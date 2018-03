APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Kärnten wählt einen neuen Landtag

Klagenfurt - 434.121 Kärntnerinnen und Kärntner sind am Sonntag aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Wenig Zweifel bestehen an einem Wahlsieg der SPÖ von Landeshauptmann Peter Kaiser, der seinen Wahlkampf am Samstagabend mit einem Fackellauf in Klagenfurt beendete. Spannend wird vor allem die Frage, ob Grüne, NEOS und Team Kärnten den Einzug schaffen. Das für 19.00 Uhr erwartete Endergebnis könnte noch wenig aussagekräftig sein, da mehr als 20.000 Wahlkarten erst am Montag ausgezählt werden.

SPD verkündet Ergebnis des Mitgliederentscheids

Berlin - Die SPD-Spitze verkündet am Sonntag (ca. 09.00 Uhr) im Berliner Willy-Brandt-Haus das mit Spannung erwartete Ergebnis des Mitgliederentscheids über den Eintritt in eine große Koalition. Von dem Ergebnis hängt ab, ob sich Angela Merkel (CDU) am 14. März im Bundestag wieder zur Kanzlerin wählen lassen kann. 2013 gab es bei dem ersten Koalitionsvotum der Mitglieder eine Zustimmung von rund 75 Prozent, dieses Mal gilt das Rennen aber als weitaus knapper.

46,5 Millionen Italiener zu Parlamentswahlen aufgerufen

Rom - Die Italiener sind am Sonntag zu Parlamentswahlen aufgerufen. Circa 46,5 Millionen Wahlberechtigte sollen über 630 Abgeordnete und 315 Senatoren bestimmen. An vorderster Front tritt die Mitte-Rechts-Allianz um Ex-Premier Berlusconi gegen die populistische Fünf Sterne-Bewegung an. Den Sozialdemokraten (PD) um Ex-Premier Renzi droht laut Umfragen eine historische Pleite. Die Wahllokale sind von 07.00 bis 23.00 Uhr geöffnet. Nachwahlbefragungen werden unmittelbar nach Wahlschluss veröffentlicht.

Syrische Truppen rücken in Ost-Ghouta vor

Beirut/Damaskus - Syrische Regierungstruppen sind nach Informationen einer oppositionsnahen Gruppe in der Rebellen-Enklave Ost-Ghouta weiter vorgerückt. Sie hätten fast vollständig die Kontrolle über die Stadt Al-Shafouniya übernommen, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Samstag mit. Ost-Ghouta vor den Toren der Hauptstadt Damaskus ist eines der letzten größeren Rückzugsgebiete der Aufständischen.

Trump droht EU mit Importzöllen auf Autos

Washington - US-Präsident Donald Trump hat der Europäischen Union im Extremfall mit Importzöllen auf europäische Autos gedroht. Wenn die Europäer als Antwort auf die von ihm angekündigten Strafzölle auf Stahl und Aluminium nun auch ihre "schon massiven" Zölle weiter anheben würden, dann "werden wir einfach eine Steuer auf ihre Fahrzeuge erheben, die frei in unser Land strömen", twitterte Trump am Samstag. Setzt Trump diese Drohung um, wären vor allem die großen deutschen Automobilunternehmen betroffen.

Mann erschoss sich vor dem Weißen Haus

Washington - Ein Mann hat sich am Samstag vor dem Weißen Haus in Washington durch Schüsse selbst getötet. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Nach Angaben der "Washington Post" schilderte ein Augenzeuge, dass der Mann allein in einer Menge von mehr als 100 Menschen am nördlichen Zaun des Geländes gestanden habe, als rasch hintereinander zwei Schüsse gefallen seien. Dann sei der Mann zu Boden gesunken.

Oscar-Verleihung mit "Shape of Water" als Topfavorit

Hollywood - Sonntagnacht werden in Hollywood zum 90. Mal die Oscars verliehen. Als großer Favorit geht im Dolby Theatre die Fantasyromanze "Shape of Water" des Mexikaners Guillermo del Toro mit 13 Nominierungen ins Rennen - darunter in fast allen Hauptkategorien. Als größter Konkurrent gilt das siebenfach nominierte Drama "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri". Abseits des Preisregens werden auch bei der Oscar-Gala deutliche Worte in der immer noch laufenden MeToo-Debatte um sexuellen Missbrauch und die Diskriminierung von Frauen in der Filmindustrie erwartet.

