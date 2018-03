APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Terrorangriff in Südfrankreich - Bekannte verhaftet

Carcassonne - Nach der islamistischen Geiselnahme in Südfrankreich ist eine enge Bekannte des getöteten Angreifers festgenommen worden. Die Frau werde der Mitgliedschaft in einer kriminellen terroristischen Vereinigung verdächtigt, sagte Anti-Terror-Staatsanwalt Francois Molins am Freitag in Carcassonne. Sie lebte demnach mit dem marokkanischen Islamisten zusammen, der am Freitag drei Menschen getötet hatte. Der Marokkaner hatte bei einem Autodiebstahl in Carcassonne und bei einer Geiselnahme in einem Supermarkt in Trebes drei Menschen getötet, bevor er von der Polizei erschossen wurde.

Trump will US-Budgetgesetz nun doch unterzeichnen

Washington - Trotz seiner Androhung eines Vetos hat US-Präsident Donald Trump ein vom Kongress verabschiedetes Haushaltsgesetz über 1,3 Billionen US-Dollar (1.055,54 Mrd. Euro) doch unterzeichnet. Das sagte Trump am Freitag in Washington. Er kritisierte das Gesetz aber bei einem Auftritt im Weißen Haus scharf. Es sei so umfangreich, niemand könne das komplett lesen. Die Republikaner hätten zu viele Zugeständnisse an die Demokraten gemacht, bemängelte er.

Großdemo von Schülern für schärferes Waffenrecht in Washington

Washington/Parkland (Florida) - Hunderttausende Schüler wollen am Samstag in Washington für ein schärferes US-Waffenrecht demonstrieren. Zu den Anführern des Protests mit dem Namen "Marsch für unser Leben" gehören Überlebende des Schulmassakers in Parkland im Bundesstaat Florida. Dort hatte ein junger Mann Mitte Februar 17 Menschen erschossen. Die Versammlung in Washington soll nach Angaben der Organisatoren von mehr als 800 Protestmärschen an anderen Orten des Landes begleitet werden. Auch in Wien ist für den Nachmittag eine Solidaritätsdemonstration angekündigt.

Schieder wirft Sobotka Amtsmissbrauch vor

Wien - SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder wirft Nationalratspräsident und Ex-Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) vor, sein Amt missbraucht zu haben, um den von der SPÖ beantragten BVT-U-Ausschuss zumindest zu verzögern. Die SPÖ wird nun den Verfassungsgerichtshof einschalten. Man werde nicht zulassen, "dass die Regierungsmehrheit Minderheitsrechte einfach abwürgt", so Schieder am Freitag. Die Parlamentsdirektion wies die Aussagen von Schieder zurück.

NEOS-Wahlauftakt über den Dächern der Salzburger Altstadt

Salzburg - Mit Rückenwind durch gute Umfragewerte sind die NEOS am Freitagabend offiziell in den Wahlkampf für die Salzburger Landtagswahl am 22. April gestartet. Bundesparteichef Matthias Scholz nahm dabei den Mund durchaus voll: "Wir müssen unsere guten Kandidaten in die Parlamente bringen, und die Chance haben wir jetzt in Salzburg. Idealerweise steht am Ende das beste Wahlergebnis, das NEOS je hatte." Den Salzburger Spitzenkandidaten Sepp Schellhorn bezeichnete Strolz als "Naturgewalt".

Brandstifter in den USA zu 33 Jahren Haft verurteilt

Los Angeles - Wegen schwerer Brandstiftung ist in Los Angeles ein Deutscher zu 33 Jahren und 4 Monaten Haft verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichts hatte der 30-Jährige zum Jahreswechsel 2011/2012 mehr als 40 Feuer in verschiedenen Stadtteilen von Los Angeles gelegt, wie das Gericht am Freitag mitteilte. Die Mutter des Verurteilten hatte über Jahre erfolglos um die Freiheit ihres Sohnes gekämpft, der an Autismus erkrankt sei und nicht wie ein normaler Strafgefangener behandelt werden dürfe.

Raumfahrer erreichten die Internationale Raumstation ISS

Moskau - Ein russisches Raumschiff mit drei Mann Besatzung hat am Freitag die Internationale Raumstation ISS erreicht. "Andocken bestätigt", twitterte die US-Raumfahrtbehörde NASA. Auch die Behörde Roskosmos in Russland bestätigte das erfolgreiche Manöver. In der Kapsel "Sojus-MS-08" erreichten der Russe Oleg Artemjew sowie die US-Amerikaner Andrew Feustel und Richard Arnold nach zwei Tagen Flug ihr Heim für die kommenden sechs Monate im All.

