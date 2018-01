APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Niederösterreich wählt einen neuen Landtag

St. Pölten - In Niederösterreich sind am Sonntag 1.386.343 Menschen zur Wahl des Landtags für die nächsten fünf Jahre aufgerufen. Dieser Urnengang ist der erste nach der Nationalratswahl, die den Abschied der Grünen, den Wahlsieg der ÖVP und Schwarz-Blau im Bund brachte. Der Wahlkampf stand zuletzt ganz im Zeichen der NS-Liederbuch-Affäre rund um den FPÖ-Spitzenkandidaten Udo Landbauer. Am Tag vor der Wahl, am Samstag, plädierte Bundespräsident Alexander Van der Bellen für den Rücktritt Landbauers. Am späten Nachmittag schloss Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) die Zusammenarbeit mit Landbauer in der nächsten Regierung aus.

Michael Ludwig ist neuer Wiener SPÖ-Chef

Wien - Michael Ludwig ist am Samstag beim Landesparteitag der SPÖ Wien zum neuen Parteivorsitzenden gewählt worden. Der Wiener Wohnbaustadtrat setzte sich mit 57 Prozent der Stimmen von knapp 1.000 Delegierten gegen seinen Kontrahenten, den geschäftsführenden Parlamentsklubobmann Andreas Schieder, durch. Ludwig folgt dem langjährigen Parteichef Michael Häupl, der mit Standing Ovations verabschiedet wurde.

Spanisches Gericht: Wahl Puigdemonts nur in Anwesenheit

Barcelona/Madrid - Spaniens Justiz gestattet eine Wahl des Separatisten Carles Puigdemont zu Kataloniens Regionalpräsidenten nur bei dessen Anwesenheit. Das Verfassungsgericht entschied laut spanischen Medienberichten am Samstag in Madrid, dass die Kandidatur nur verfassungskonform sei, wenn der 55-Jährige aus Belgien nach Spanien zurückkehre und sich am Dienstag zur Debatte und der anschließenden Wahl im Parlament von Barcelona präsentiere. Kehrt Puigdemont nach Spanien zurück, droht ihm eine lange Haftstrafe.

Tschechischer Präsident Zeman wiedergewählt

Prag - Mit einer Kampagne gegen Zuwanderung hat Amtsinhaber Milos Zeman zum zweiten Mal die Präsidentschaftswahl in Tschechien gewonnen. In der zweitägigen Stichwahl schlug der 73-Jährige knapp seinen liberalen Herausforderer, den Wissenschafter Jiri Drahos. Nach Auszählung von mehr als 99,9 Prozent der Wahlbezirke kam Zeman auf 51,4 Prozent der Stimmen, wie die Statistikbehörde CSU am Samstag mitteilte. Er bleibt damit für fünf weitere Jahre an der Spitze des NATO- und EU-Mitgliedstaats.

Erdogan: Türkische Truppen marschieren auch Richtung Idlib

Damaskus - Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan hat angekündigt, dass seine Truppen im Nordwesten Syriens weiter in Richtung Idlib vorrücken werden. "Mein kleiner Mehmet marschiert nach Afrin. Wenn Gott es will, wird er nach Idlib marschieren", sagte Erdogan am Samstag - und benutzte mit "Mehmet" dabei einen Koseausdruck für türkische Soldaten. Am Freitag hatte Erdogan angekündigt, dass die türkischen Truppen von Afrin aus nach Osten, in Richtung irakischer Grenze, in die Region Manbij vorrücken werden.

Oppositioneller Nawalny plant Demonstrationen gegen Putin

Moskau - Der russische Oppositionelle Alexej Nawalny hat trotz eines Verbots seine Anhänger für Sonntag zu Großdemonstrationen in Dutzenden Städten aufgerufen. Der Kritiker von Staatschef Wladimir Putin will mit dem "Streik der Wähler" gegen seinen Ausschluss von der Präsidentenwahl im März protestieren. Die größten Demonstrationen werden in Moskau und St. Petersburg erwartet.

Finnen wählen neues Staatsoberhaupt

Helsinki - Finnland wählt am Sonntag ein neues Staatsoberhaupt. Als Favorit gilt Amtsinhaber Sauli Niinistö. Er liegt in Umfragen mit 60 bis 70 Prozent deutlich vor allen anderen sieben Kandidaten. Der konservative Niinistö ist bereits seit 2012 Präsident. Hinter Niinistö gilt der Grüne Pekka Haavisto als aussichtsreichster, jedoch weit abgeschlagener Anwärter. Gibt es wider Erwarten keine absolute Mehrheit für einen Bewerber, wird eine Stichwahl in zwei Wochen fällig. Stimmberechtigt sind 4,5 Millionen Finnen.

Palais Schönburg in Wien großflächig beschmiert

Wien - Das Palais Schönburg in der Rainergasse in Wien-Wieden ist vermutlich in der Nacht auf Samstag großflächig mit roter Farbe beschmiert worden. Auf der gesamten Vorderseite des Gebäudes prangen roten Striche. Die Ermittlungen der Polizei laufen, berichtete der ORF. Es wurde eine Anzeige wegen schwerer Sachbeschädigung gegen unbekannte Täter erstattet.

