APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Auch NATO weist russische Diplomaten wegen Giftaffäre aus

Sydney - Als Reaktion auf den Giftanschlag in Großbritannien weist nun auch die NATO sieben bei ihr akkreditierte russische Diplomaten aus. Drei weiteren Russen werde die Akkreditierung verweigert, sagte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Dienstag in Brüssel. Während der russische Außenminister Sergej Lawrow US-Druck für die Aktion verantwortlich machte, nahm die Kritik am Abseitsstehen Wiens zu. Österreich hatte am Montagabend als erster EU-Staat öffentlich gemacht, dass es keine russischen Diplomaten ausweisen werde.

Türkei macht EU nach Gipfel Vorwürfe

Istanbul/Ankara - Nach dem EU-Türkei-Gipfel im bulgarischen Schwarzmeerort Warna macht die Regierung in Ankara den Europäern neue Vorwürfe. Er habe keine Anzeichen dafür erkannt, dass die EU in Zukunft gerecht mit der Türkei umgehen werde, sagte der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim am Dienstag in Ankara. Bei dem Spitzentreffen am Vortag hatte es in großen Streitfragen keinerlei Annäherung gegeben.

Trump telefonierte mit Merkel zu Zöllen, China und Russland

Washington/Berlin/London - US-Präsident Donald Trump und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel haben am Dienstag unter anderem über den Umgang mit dem umstrittenen Thema Zölle telefoniert. Das teilten das Weiße Haus sowie die deutsche Regierung mit. Beide hätten auch über die Frage einer Zusammenarbeit im Kampf gegen Chinas Handelsverhalten und Praktiken des geistigen Diebstahls diskutiert, erklärte das Weiße Haus.

Macron spricht bei Trauerfeier für getöteten Gendarmen

Paris - Nach dem Terroranschlag in Südfrankreich wird Staatschef Emmanuel Macron am Mittwoch (11.30 Uhr) in Paris bei der Trauerfeier für den getöteten Gendarmen Arnaud Beltrame sprechen. Bei der Zeremonie am Invalidendom werden die Familien des Oberstleutnants und der drei weiteren Opfer der Anschläge vom vergangenen Freitag erwartet. Macron wird Beltrame posthum mit dem Orden der französischen Ehrenlegion auszeichnen.

Kneissl schließt Balkanreise in Belgrad ab

Belgrad - Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) schließt am Mittwoch ihre Westbalkan-Reise mit einem Besuch in der Hauptstadt des aussichtsreichsten EU-Kandidatenlandes Serbien ab. Ein geplantes Treffen mit Außenminister Ivica Dacic fiel ins Wasser, weil er "kurzfristig nach Afrika beordert" worden sei, wie Kneissl der APA am Dienstagabend mitteilte. Unklar ist, ob Kneissl in Belgrad von hochrangigen Regierungsvertretern empfangen wird.

Tiroler Landtag tritt zu konstituierender Sitzung zusammen

Innsbruck - Nach der Tiroler Landtagswahl am 25. Februar tritt am Mittwoch der Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Nach der Angelobung der 36 Abgeordneten stehen die Wahl der schwarz-grünen Landesregierung und jene der Landtagsspitze am Programm. Mit der von der Volkspartei nominierten Ex-Bundesratspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann wird erstmals eine Frau an der Spitze des Landtages stehen. Am Nachmittag trifft sich die Landesregierung dann zu ihrer ersten Sitzung.

Zwei Freisprüche bei Prozess um Vergewaltigung in Tulln

St. Pölten - Zwei 19-Jährige sind am Dienstag in St. Pölten vom Vorwurf der Vergewaltigung einer 15-Jährigen in Tulln im Zweifel freigesprochen worden. Der Richter verwies in der Urteilsbegründung auf zahlreiche Widersprüche in den Aussagen des Mädchens. Die Staatsanwaltschaft meldete Nichtigkeitsbeschwerde an, damit sind die Urteile nicht rechtskräftig. Die beiden Asylwerber wurden in Folge enthaftet.

Französische Marine fand halbe Tonne Heroin auf Segelboot

Paris - Die französische Marine hat am Sonntag auf einem Schiff im Indischen Ozean eine halbe Tonne Heroin beschlagnahmt. Die Fregatte "Jean de Vienne" stoppte das Segelboot, das ohne Flagge unterwegs war, einige hundert Kilometer östlich des Golfs von Aden, teilte der französische Generalstab am Dienstag mit. Der geschätzte Verkaufswert des Heroins liegt bei 125 Millionen Euro. Die Fregatte ist Teil eines multinationalen Marine-Einsatzverbands, der Jagd auf Piraten und Waffenhändler macht.

(Schluss) ce/gil