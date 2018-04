APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Ungarn-Wahl mit hoher Beteiligung

Budapest - Die Parlamentswahl in Ungarn hat am Sonntag überdurchschnittlich viele Wähler mobilisieren können. Wegen des großen Andrangs hielten manche Wahllokale lange nach dem offiziellen Wahlschluss um 19.00 Uhr offen. Die Wahl gilt als Votum über die Regierung von Premier Viktor Orban und dessen rechtskonservativer Partei Fidesz, die seit acht Jahren an der Macht sind. Die Schließung der letzten Wahllokale wurde erst gegen 21.30 Uhr erwartet, wie die Wahlbehörde mitteilte. Erst danach würden auch erste Auszählungsergebnisse veröffentlicht, hieß es.

Moskau warnt USA vor Militäreinsatz in Syrien

Damaskus - Ein mutmaßlicher Chemiewaffenangriff auf die syrische Rebellenhochburg Douma hat international Empörung und Entsetzen ausgelöst. Nach Angaben syrischer Rettungskräfte wurden bei dem Angriff am Samstagabend rund 50 Menschen getötet und Hunderte weitere verletzt. Moskau wies die Berichte zurück und warnte die USA, dies als "Vorwand" für einen Militäreinsatz in Syrien zu nutzen. US-Präsident Donald Trump erklärte, die Verantwortlichen müssten einen "hohen Preis" bezahlen. Frankreich beantragte für Montag eine Dringlichkeitssitzung des UNO-Sicherheitsrats.

Ungewissheit wegen Anschlagsplänen auf Berliner Halbmarathon

Berlin - Um einen möglichen geplanten Anschlag auf den Berliner Halbmarathon herrscht weiterhin Ungewissheit. Am Sonntagabend betonte die Polizei, man habe keine konkreten Hinweise, dass das Sportereignis Ziel eines Anschlags gewesen sein könnte. "Für die Läufer und Teilnehmer und das Personal bestand zu keiner Zeit eine Gefahr", sagte Polizeisprecher Thomas Neuendorf. Die Polizei sei im Vorfeld des Halbmarathons "besonders aufmerksam gewesen". Unter Beobachtung standen vor allem Islamisten.

Hofer schloss Seidenstraßen-Abkommen mit China ab

Peking/Wien/Parndorf - Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer hat am Sonntag im Rahmen des von Bundespräsident Alexander Van der Bellen angeführten Staatsbesuchs in China eine Absichtserklärung zu einer Kooperation bei der von Peking forcierten "Neuen Seidenstraße" unterzeichnet. Sie eröffne heimischen Unternehmen große Chancen, freute sich Hofer. International und auch in der EU ist das Projekt indes umstritten. Kritiker wie die USA befürchten, dass China damit vor allem seinen Einfluss auf die Weltwirtschaft ausweiten will.

Amokfahrt in Münster - 1.600 Menschen bei Gedenkgottesdienst

Münster - Rund 1.600 Menschen haben am Sonntagabend im Paulusdom der deutschen Stadt Münster einen ökumenischen Gedenkgottesdienst für die Opfer der tödlichen Fahrzeugattacke besucht. Die Feier wurde geleitet von Münsters katholischem Bischof Felix Genn, dem evangelischen Superintendenten Ulf Schlien und Stadtdechant Jörg Hagemann, meldete die Kathpress. Genn sprach den Angehörigen der Opfer sein Mitgefühl aus und gedachte auch des Täters.

Neuer Missbrauchsprozess gegen Bill Cosby beginnt

Norristown - Der frühere US-Fernsehstar Bill Cosby steht ab Montag wieder vor Gericht. In Norristown im US-Staat Pennsylvania beginnt ein zweiter Prozess wegen Missbrauchsvorwürfen gegen den 80-Jährigen. Der erste Prozess war im vergangenen Juni geplatzt, weil sich die Geschworenen nicht auf ein Urteil einigen konnten. Der Schauspieler wird von rund 60 Frauen beschuldigt, sie in früheren Jahrzehnten missbraucht zu haben. Da die meisten Anschuldigungen verjährt sind, beschränkt sich der Prozess auf einen einzigen Fall aus dem Jahr 2004.

