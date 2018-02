APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

UN-Resolution zu Waffenruhe in Syrien verabschiedet

New York/Damaskus - Der UN-Sicherheitsrat hat per Resolution eine mindestens 30 Tage dauernde Feuerpause für das Bürgerkriegsland Syrien gefordert. Nach anfänglichem Widerstand Russlands und tagelangen Verhandlungen stimmten die 15 Mitgliedsländer am Samstag in New York geschlossen dafür. Die Resolution enthält allerdings keine völkerrechtlich bindenden Druckmittel zur Durchsetzung der Waffenruhe. Militäreinsätze gegen die Terrorgruppen "Islamischer Staat" (IS), Al-Kaida und Al-Nusra sind von der Waffenruhe ausgeschlossen.

Steirer tötete Geschwister und erhängte sich dann

St. Stefan im Rosental - Drei Tote - das ist die blutige Bilanz eines Familiendramas, das sich am Samstag in St. Stefan im Rosental abgespielt hat. Ein 51 Jahre alter Mann ging laut der Polizei auf seine Familie los. Sein Bruder und seine Schwester wurden getötet, die Mutter schwer verletzt. Anschließend erhängte sich der Täter. Die Meldung der Polizei, dass auch die Mutter gestorben wäre, wurde später zurückgezogen. Über das Motiv für die Bluttat gab es vorerst nur Spekulationen. Fest steht aber, dass es in der Vergangenheit schon öfter Streitereien innerhalb der Familie gegeben hatte, die auch aktenkundig waren.

Tirol-Wahl: Tiroler wählen Landtag neu

Innsbruck - In Tirol entscheiden die Wähler Sonntag über die Zusammensetzung des künftigen Landtages. 537.273 Wahlberechtigte sind aufgerufen, die 36 Mandate neu zu verteilen. Um ihre Gunst rittern acht Listen. Neben der ÖVP, die mit Landeshauptmann Günther Platter den Landeshauptmannsessel verteidigt, sind das die bereits im Landtag vertretenen Parteien Grüne, SPÖ, FPÖ, Liste Fritz und Impuls Tirol. Zum ersten Mal treten die NEOS und die Kleinpartei "Family - Die Tiroler Familienpartei" an. Wahlschluss ist 17.00 Uhr. Das vorläufige Endergebnis, das diesmal die Briefwahl enthalten wird, dürfte erst relativ spät vorliegen. Laut Landeswahlbehörde etwa gegen 22.00 Uhr.

Juncker besucht Beitrittskandidaten auf dem Westbalkan

Skopje/Tirana - EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker beginnt am Sonntag eine Reise durch sechs Staaten des Westbalkans, die EU-Mitglieder werden wollen. Erste Station ist die mazedonische Hauptstadt Skopje (Pk 14.35 Uhr). Das Land ist bereits EU-Beitrittskandidat, wegen des Streits um den Staatsnamen blockiert Athen jedoch die EU-Annäherung. Am Abend wird Juncker in Albaniens Hauptstadt Tirana erwartet. Die EU-Kommission hatte Anfang Februar ihre neue Erweiterungsstrategie für den Westbalkan vorgestellt. Sie sieht Serbien und Montenegro als Favoriten für einen möglichen Beitritt bis 2025.

Goldener Bär für "Touch Me Not" von Adina Pintilie

Berlin - Der radikale rumänische Experimentalfilm "Touch Me Not" hat bei der Berlinale den Goldenen Bären gewonnen. Regisseurin Adina Pintilie (38) erforscht in ihrem semidokumentarischen Film die Spielarten und Grenzen menschlicher Sexualität. Die österreichische Regisseurin Ruth Beckermann wurde in Berlin für ihren Doku-Essay "Waldheims Walzer" mit dem Dokumentarfilmpreis ausgezeichnet. Insgesamt waren bei dem elftägigen Festival 385 Filme aus 78 Ländern zu sehen. Am Sonntag geht die Berlinale mit einem Publikumstag zu Ende.

Schlusstag in Pyeongchang mit Langlauf-Hoffnung Stadlober

Pyeongchang - In Pyeongchang gehen am Sonntag die Olympischen Winterspiele zu Ende. Österreichs letzte Medaillenhoffnung ist Langläuferin Teresa Stadlober im Massenstart über 30 km klassisch (Start 7.15 Uhr MEZ). Davor warten noch das Finale im Herren-Eishockey und im Damen-Curling sowie die Entscheidung im Viererbob mit zwei österreichischen Schlitten am Start. Im Mittelpunkt aber steht die Schlussfeier (ab 12.00 Uhr MEZ).

(Schluss) pat