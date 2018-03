APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Putin klar als Präsident Russlands bestätigt

Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin ist mit 75 Prozent der Stimmen im Amt bestätigt worden. Das teilte die russische Wahlkommission am Sonntag mit, nachdem die Hälfte der Stimmen ausgezählt war. Der Kandidat der Kommunistischen Partei, Pawel Grudinin, landete demnach mit gut 13 Prozent auf dem zweiten Platz. Gefolgt wurde er vom Ultranationalisten Wladimir Schirinowski mit 6,3 Prozent und der Journalistin Xenia Sobtschak mit 1,4 Prozent. Putin wertete das Ergebnis als Vertrauensbeweis. Die Wahl wurde von Manipulationsvorwürfen überschattet.

Protürkische Kämpfer plündern in Afrin

Damaskus/Afrin - Nach ihrem Einmarsch in die nordsyrische Stadt Afrin haben protürkische Rebellen dort Wohnhäuser und Geschäfte geplündert. Die mit Ankara verbündeten Kämpfer hätten am Sonntag damit begonnen, "das Eigentum der Einwohner zu plündern, ebenso wie politische und militärische Gebäude, aber auch Geschäfte", berichtete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Die türkische Armee mit ihren syrischen Verbündeten hatte am Sonntag die überwiegend kurdische Stadt Afrin komplett besetzt.

Sonder-Nationalrat zur Causa BVT

Wien - Nachdem er bereits im Bundesrat Rede und Antwort stehen musste, ist Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Montag auch im Nationalrat zu den Vorgängen im Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) am Wort. In einer von der Opposition beantragten Sondersitzung muss er eine Dringliche Anfrage der SPÖ beantworten. Die Liste Pilz wird einen Misstrauensantrag gegen Kickl einbringen. Die Sozialdemokraten sehen "besorgniserregende Vorgänge" rund um die Amtsmissbrauchsermittlungen und Hausdurchsuchungen im BVT sowie die Suspendierung von dessen Chef Peter Gridling.

Merkel reist zu Antrittsbesuch nach Polen

Warschau - Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist am Montag zu ihrem Antrittsbesuch nach Polen. In Warschau wird sie vom polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki mit militärischen Ehren empfangen (18.00 Uhr). Bei einem anschließenden Gespräch soll es um Fragen der bilateralen Beziehungen sowie europa- und außenpolitische Themen gehen. Anschließend ist ein Treffen Merkels mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda geplant. Die Beziehungen zwischen der nationalkonservativen Regierung in Warschau und den meisten anderen EU-Staaten sind derzeit angespannt.

Finanzminister der G-20-Staaten treffen sich in Buenos Aires

Buenos Aires - Die Finanzminister und Zentralbankchefs der 20 großen Industrie- und Schwellenländer (G-20) treffen sich ab Montag in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires. Hauptthema des zweitägigen Treffens dürften die von den USA verhängten Zölle auf Stahl und Aluminium sein. Sie treten am Freitag in Kraft. IWF-Chefin Christine Lagarde hatte vor Beginn des Treffens vor protektionistischen Maßnahmen gewarnt.

Wiener Bar-Besitzer vor eigenem Lokal erstochen: Mordprozess

Wien - Am Montag wird am Landesgericht für Strafsachen eine Bluttat vor einer Bar in Wien-Ottakring verhandelt, die den Lokalbesitzer am frühen Morgen des 20. Augusts 2017 das Leben gekostet hat. Dieser hatte vor seinem Lokal einer Frau, die er am gegenüberliegenden Gehsteig wahrnahm, Komplimente gemacht. Das dürfte ihren Begleiter - einen 37-jährigen Kosovaren - in Rage versetzt haben. Nach einem Streitgespräch mit dem Gastronomen zückte der Mann ein Messer und soll dieses dem Gleichaltrigen mehrmals in die Brust gestochen haben. Ein 28-jähriger Zeuge, der dem Bar-Betreiber zu Hilfe eilte, wurde ebenfalls niedergestochen. Während letzterer den Bauchstich überlebte, starb der Lokal-Besitzer in einem Krankenhaus.

Akrobat des Cirque du Soleil stürzte ab und starb

Miami - Ein Akrobat des weltberühmten Cirque du Soleil ist vor den Augen des Publikums im US-Bundesstaat Florida abgestürzt und an seinen Verletzungen gestorben. Das Unglück ereignete sich am Samstagabend während eines Auftritts in Tampa, wie das kanadische Unternehmen am Sonntag mitteilte. Der Artist Yann Arnaud stürzte demnach bei einer Nummer, bei der er an Bändern über der Bühne hing. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er aber seinen Verletzungen erlag.

