APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Russland weist Diplomaten aus und ermittelt zu Giftanschlag

London - Russland ermittelt im Zusammenhang mit dem Giftanschlag in Großbritannien wegen "versuchter Ermordung" von Julia Skripal, der Tochter des ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal. Die Untersuchung sei am Freitag eröffnet worden, teilte das russische Ermittlungskomitee in Moskau mit. Als Reaktion auf die Sanktionen Londons weist Russland britische Diplomaten aus. Der britische Außenminister Boris Johnson machte unterdessen Wladimir Putin für das Attentat auf Skripal verantwortlich.

Britische Polizei ermittelt im Fall Gluschkow wegen Mordes

London/Moskau - Die britische Polizei hat Mordermittlungen zum mysteriösen Tod des russischen Geschäftsmanns Nikolai Gluschkow eingeleitet. Die Obduktion habe ergeben, dass der 68-Jährige durch "Druckausübung auf das Genick" gestorben sei, teilte die Londoner Polizei am Freitag mit. Die genauen Todesumstände seien aber noch unklar. Bisher gebe es keine Hinweise auf eine Verbindung zum Giftanschlag auf den russischen Ex-Agenten Sergej Skripal, erklärte die Polizei.

USA bekennen sich weiterhin zum Atomdeal mit dem Iran

Wien - Die USA halten weiterhin am von Präsident Donald Trump infrage gestellten Atomdeal mit dem Iran fest. Dies geht aus einem vom Europäischen Auswärtigen Dienst nach einem Treffen der Kommission zur Umsetzung des Atomabkommens (JCPOA) am Freitag in Wien verbreiteten Kommunique hervor. Teilgenommen haben Spitzendiplomaten der fünf UNO-Vetomächte, darunter die USA, der EU, Deutschlands und des Iran.

Sicherheitsberater McMaster bleibt laut US-Präsidialamt

Washington - Das US-Präsidialamt hat Berichte dementiert, wonach Sicherheitsberater Herbert R. McMaster abgelöst werden solle. US-Präsident Donald Trump habe am Donnerstagabend erklärt, er freue sich darauf, weiterhin mit McMaster zusammenzuarbeiten, sagte eine Sprecherin am Freitag. Stabschef John Kelly habe zudem Gespräche mit Mitarbeitern geführt und ihnen versichert, dass ihre Jobs vorerst sicher seien. Die "Washington Post" hatte zuvor berichtet, dass Trump beschlossen habe, McMaster abzulösen. Der Schritt stehe aber offenbar nicht umgehend bevor.

Schweden vermittelt im Atomkonflikt mit Nordkorea

Stockholm - Vor dem geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un hat sich Schweden als Vermittler in den Atomkonflikt eingeschaltet. Regierungschef Stefan Löfven und Außenministerin Margot Wallström sprachen am Freitag in Stockholm mit dem nordkoreanischen Chefdiplomaten Ri Yong Ho über eine Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel. Wallströms Sprecher sagte am Abend, die Gespräche würden verlängert und am Samstag fortgesetzt.

Journalist Sahin Alpay soll in Türkei freigelassen werden

Ankara - In der Türkei hat ein Strafgericht die Freilassung des inhaftierten Zeitungsjournalisten Sahin Alpay angeordnet. Der ehemalige Mitarbeiter der eingestellten Zeitung "Zaman" werde unter Hausarrest gestellt, berichtete der Fernsehsender CNN Türk. Das Gericht leistete damit einer Anordnung des Verfassungsgerichts Folge, das die Inhaftierung am Freitag als illegal gewertet hatte. Der Staat habe Alpays Rechte verletzt und müsse ihm 20.000 Lira (4100 Euro) Entschädigung zahlen, hieß es.

66-Jähriger beim Holzfällen in Vorarlberg gestorben

Bregenz - Ein 66-Jähriger ist am Freitagvormittag bei Holzarbeiten in Klaus (Bez. Feldkirch) ums Leben gekommen. Der 66-Jährige hatte gemeinsam mit einem 60-Jährigen mehrere Bäume umgeschnitten. Der tödliche Unfall ereignete sich, als der Jüngere einen Baum fällte und sich der 66-Jährige aus unbekannten Gründen offenbar in der Gefahrenzone aufhielt. Laut Polizei wurde er von der Krone eines gefällten Baums am Kopf getroffen. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

EU und USA streiten über Steuer für Internetkonzerne

Brüssel/Menlo Park/Mountain View - Mitten im Streit um Strafzölle auf Stahl und Aluminium tut sich ein weitere Konflikt auf: Die EU will Digitalkonzerne wie Google oder Facebook mit einer Steuer auf den Umsatz belegen und ihren Gesetzentwurf kommende Woche vorstellen. US-Finanzminister Steven Mnuchin erklärte am Freitag, Washington sei "strikt dagegen". Die geplanten Steuern dürften auch Thema beim G-20-Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs ab Montag in Argentinien sein.

(Schluss) fls/vos