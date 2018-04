APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Opposition beantragt gemeinsam U-Ausschuss zur BVT-Affäre

Wien - SPÖ, NEOS und Liste Pilz beantragen gemeinsam den Untersuchungsausschuss zum Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), wie Vertreter der Parteien Montagnachmittag bekannt gaben. Man habe sich den Weg zum Verfassungsgerichtshof (VfGH) sparen wollen, begründet der designierte SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer den Schritt. Das von der SPÖ im März alleine eingebrachte und von ÖVP und FPÖ abgewiesene Verlangen wird zurückgezogen. Starten könnte der Ausschuss laut Krainer im Spätsommer oder Herbst.

"Lösungsorientiertes Gespräch" zwischen Ofner und Hartinger

Wien - Die Diskussion um die Zukunft der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt (AUVA) dürfte in friedlichere Bahnen kommen: AUVA-Obmann Anton Ofner zeigte sich Montagabend nach einem Gespräch mit Gesundheitsministerin Beate Hartinger-Klein (FPÖ) durchaus zufrieden. Die Unterhaltung sei "lösungsorientiert" gewesen, sagte Ofner zur APA: "Ich denke, wir sind auf einem guten, konstruktiven Weg." Vor dem Treffen hatte die AUVA-Generalversammlung eine Resolution für den Weiterbestand verabschiedet.

OPCW-Experten sollen am Mittwoch ins syrische Douma reisen

Damaskus - Die Experten der Organisation für das Verbot Chemischer Waffen (OPCW) sollen am Mittwoch ins syrische Douma reisen können. Dies wurde am Montag in der russischen Botschaft am OPCW-Sitz in Den Haag mitgeteilt. Bisher war es den am Samstag in Damaskus eingetroffenen Experten unter Verweis auf "Sicherheitsprobleme" noch nicht erlaubt worden, den Ort des mutmaßlichen Giftgasangriffs zu untersuchen.

USA und Großbritannien werfen Russland Cyberattacke vor

Washington - Die USA und Großbritannien werfen russischen Hackern eine weltweite Cyberattacke auf zentrale Elemente des Internets vor. Von der Regierung in Moskau unterstütze Gruppen hätten Router infiziert, erklärten amerikanische und britische Behörden am Montag. Der Umfang des Schadens sei noch nicht bekannt, hieß es seitens des US-Heimatschutzministeriums. Laut Angaben des britischen National Cyber Security Centre sind "Millionen von Maschinen" ins Visier genommen worden.

Journalisten hinter Weinstein-Enthüllungen gewannen Pulitzer-Preis

New York - Die drei Journalisten, die mit Berichten in der "New York Times" und im "New Yorker" die Affäre um Filmproduzent Harvey Weinstein aufdeckten, sind mit dem Pulitzer-Preis ausgezeichnet worden. Das verkündete Dana Canedy im Namen der Jury an der Columbia University in New York am Montag. Jodi Kantor, Megan Twohey sowie Ronan Farrow hatten mit ihren Berichten im Oktober 2017 die #MeToo-Bewegung losgetreten.

Bundespräsident bricht zu Staatsbesuch nach Jordanien auf

Wien - Bundespräsident Alexander Van der Bellen bricht am Dienstag, begleitet von Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) und einer Wirtschaftsdelegation, zu einem dreitägigen Staatsbesuch nach Jordanien auf. Er wird dort am Mittwoch mit König Abdullah II. zusammentreffen und ein österreichisch-jordanisches Wirtschaftsforum eröffnen. Neben den bilateralen Beziehungen werden bei dem Treffen laut Van der Bellen vor allem regionale Fragen im Vordergrund stehen, darunter der Krieg in Syrien.

Nach Torso-Fund weitere Leichenteile im Neusiedler See entdeckt

Rust - Auf der Suche nach den sterblichen Überresten einer Frau, deren Torso und Kopf am Freitag im Neusiedler See gefunden wurden, haben Einsatzkräfte am Montag weitere Leichenteile entdeckt. Im Nahbereich der Ruster Bucht seien zwei Unterarme ohne Hände, ein Unterschenkel und ein Oberschenkel gefunden worden, teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Eisenstadt, Roland Koch, der APA mit. Es sei nicht hundertprozentig fix, dass die gefundenen Leichenteile zu der Frau gehören, erklärte Koch.

Prozess um tödlichen Bootsunfall am Wörthersee

Klagenfurt - Nachdem am 2. Juni 2017 ein 44 Jahre alter Niederösterreicher bei einem Motorbootunfall am Wörthersee ums Leben gekommen ist, startet am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt der Strafprozess gegen den damaligen Bootslenker und den Schiffsführer. Dem Lenker, einem 45 Jahre alten Waldviertler, wird grob fahrlässige Tötung vorgeworfen. Einzelrichter Matthias Polak hat vorerst drei Verhandlungstage anberaumt.

