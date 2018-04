APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Guatemalas Ex-Diktator Rios Montt 91-jährig gestorben

Guatemala-Stadt - Guatemalas berüchtigter Ex-Diktator Efrain Rios Montt ist tot. Der einstige Staatschef, der in Guatemala von 1982 bis 1983 an der Macht war, starb am Sonntag im Alter von 91 Jahren in seinem Wohnhaus an Herzversagen, wie sein Anwalt mitteilte. Der Ex-General befand sich unter Hausarrest. Ihm wurden in einem seit Jahren andauernden Verfahren wegen des gewaltsamen Vorgehens gegen Ureinwohner Guatemalas Völkermord und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zur Last gelegt.

Kim Jong-un besuchte südkoreanisches Konzert in Pjöngjang

Seoul/Pjöngjang - Am ersten südkoreanischen Konzert in Nordkorea seit mehr als zehn Jahren hat auch Machthaber Kim Jong-un teilgenommen. Kim sei gemeinsam mit seiner Frau zu dem Konzert in Pjöngjang erschienen, meldete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Sonntag unter Berufung auf das Kulturministerium in Seoul. Kim habe sich für mehr gemeinsame koreanische Kulturveranstaltungen ausgesprochen und ein weiteres Konzert für den Herbst in Seoul vorgeschlagen, zitierte Yonhap aus einem Bericht.

Gazastreifen - Israel lehnt unabhängige Untersuchung ab

New York/Jerusalem - Israel hat Forderungen nach einer unabhängigen Untersuchung der tödlichen Schüsse auf Palästinenser im Gazastreifen zurückgewiesen. "Es wird keine Untersuchungskommission geben", teilte der israelische Verteidigungsminister mit. Israel werde "mit keiner Untersuchungskommission zusammenarbeiten". Israels Regierung steht in der Kritik, nachdem bei Protesten von Palästinensern am Freitag 17 Menschen von israelischen Sicherheitskräften getötet und mehr als 1.400 verletzt wurden.

Papst Franziskus sprach Segen "Urbi et Orbi"

Vatikanstadt - Vor Zehntausenden Gläubigen und Touristen hat am Sonntag Papst Franziskus auf dem Petersplatz in Rom den Segen "Urbi et Orbi" ("der Stadt und dem Erdkreis") erteilt. Auf dem Platz hatte sich schon seit dem frühen Morgen bei strahlendem Wetter eine riesige Menschenmenge versammelt. Anti-Terror-Einheiten und Spezialkräfte der Polizei überwachten das Gelände rund um den Vatikan. Beim Segen benannte das Kirchenoberhaupt die vielen Krisenherde rund um den Globus. Frieden erbat der Papst vor allem für Syrien.

Trump schimpft über US-Einwanderungsgesetze und droht Mexiko

Palm Beach (Florida) - US-Präsident Donald Trump hat sich erneut über die Einwanderungsgesetze der USA ereifert und gegen das Nachbarland Mexiko ausgeteilt. Er drohte dem Nachbarland am Sonntag mit dem Ende des Nordamerikanische Freihandelsabkommens NAFTA, sollte es nicht mehr für den aus seiner Sicht unzureichenden Grenzschutz tun. Auch erklärte der Republikaner, es werde keine neue Regelung für das sogenannte DACA-Programm geben.

Sieben Polizisten bei Gefängnismeuterei in Mexiko getötet

Coatzacoalcos - Bei einem Häftlingsaufstand in einem Gefängnis im Osten Mexikos sind sieben Polizisten getötet worden. Weitere 22 Menschen seien verletzt worden, teilten die Behörden am Sonntag mit. Die Opfer waren nach ersten Angaben erstickt, als die Insassen der Haftanstalt La Toma im Bundesstaat Veracruz am Samstagabend (Ortszeit) Matratzen in Brand steckten. Die rund 1.300 Insassen der Haftanstalt protestierten gegen angebliche Misshandlungen und forderten die Absetzung des Gefängnisdirektors.

Zwei Todesopfer bei Erdrutsch in Italien

Rom - Bei einem Erdrutsch im norditalienischen Tal Val Vigezzo in der Region Piemont unweit der Schweizer Grenze sind am Ostersonntag zwei Personen ums Leben gekommen. Die beiden Schweizer befanden sich in einem Auto, das vom Geröll mitgerissen wurde und in einen Abgrund stürzte, berichteten italienische Medien. Weitere Erdrutsche werden befürchtet.

