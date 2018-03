APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Israel verteidigt Vorgehen in Gaza: Schutz gegen Terror

New York/Gaza - Nach den tödlichen Schüssen israelischer Soldaten auf 15 Palästinenser bei Massenprotesten im Gazastreifen hat die Regierung das Vorgehen der Armee an der Grenze des Küstengebietes am Samstag verteidigt. "Der Sperrzaun zwischen Israel und dem Gazastreifen trennt zwischen einem souveränen Staat und einer Terrororganisation", erklärte das Außenministerium. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu sagte: "Israel geht mit Entschlossenheit vor, um seine Solidarität und die Sicherheit seiner Bürger zu schützen."

Trump nährt Spekulationen über Ende des Syrien-Einsatzes

Damaskus/Washington - Nach seiner Ankündigung eines Truppenabzugs aus Syrien nährt US-Präsident Donald Trump weiter Spekulationen über ein baldiges Ende des Militäreinsatzes in dem Bürgerkriegsland. Das Weiße Haus wies das Außenministerium an, mehr als 200 Millionen US-Dollar für den Wiederaufbau Syriens einzufrieren, berichtete das "Wall Street Journal" am Freitag unter Berufung auf Regierungskreise. Der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman forderte Trump zugleich auf, die US-Truppen in Syrien zu lassen.

Trump setzt Angriff auf Amazon fort

Washington - US-Präsident Donald Trump hat in seiner Attacke gegen den Handelsriesen Amazon nachgelegt. Die US-Postbehörde verliere durch Amazon Milliardensummen, kritisierte Trump am Samstag auf Twitter. Bei jedem Paket, das die Post für Amazon ausliefere, mache sie im Durchschnitt 1,50 Dollar (1,22 Euro) Verlust. Dieser Betrug müsse aufhören, forderte er. Einen Beleg für die Zahlen nannte Trump nicht.

Post könnte sich mit 35 Prozent an Volksbank Wien beteiligen

Wien - Die börsennotierte und mehrheitlich staatliche Post AG könnte sich mit rund 35 Prozent an der Volksbank (VB) Wien AG beteiligen - das berichtet "Der Standard" und beruft sich dabei auf "gut informierte Kreise". Offiziell werde das aber weder von der Post noch von der VW Wien bestätigt. Entscheidungen könnten am 24. April fallen, da hat die VB Wien ihre Hauptversammlung.

Tesla-Autopilot nach tödlichem Unfall in USA im Fokus

Palo Alto (Kalifornien) - Mögliche Fehlfunktionen beim Autopiloten rücken nach einem tödlichen Unfall mit einem Tesla-Fahrzeug in Kalifornien in den Fokus. Der US-Konzern teilte am Freitagabend mit, vor dem Unfall sei das Assistenzsystem aktiviert worden. Die Mitteilung ließ jedoch offen, warum der Autopilot nicht reagierte. Bei dem Unfall vor gut einer Woche fuhr das Tesla-Fahrzeug laut Polizei in eine Fahrbahnbegrenzung. Anschließend wurde es von einem Mazda erfasst und stieß dann mit einem Audi zusammen. Der 38-jährige Fahrer des Tesla kam ums Leben.

Papst feiert Ostermesse und spendet Segen "Urbi et Orbi"

Vatikanstadt - Papst Franziskus feiert am Sonntag mit zehntausenden Gläubigen auf dem Petersplatz in Rom die Ostermesse (10.00 Uhr). Anschließend spendet er von der Loggia des Petersdoms aus den apostolischen Segen "Urbi et Orbi". Die Sicherheitsvorkehrungen in Rom wurden aus Furcht vor Anschlägen noch einmal erhöht. Am Samstag beging der Papst gemeinsam mit Tausenden Gläubigen die traditionelle Feier der Osternacht.

Trauerfeier für Stephen Hawking

Cambridge - Letzter Beifall für ein Wissenschaftsgenie: Fast drei Wochen nach dem Tod von Stephen Hawking haben etwa 500 geladene Gäste auf einer Trauerfeier Abschied von dem Astrophysiker genommen. Als sechs Männer den Sarg in die Kirche Great St. Mary's im britischen Cambridge trugen, applaudierten Hunderte Zaungäste. Hawkings Asche wird am 15. Juni in der Londoner Westminster Abbey bestattet, nahe den Ruhestätten des Universalgelehrten Isaac Newton und des Naturforschers Charles Darwin.

Zwei Bewohner aus brennendem Haus in Salzburg gerettet

Bad Hofgastein - Zwei 25-Jährige sind am Samstag bei einem Brand in Bad Hofgastein von der Feuerwehr gerettet worden. Die beiden Bewohner schliefen beim Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei. Sie wurden mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus Schwarzach gebracht, teilte die Polizei mit. Andere Hausbewohner hatten die Rauchentwicklung bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Brandursache wird laut Polizei im Bereich der Herdplatten vermutet.

