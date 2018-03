APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Kickl: Angriffe der SPÖ "beschämend"

Wien - Ein "linkes Spiel" unter dem Deckmantel politischer Aufklärung hat Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) am Montag im Nationalrat der SPÖ vorgeworfen. In Beantwortung einer Dringlichen Anfrage zur BVT-Affäre sprach er von der "beschämenden" Verunglimpfung eines rechtsstaatlichen Vorgangs. Keine Mehrheit fand zum Abschluss der Sondersitzung ein Misstrauensantrag der Liste Pilz gegen Kickl. Die Liste Pilz brachte gegen Innenminister Kickl eine Sachverhaltsdarstellung wegen des Verdachts des Amtsmissbrauchs im Zusammenhang mit der BVT-Affäre ein.

15 Kinder bei Luftangriff in Ost-Ghouta getötet

Damaskus - Bei einem Luftangriff auf die syrische Rebellenhochburg Ost-Ghouta sind nach Angaben von Aktivisten 15 Kinder getötet worden, die sich in einer Schule versteckt hielten. Auch zwei Frauen seien in der Schule getötet worden, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montagabend mit. Die Kinder und die Frauen hatten demnach im Keller des Gebäudes Schutz vor den Bomben gesucht.

Deutschland und Polen bemühen sich um Wiederannäherung

Warschau - Deutschland und Polen bemühen sich angesichts der internationalen Herausforderungen durch Russland und China sowie vor dem Hintergrund des Brexits um eine Wiederannäherung. Sie glaube, "dass diese neue Bundesregierung mit neuem Elan an den deutsch-polnischen Beziehungen arbeiten kann", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel am Montagabend nach einem Treffen mit Polens Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki in Warschau.

Bis zu 140 Mio. "Klimaflüchtlinge" laut Weltbank bis 2050

Washington - Die Weltbank schlägt Alarm: Bis zum Jahr 2050 könnte es mehr als 140 Millionen "Klimaflüchtlinge" geben, sollte die Politik nicht entschiedener gegen den Klimawandel vorgehen. Allein in der Subsahara-Region Afrikas könnten es 86 Millionen Menschen sein, die vor den Auswirkungen der klimatischen Veränderungen flüchteten, warnte die Weltbank in einer am Montag veröffentlichten Untersuchung. Weitere 40 Millionen Menschen könnten in Südasien und 17 Millionen in Lateinamerika vertrieben werden.

Kika/Leiner/Lipo: Vier Standorte sperren zu, 46 bleiben

Wien/St. Pölten - Die heimische Möbelhandelsgruppe Kika/Leiner/Lipo hat ihre im Zuge der Umstrukturierung erfolgte Standortüberprüfung abgeschlossen. Ergebnis: Es bleiben 46 der 50 Standorte bestehen, insgesamt vier werden geschlossen. Zugesperrt werden die Lipo-Standorte in Ansfelden (OÖ) und Langenzersdorf (NÖ), ein Leiner-Standort in Bruck an der Mur (Steiermark) und ein Kika-Standort in Wolfsberg (Kärnten). Für die betroffenen Mitarbeiter wird ein Sozialplan erstellt.

Van der Bellen trifft Erbprinz Alois in Liechtenstein

Wien/Vaduz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen schließt am Dienstag seine Auftaktbesuche in den Nachbarländern Österreichs mit einem Zusammentreffen mit Erbprinz Alois im Fürstentum Liechtenstein ab. Im Mittelpunkt stehen Gespräche über die bilateralen Beziehungen, die aktuelle Situation in der Europäischen Union und das Thema Nachhaltigkeit. "Der Dialog mit den Nachbarn ist mir wichtig, denn gute Nachbarschaft ist ganz zentral für das Zusammenleben im großen europäischen Haus", betonte der Bundespräsident.

Mindestens 20 Tote bei Zyklon in Madagaskar

Antananarivo - Durch einen Zyklon in Madagaskar sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Knapp 19.000 Menschen seien von dem Tropensturm "Eliakim" am vergangenen Wochenende betroffen gewesen, teilte der Katastrophenschutz mit. Die Zahl der Opfer könne weiterhin steigen, sagte Charles Rambolarson vom Katastrophenschutz am Montag. Der Zyklon erreichte am Freitag den Nordosten von Madagaskar. Fast 2.000 Häuser wurden zerstört oder geflutet.

