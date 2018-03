APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Puigdemont in Deutschland festgenommen - Am Montag vor Richter

Brüssel/Barcelona/Madrid - Der katalanische Ex-Regionalpräsident Carles Puigdemont ist am Sonntag bei der Einreise von Dänemark nach Deutschland festgenommen worden. Er befand sich auf dem Rückweg aus Finnland nach Belgien, wo er im Exil lebt. Grundlage für die Verhaftung ist laut Polizei ein europäischer Haftbefehl. Am Montag soll Puigdemont einem Amtsrichter vorgeführt werden. In Barcelona protestierten Zehntausende für die Freilassung von Puigdemont. Es kam zu Festnahmen und gewalttätigen Auseinandersetzungen mit der Polizei.

EU-Spitzen treffen Erdogan in Warna

Ankara - Überschattet von Spannungen kommen die EU-Spitzen (heute) Montagabend zu einem Gipfeltreffen mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan zusammen. Für die Europäische Union nehmen an dem Arbeitsessen im bulgarischen Schwarzmeerort Warna Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident Donald Tusk teil. Das Verhältnis zwischen der EU und der Türkei ist seit mehr als eineinhalb Jahren extrem angespannt.

Türkei will weitere kurdisch kontrollierte Stadt in Syrien einnehmen

Istanbul/Damaskus - Nach der nordwestsyrischen Region Afrin soll die türkische Armee nach dem Willen von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan auch die kurdisch kontrollierte Stadt Tell Rifat einnehmen. "So Gott will, werden wir in kurzer Zeit auch Tell Rifat unter Kontrolle bringen und das Ziel dieses Einsatzes erreichen", sagte Erdogan am Sonntag. Tell Rifat liegt südlich von Afrin und wird von der Kurdenmiliz YPG kontrolliert. Das türkische Militär hatte am Samstag die "vollständige" Einnahme der Region Afrin verkündet.

Außenministerin Kneissl startet Westbalkan-Reise im Kosovo

Wien/Prishtina (Pristina) - Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) startet am Montag ihre Westbalkan-Reise mit einem Besuch im Kosovo. Zum Auftakt stattet sie den rund 440 österreichischen Bundesheersoldaten der internationalen Schutztruppe KFOR einen Besuch ab. Danach stehen Treffen mit Amtskollegen Behgjet Pacolli, am Abend dann mit Oppositionsführern auf der Agenda. Am Dienstag geht es für Kneissl weiter nach Skopje, am Mittwoch nach Belgrad.

Regierung lädt AMS-Chef Kopf vor

Wien - Nach einem kritischen internen Revisionsbericht muss AMS-Chef Johannes Kopf, der den Bericht nach Eigenangaben selbst in Auftrag gegeben hat, nun zur Klarstellung bei der Regierungsspitze antreten, berichtet die "Kronen Zeitung". Demnach fordern Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) eine Reform des AMS. Für diese Reform soll eine Task Force um die Regierungskoordinatoren Gernot Blümel (ÖVP) und Norbert Hofer (FPÖ) gebildet werden.

Finanzminister Löger verspricht mehr Geld fürs Heer

Wien - Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat in der Pressestunde am Sonntag mehr Geld für das Bundesheer ab 2020 versprochen. Er verwies aber darauf, dass im Zuge der Neuaufstellung der Luftraumüberwachung zu erwarten sei, "dass 2020 entsprechende Investitionen kommen werden müssen, die noch nicht berücksichtigt sind". Die frei verfügbaren Sonderbudgets für Kanzler und Vizekanzler wurden von Löger indes verteidigt.

Deutscher Gleitschirmflieger Vorarlberg abgestürzt - tot

Bezau/Stuttgart - Ein 38-jähriger Gleitschirmflieger aus Deutschland ist am Sonntag in Bezau (Bregenzerwald) tödlich verunglückt. Der erfahrene Hobbypilot war bei gutem Wetter von der Baumgartner Höhe gestartet. Beim Landeanflug klappte sein Schirm in einer Höhe von 20 Metern aus unbekannter Ursache plötzlich zusammen, woraufhin der 38-Jährige ungebremst auf dem Landeplatz aufschlug. Er erlag seinen Mehrfachverletzungen noch am Unfallort, teilte die Polizei mit.

