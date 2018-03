APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Massenprotest in den USA gegen Waffengewalt

Washington/New York - Knapp sechs Wochen nach dem Schulmassaker von Parkland haben in den USA hunderttausende überwiegend junge Leute für striktere Waffengesetze demonstriert. In Washington war auf der Pennsylvania Avenue zwischen Kapitol und Weißem Haus ein Meer von Menschen unterwegs. In kämpferischen und bewegenden Reden sagten überlebende Schüler des Blutbades an der Marjory Stoneman Douglas High School in Parkland im US-Bundesstaat Florida der mächtigen Waffenlobby NRA den Kampf an - und Politikern, die sich von ihr im Wahlkampf unterstützen lassen.

Frankreich trauert nach Geiselnahme um Polizist

Paris - Nach dem Tod eines Polizisten, der sich beim islamistischen Terroranschlag am Freitag gegen Geiseln hatte eintauschen lassen, herrscht in Frankreich große Trauer. Der Polizist sei "als Held gefallen", sagte Staatspräsident Macron am Samstag. Ermittler haben unterdessen in dem Supermarkt, wo die Geiselnahme stattfand, drei selbst gemachte Sprengsätze und eine Pistole entdeckt. Bei dem Attentat starben vier Menschen, zudem wurde der 25-jährige Angreifer beim Zugriff erschossen.

Weg frei zur Regierungsbildung in Rom

Rom - Dank eines Abkommens zwischen der Mitte-Rechts-Allianz um Ex-Premier Berlusconi und der populistischen Fünf Sterne-Bewegung sind am Samstag die beiden Präsidenten des italienischen Parlaments gewählt worden. Damit wurde der Weg freigemacht für eine Regierungsbildung. Der bisherige Regierungschef Gentiloni reichte formal seinen Rücktritt ein, wird die Geschäfte aber vorerst weiterführen. Es ist noch unklar, wen Staatspräsident Mattarella mit der Regierungsbildung beauftragen wird.

Stormy Daniels hat angeblich Beweise für Affäre mit Trump

Washington - Die Pornodarstellerin Stephanie Clifford, die unter dem Namen Stormy Daniels auftritt, hat angeblich Beweise für eine frühere Affäre mit US-Präsident Donald Trump. Das sagte ihr Anwalt Michael Avenatti dem Sender CNN, nachdem er zuvor auf Twitter ein Foto einer CD oder DVD veröffentlicht hatte - kommentiert mit dem Satz: "Wenn ein Bild mehr wert ist als 1000 Worte, wie viel ist dieses wert????" Avenatti erklärte auf CNN, dass das Foto eine Warnung an Trump und sein Team sei. Clifford behauptet, 2006 eine Affäre mit Trump gehabt zu haben, der das aber bestreitet.

Siegerin des ersten Eurovision Song Contests verstorben

Zürich - Die Schweizer Sängerin Lys Assia ist tot. Die einstige Schlagerdiva starb am Samstag im Alter von 94 Jahren, wie ihr langjähriger Weggefährte Jean Eichenberger mitteilte. Für Furore hatte Assia 1956 gesorgt, als sie den ersten Eurovision Song Contest (ESC) mit dem Lied "Refrain" gewann - sie blieb die einzige Schweizerin, der das je gelang.

Ab Sonntag Sommerzeit - Uhren werden eine Stunde vorgestellt

Wien - In der Nacht auf Sonntag wird auf die mitteleuropäische Sommerzeit (MESZ) umgestellt. Um 2.00 Uhr sollten alle Funkuhren auf 3.00 Uhr springen, an den anderen muss händisch gedreht werden. Auf die Normalzeit (MEZ) wird dann wieder in der Nacht auf 28. Oktober zurückgewechselt. Die Sommerzeit wurde in Österreich im Jahr 1980 eingeführt. Sie hat ihren Ursprung in der Ölkrise von 1973 und sollte helfen, Energie zu sparen.

M-Preis-Filiale in Innsbruck überfallen - Täter flüchtete

Innsbruck - Ein vorerst unbekannter Mann hat am späten Samstagnachmittag eine Filiale der Supermarktkette M-Preis in Innsbruck überfallen. Der Vermummte bedrohte zwei Angestellte mit einer Schusswaffe und flüchtete zu Fuß mit Bargeld in unbekannter Höhe, teilte die Tiroler Polizei mit. Der Täter gab im Zuge des Überfalls einen Schuss ab. Verletzt wurde niemand.

Zoo-Giraffe strangulierte sich an Astgabel

Amsterdam - Eine Giraffe hat sich in einem niederländischen Zoo in Kerkrade den Hals in einer Astgabel eingeklemmt und ist gestorben. Nach Angaben des Zoodirektors ist die Giraffe namens "Philani" gestolpert, während sich ihr langer Hals in der Astgabel befand. Es sei ihr dann nicht gelungen, sich selbst zu befreien. Das Tier habe nicht schnell gerettet werden können, weil sich andere Giraffen in direkter Nähe befanden, hieß es. Als Pfleger schließlich Zugang zu dem Tier hatten, war es bereits tot.

