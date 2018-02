APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Eskalation zwischen Israel und Syrien

Tel Aviv/Damaskus - Bei einer Eskalation der Spannungen zwischen Israel und Syrien ist ein israelisches Kampfflugzeug an der Grenze zum benachbarten Bürgerkriegsland abgestürzt. Einer der zwei Piloten sei schwer verletzt worden, als sich die beiden mit dem Schleudersitz gerettet hätten, teilte ein Armeesprecher in Tel Aviv mit. Die Maschine sei wahrscheinlich nicht von der syrischen Luftabwehr abgeschossen worden, die Untersuchung laufe. Israel reagierte nach Angaben eines Armeesprechers mit weiteren Luftangriffen gegen Ziele in Syrien.

Kim Jong-un lud südkoreanischen Präsidenten Moon ein

Seoul/Pjöngjang/Pyeongchang - Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat den südkoreanischen Präsidenten Moon Jae-in nach Pjöngjang eingeladen. Das berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Samstag. Kims Schwester Kim Yo-jong, die anlässlich der Olympischen Winterspiele zu Besuch in Südkorea ist, habe Moon eingeladen, "so bald wie möglich" nach Pjöngjang zu reisen, teilte der Präsidentenpalast in Seoul mit. Moon hatte Kim Yo-Jong und Nordkoreas protokollarisches Staatsoberhaupt Kim Yong-nam zuvor in Seoul empfangen.

FPÖ Tirol nach Beitrag über Abwerzger im Clinch mit ORF

Innsbruck/Wien - Die FPÖ Tirol liegt nach einem ORF-Beitrag über ihren Spitzenkandidaten Markus Abwerzger im Clinch mit dem Sender. Der TV-Beitrag, in dem Abwerzger antisemitisches Gedankengut scheinbar widerspruchslos zur Kenntnis nahm, wurde vom ORF zwar modifiziert und um die Reaktion des FPÖ-Politikers erweitert. Ein alter Mann hatte im Gespräch mit Abwerzger von "stinkerten Juden" gesprochen - Abwerzger reagierte mit "Das soll man nicht sagen". Dennoch forderte er "nachweisliche Konsequenzen" im ORF. Dort zeigte man sich "verwundert".

Kickl droht mit Strafen für "Unfall-Voyeure"

Wien - Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) will gegen "Unfall-Voyeurismus" vorgehen. Es müsse ein Bewusstsein geschaffen werden, dass Schaulustige, die von der Gegenfahrbahn fotografieren oder filmen, eine Behinderung darstellten und sich auch selbst gefährdeten. Wenn das nicht greife, sei es "durchaus vorstellbar, dass man mit entsprechenden Strafmandaten gegen Unbelehrbare vorgeht", meinte Kickl zur APA. In der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast" präzisierte der Innenminister, dass er dabei an die Verhängung von Verwaltungsstrafen denke.

Trump bietet Demokraten Freigabe von überarbeitetem Memo an

Washington - US-Präsident Donald Trump hat angeboten, ein Memo der Demokraten zu den Ermittlungen in der Russland-Affäre zu veröffentlichen, wenn es zuvor überarbeitet wird. Zuvor hatte er sich gegen die Publikation des vertraulichen Dokuments entschieden und dafür Kritik geerntet. Das Dokument der Demokraten sei ein "sehr politisches" Papier, von dem sie selber gewusst hätten, dass es "stark redigiert" werden müsste, so Trump. Das Papier in der ursprünglichen Form könnte die nationale Sicherheit gefährden.

1,5 Millionen Menschen bei Straßenkarneval in Rio de Janeiro

Rio de Janeiro - Die älteste Karnevalsgruppe von Rio de Janeiro hat in den Straßen der Millionenmetropole ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Rund eineinhalb Millionen Menschen zogen am Samstag mit dem Bloco "Cordao da Bola Preta" und fünf Musik-Trucks durch das Zentrum von Rio. Die Musik- und Tanzgruppen, die sogenannten Blocos, prägen neben den berühmten Samba-Schulen den Straßenkarneval in Brasilien. Die "Cordao da Bola Preta" wurde 1918 gegründet und eröffnet mit ihrem Umzug am Samstag traditionell den Straßenkarneval in Rio de Janeiro.

Herren-Abfahrt erster Höhepunkt aus österreichischer Sicht

Pyeongchang - Am Sonntag steigt bei den XXIII. Olympischen Winterspielen in Pyeongchang der erste Höhepunkt aus österreichischer Sicht. In der Herren-Abfahrt gibt es die erste Medaillen-Entscheidung der Alpinen Ski-Bewerbe (3.00 Uhr MEZ). Für Österreich sind Hannes Reichelt mit der Startnummer eins wie auch Vincent Kriechmayr, Max Franz und "Titelverteidiger" Matthias Mayer im Einsatz. Auch die Biathlon-Herren Julian und Tobias Eberhard, Simon Eder sowie Dominik Landertinger haben mit dem Sprint (12.15 Uhr) ihre erste Entscheidung.

