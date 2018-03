APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Trump ersetzt US-Außenminister Tillerson mit CIA-Chef Pompeo

Washington - Der nächste Abgang: US-Präsident Donald Trump hat seinen Außenminister Rex Tillerson entlassen und den bisherigen CIA-Chef Mike Pompeo zum Nachfolger ernannt. Als Grund nannte der Präsident unterschiedliche politische Ansichten. Mit Pompeo setzt Trump auf einen ihm stets loyalen Mann. Der 54-Jährige gilt als stramm konservativ. Neue Chefin der CIA soll Gina Haspel (61) werden. Auch sie ist nicht unumstritten: Haspel soll etwa eine Rolle bei der Folter von Gefangenen nach 9/11 gespielt haben.

Medien: Russischer Exilant tot in London aufgefunden

London - Kurz nach dem Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal ist in Großbritannien ein russischer Exilant tot aufgefunden worden. Bei dem in London gefundenen Toten handle es sich um einen früheren Mitarbeiter des Kreml-Kritikers Boris Beresowski, der seinerseits 2013 unter ungeklärten Umständen nahe London gestorben war, berichteten britische und russische Medien am Dienstag. Die britische Premierministerin Theresa May berät am Mittwoch mit dem Nationalen Sicherheitsrat über das weitere Vorgehen im Fall Skripal.

Strache entschuldigt sich bei Wolf für "Lügen"-Posting

Wien - ZiB2-Moderator Armin Wolf und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache haben sich in der Causa Facebook-Posting außergerichtlich verglichen. Strache wird sich demnach per Inserat in der "Kronen Zeitung" sowie zehn Tage lang auf seinem Facebook-Profil für den Vorwurf der Lüge entschuldigen, schrieb Wolf am Dienstag in seinem Blog. Straches Sprecher bestätigte dies auf APA-Anfrage.

Van der Bellen trifft Poroschenko in Kiew

Kiew - Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft am Mittwoch in Kiew mit seinem ukrainischen Amtskollegen Petro Poroschenko zusammen. Im Mittelpunkt der Gespräche dürfte der Konflikt um die Ostukraine stehen, wo derzeit um eine Überwindung des Patts zwischen Kiew und Moskau zur Entsendung einer bewaffneten UNO-Mission gerungen wird. Van der Bellen wird auf der dreitägigen Ukraine-Reise von seiner Ehefrau Doris Schmidauer und Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) begleitet.

Bundestag will Merkel erneut zur Kanzlerin wählen

Berlin - Rund sechs Monate nach der deutschen Bundestagswahl soll Angela Merkel an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) zum vierten Mal zur Kanzlerin gewählt werden. Im Bundestag verfügt ihre neue Große Koalition über eine deutliche Mehrheit. Bekommt die CDU-Vorsitzende mehr als die Hälfte der Stimmen aller gewählten Abgeordneten, die sogenannte Kanzlermehrheit, wird Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sie zur Kanzlerin ernennen. Sonst folgen weitere Wahlgänge.

Irland stoppte Auslieferung an Polen wegen Justizreform

Dublin/Warschau - Ein Gericht in Irland hat die Auslieferung eines Polen aus Sorge um die Unabhängigkeit der Justiz in seinem Heimatland gestoppt. Der High Court in Dublin stellte am Dienstag eine Entscheidung in dem Fall zurück und wandte sich an den Europäischen Gerichtshof. Der Verdächtige Artur Celmer war wegen Drogenhandels per europäischem Haftbefehl gesucht worden. Er wurde im Mai in Irland festgenommen. Die EU-Kommission wirft Warschau vor, durch jüngste Reformen die Unabhängigkeit der Justiz zu gefährden.

Schüler erinnern an Opfer des Massakers von Florida

Washington - In den USA planen Schüler am Mittwoch eine landesweite Aktion, um der 17 Toten des Schul-Massakers von Florida von vor genau einem Monat zu gedenken. Unter dem Motto "Enough" ("Genug") werden Schüler und Studenten dabei um 10.00 Uhr Ortszeit ihre Klassenzimmer für 17 Minuten verlassen. Die Staatsanwaltschaft im US-Bundesstaat Florida strebt indes die Todesstrafe für den 19-jährigen Schützen an. Der Angreifer Nikolas Cruz gestand die Tatbereits.

US-Bus stürzte nach Ausflug zu Disney World in Schlucht

Florida - Auf dem Heimweg von einem Ausflug nach Disney World in Florida ist am Dienstag ein Bus mit Schülern in eine 15 Meter tiefe Schlucht gestürzt. Nach Angaben des zuständigen Sheriffs Hoss Mack kam bei dem Unfall im US-Bundesstaat Alabama der Busfahrer ums Leben. Mehrere der 42 Passagiere sollen schwer verletzt sein. Der Unfall ereignete sich bei Loxley im Baldwin County. Der Bus kam in der Früh von der Straße ab und stürzte in die Schlucht. An Bord befanden sich Schüler aus Texas.

