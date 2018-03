APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Kickl sieht Vorgangsweise in Causa BVT als rechtskonform

Wien - Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) hat am Donnerstag die Vorgangsweise in der Causa BVT als völlig rechtskonform verteidigt. So habe er etwa - als oberste Dienstaufsichtsbehörde - aufgrund der Ermittlungen wegen des Amtsmissbrauchs-Verdachts die vorläufige Suspendieren von BVT-Chef Peter Gridling verfügen müssen. Das gebiete das Gesetz, betonte Kickl bei seinem Auftritt im Rahmen einer Dringlichen Anfrage im Bundesrat. Dabei übte er auch scharfe Kritik an den Antragstellern in den Reihen der Grünen.

Burschenschafter wieder im Verkehrsministerium

Wien - Der Vorsitzende der Burschenschaft "Bruna Sudetia", Herwig Götschober, hat sich vor drei Wochen als Pressereferent im Kabinett von Verkehrsminister Norber Hofer (FPÖ) nach Auftauchen eines NS-Liederbuchs beurlauben lassen. Er wollte warten, bis alles "restlos aufgeklärt ist". Nun soll er wieder im Ministerium tätig sein, obwohl das Verfahren noch anhängig ist, berichtete die "Wiener Zeitung". Dass Götschober wieder arbeitet, bestätigen laut dem Bericht mehrere Mitarbeiter aus Hofers Ministerium.

14-Jähriger bei Stromunfall in Tirol getötet

Münster - Ein 14-Jähriger ist Donnerstagabend bei einem Stromunfall in Münster in Tirol getötet worden. Der Deutsche dürfte auf einen Strommasten geklettert und dabei in eine 25.000-Volt-Leitung geraten sein, sagte ein Polizeisprecher. Laut ersten Informationen wurde er dann vom Masten geschleudert. Für den 14-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen.

Westliche Staaten verlangen nach Giftanschlag Aufklärung

London - Deutschland, Frankreich und die USA haben sich im Fall des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal hinter Großbritannien gestellt und in ungewöhnlich scharfen Worten von Moskau Aufklärung verlangt. "Es handelt sich um einen Angriff auf die Souveränität des Vereinigten Königreichs", erklärten die Staats- und Regierungschefs am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung. Russland weist die Vorwürfe zurück und kündigte an, schnell auf die britischen Sanktionen zu reagieren. Eine Ausweisung britischer Diplomaten aus Russland gilt als eine wahrscheinliche Option.

US-Sanktionen gegen Russland wegen Wahlkampfeinmischung

Washington/Moskau - Die US-Regierung hat scharfe Sanktionen gegen Moskau wegen der mutmaßlichen russischen Einmischungen in den US-Wahlkampf 2016 verhängt. Die Strafmaßnahmen richten sich unter anderem gegen den russischen Inlandsgeheimdienst FSB und den Militärgeheimdienst GRU, wie Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag in Washington mitteilte. Moskau kündigte umgehend "Vergeltungsmaßnahmen" an.

Schule von Trumps Sohn fordert schärfere Waffengesetze

Washington - Die Schule des elfjährigen US-Präsidentensohns Barron Trump hat sich einem offenen Brief für schärfere Waffengesetze angeschlossen. Unterzeichnet wurde der Brief von insgesamt mehr als 100 Schulleitern in und um die Hauptstadt Washington. Das Schreiben spricht sich explizit gegen die Bewaffnung von Lehrern aus und fordert Donald Trump zum Handeln auf. Des weiteren verlangen die Lehrer verschärfte Überprüfungen von Waffenkäufern und eine bessere Betreuung psychisch gefährdeter Jugendlicher.

Merkel und Macron beraten über EU und internationale Krisen

Paris/Berlin - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wird am Freitagnachmittag zu ihrer ersten Auslandsreise nach ihrer Vereidigung am Mittwoch in Paris erwartet. Die CDU-Politikerin will mit Präsident Emmanuel Macron über bilaterale, europapolitische und internationale Themen sprechen. Der sozialliberale Macron wartet schon seit Monaten darauf, dass der wichtigste EU-Partner Deutschland wieder eine Regierung hat.

Tote bei Einsturz von Fußgängerbrücke in Miami

Miami - Beim Einsturz einer neuen Fußgängerbrücke in der US-Metropole Miami sind mehrere Menschen getötet worden. Die Zeitung "Miami Herald" schrieb, unter den Trümmern befänden sich Menschen und Autos. Mindestens sechs Menschen sollen verletzt worden sein. Der Bau der Brücke wurde den Berichten zufolge erst am Samstag abgeschlossen. Sie war demnach aber noch nicht offiziell für den Fußgängerverkehr freigegeben worden. Die Brücke führt zum Campus der Florida International University.

(Schluss) pin/hf