APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

UNO-Sicherheitsrat befasst sich mit Gewalt in Gaza

Gaza - Der UNO-Sicherheitsrat wird sich am Freitag (Ortszeit) in einer Dringlichkeitssitzung mit der Situation im Gazastreifen befassen. Der Antrag zur Sitzung wurde von Kuwait gestellt, teilten Diplomaten mit. Bei Zusammenstößen mit der israelischen Armee wurden am Freitag mindestens 15 Palästinenser getötet, einer von ihnen schon vor Beginn der Palästinenser-Proteste am frühen Morgen. Rund 1.400 Demonstranten wurden zudem an der Grenze zu Israel verletzt, die meisten durch Tränengas.

Moskau wies im Skripal-Streit 59 Diplomaten aus

Washington - Im Streit über den Giftanschlag auf den Ex-Agenten Sergej Skripal hat Russland 59 Diplomaten aus 23 Ländern ausgewiesen. Außerdem wurden am Freitag die Botschafter dieser 23 Länder in das Außenministerium in Moskau zitiert. Damit reagiert Moskau auf die Massenausweisungen seiner Diplomaten aus westlichen Ländern. Diese Anordnungen entbehrten jeglicher Grundlage, meint das russische Außenministerium. Etwa 130 Vertreter Russlands müssen Staaten wie die USA, Großbritannien oder Frankreich verlassen.

Papst beging Kreuzweg am Kolosseum

Rom - Unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen italienischer Anti-Terror-Einheiten hat am Freitagabend in Rom der Kreuzweg am Kolosseum begonnen. Zu der stimmungsvollen Prozession am Karfreitag, mit der an die Leidensstationen Jesu erinnert wurde, versammelten sich Zehntausende Gläubige vor dem antiken Amphitheater. Papst Franziskus verfolgte die Meditationen an den 14 Stationen der "Via Crucis", die von römischen Schülern verfasst wurden.

Arnold Schwarzenegger am offenen Herzen notoperiert

Hollywood/Graz - Sorge um den "Terminator": Arnold Schwarzenegger ist nach US-Medienberichten am Donnerstag am offenen Herzen notoperiert worden. Der Zustand des 70-Jährigen sei stabil, meldete die "Washington Post" am Freitag unter Berufung auf einen Sprecher des Schauspielers und Ex-Gouverneurs. Nach einem Bericht des US-Promi-Magazins TMZ unter Berufung auf Quellen aus der Umgebung Schwarzeneggers waren beim Tausch einer künstlichen Herzklappe Komplikationen aufgetreten.

Verurteilter "Sittenwächter" kannte Berlin-Attentäter Amri

Wien - Gegen den am Freitag verurteilten "Sittenwächter von Kaltenleutgeben" (Bezirk Mödling) wird von der Staatsanwaltschaft Wien wegen terroristischer Vereinigung ermittelt. Das bestätigte sein Verteidiger Wolfgang Blaschitz der APA. Der 24-jährige Russe soll Anis Amri, den Attentäter auf den Berliner Weihnachtsmarkt, gekannt haben. Ehe er nach Österreich kam, hielt sich der Russe mehrere Jahre in Deutschland auf, wo er in zwei separaten Verfahren wegen schweren Raubes und schwerer Körperverletzung verurteilt wurde.

Motorrad-Probefahrt in Linz ohne Helm endete tödlich

Linz - Ein 38-jähriger Rumäne hat eine Probefahrt mit dem Motorrad seines Arbeitskollegen am Freitagnachmittag in Linz mit dem Leben bezahlt. Er krachte gegen eine Betonsäule einer Garage und erlitt dabei tödliche Kopfverletzungen, berichtete die Polizei. Der Mann trug keinen Helm und hatte keinen gültigen Motorrad-Führerschein. Warum er auf einem geraden Straßenstück die Kontrolle über das Motorrad verlor, war vorerst unklar.

