Demonstration gegen den Akademikerball im Grazer Congress teilgenommen. Zum Protest gegen den Ball der Burschenschafter hat die Plattform "Offensive gegen Rechts Steiermark" (OGR) aufgerufen. Der Protest wandte sich auch gegen ein Treffen der Identitären in der Landeshauptstadt und verlief laut Polizei ohne Zwischenfälle.

Totes Pensionistenpaar nahe Graz: Offenbar Mord und Selbstmord

Graz - In einem Einfamilienhaus in Judendorf-Strassengel nördlich von Graz sind am Samstag die Leichen eines 80-jährigen Mannes und seiner 77-jährigen pflegebedürftigen Ehefrau gefunden worden. Ersten Informationen der Polizei zufolge dürfte es sich um Mord und Selbstmord mit einer Schusswaffe handeln. Die Schwiegertochter des betagten Ehepaares fand die beiden Toten am Samstagnachmittag. Ihr Schwiegervater hatte sie kurz zuvor angerufen und ihr geschildert, dass er mit der Pflege seiner Frau überfordert sei.

Zwei Tote und viele Verletzte bei Hotelbrand in Prag

Prag - Bei einem Hotelbrand in Prag hat es mindestens zwei Tote und Dutzende Verletzte gegeben. Zwei Menschen seien noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte am Samstag gestorben, sagte der Sprecher des Rettungsdienstes. Neun Personen seien ins Krankenhaus gebracht worden, darunter zwei in kritischem Zustand nach einer Reanimation. Rund 30 Hotelgäste seien an Ort und Stelle untersucht und ambulant mit Sauerstoff versorgt worden. Die Feuerwehr rief einen Großalarm aus und zog alle verfügbaren Helfer am Einsatzort zusammen.

Legendärer französischer Spitzenkoch Paul Bocuse gestorben

Paris - Im Alter von 91 Jahren ist der legendäre französische Spitzenkoch und Vater der "Nouvelle Cuisine" Paul Bocuse gestorben. Nach Angaben eines der Familie nahestehenden Kochs starb der "Jahrhundertkoch" in seinem Geburtsort Collonges-au-Mont d'Or nahe Lyon, wo er bis zuletzt lebte. Die Familie erklärte, Bocuse sei am Samstagvormittag gegen 10.00 Uhr verstorben.

Walkner gewann als erster Österreicher Dakar-Motorradwertung

Cordoba - Matthias Walkner hat sich am Samstag einen Lebenstraum erfüllt. Der 31-jährige Salzburger gewann als erster Österreicher die Motorradwertung bei der Rallye Dakar. Dem KTM-Piloten reichte auf der 14. und letzten Etappe rund um Cordoba ein achter Platz, um in der Gesamtwertung Platz eins zu verteidigen. Den Tagessieg holte sich der Gesamtzweite Kevin Benavides, dem 16:53 Minuten auf Walkner fehlten.

(Schluss) vef/fre