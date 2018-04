APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Erdogan warnt: Maßnahmen werden auf Österreich zurückfallen

Ankara - Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat am Samstag nach der Ankündigung von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich zu verbieten, Österreich gewarnt. "Diese von Österreich ergriffenen Maßnahmen werden auf es selbst zurückfallen", wetterte Erdogan bei einem Interview mit dem Sender NTV, wie die Nachrichtenagentur AFP berichtete.

Chemiewaffen-Inspekteure haben Proben in Douma genommen

London - Nach tagelangen Verzögerungen haben Chemiewaffenexperten erste Proben in der syrischen Stadt Douma genommen. Das teilte die Organisation für das Verbot von Chemiewaffen (OPCW) am Samstag mit. Die Proben werden demnach in das OPCW-Labor im niederländischen Rijswijk und dann zur Analyse in ausgewählte Labore gebracht. Das kann laut Experten zwei bis drei Wochen dauern. Nach einer Bewertung der Lage vor Ort werde über einen weiteren Besuch in Douma entschieden. Die Untersuchung soll etwas Klarheit in den Streit um den mutmaßlichen Giftgasangriff vor zwei Wochen bringen.

Das Bundesland Salzburg wählt einen neuen Landtag

Salzburg - Das Bundesland Salzburg wählt am Sonntag einen neuen Landtag. Landesweit stehen sieben Parteien zur Wahl, dazu kommen zwei weitere in einzelnen Bezirken. Insgesamt dürfen 390.091 Menschen über die Zusammensetzung des Landesparlaments für die kommenden fünf Jahre entscheiden. Wahlschluss ist um 16.00 Uhr, erste valide Hochrechnungen werden für ca. 17.00 Uhr erwartet. Umfragen deuten auf einen klaren Sieg der Volkspartei von Landeshauptmann Wilfried Haslauer hin.

Innsbrucker wählen Gemeinderat und Stadtoberhaupt

Innsbruck - In Innsbruck findet am Sonntag die Gemeinderats- und Bürgermeisterdirektwahl statt. 104.245 Wahlberechtigte, darunter 17.881 EU-Bürger, sind aufgerufen, die 40 Mandate im Gemeinderat neu zu verteilen. Zwölf Listen treten an, neun davon schicken einen Bürgermeisterkandidaten ins Rennen. Als Favoriten auf den Bürgermeistersessel gelten neben Amtsinhaberin Chrsitine Oppitz-Plörer (Für Innsbruck), Georg Willi von den Grünen und FPÖ-Kandidat Rudi Federspiel. Falls keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht (was als wahrscheinlich gilt), kommt es am 6. Mai zu einer Stichwahl.

Erster Akt als Kubas Präsident: Diaz-Canel empfing Maduro

Havanna - Schulterschluss zwischen Verbündeten: Kubas neuer Präsident Miguel Diaz-Canel hat als erste offizielle Amtshandlung seinen venezolanischen Kollegen Nicolas Maduro empfangen. Im Palast der Revolution wurde Maduro am Samstag mit militärischen Ehren empfangen. Dabei kam es zu einer Premiere im Protokoll. Bei dem Treffen war auch Diaz-Canels Ehefrau Lis Cuesta dabei. Die Rolle der First Lady gab es in Kuba bisher nicht.

Abschied von der früheren First Lady Barbara Bush

Houston (Texas) - Rund 1.500 Trauergäste und vier ehemalige US-Präsidenten haben am Samstag in Houston (Texas) Abschied von der früheren First Lady Barbara Bush genommen. "Sie hat unser Leben mit Lachen und Freude erfüllt", sagte ihr Sohn Jeb Bush in der St. Martin's Episcopal Church bewegt in seiner liebe- und respektvollen Trauerrede. Barbara Bush war am Dienstag im Alter von 92 Jahren gestorben.

Tausende gedachten in Stockholm des verstorbenen Star-DJs Avicii

Stockholm - Tausende Fans haben am Samstag in Stockholm des verstorbenen schwedischen Star-DJs Avicii gedacht. Auf dem Sergels-Torg-Platz in der schwedischen Hauptstadt tanzte die Menschenmenge zu den Hits des 28-jährigen Megastars. Zu dem Gedenken hatte DJ-Kollege Sebastian Ingrosso zusammen mit der Swedish House Mafia aufgerufen. Die Polizei schloss unterdessen einen kriminellen Hintergrund als Todesursache aus.

Medien: Sängerin Vanessa Mai bei Proben schwer verletzt

Rostock - Die Sängerin Vanessa Mai (25) hat sich nach Medienberichten bei einem Unfall mit einem Tänzer während einer Bühnenprobe schwer am Rücken verletzt. Wie die "Bild am Sonntag" unter Verweis auf das Management der Sängerin meldet, hatte der Schlagerstar bei dem Unfall am Samstag in Rostock kurz das Bewusstsein verloren. Ein Notarzt habe Mai künstlich beatmet, bevor sie in eine Klinik gebracht worden sei. Das für Samstagabend geplante Konzert in Rostock sei kurzfristig abgesagt worden.

(Schluss) grh/mhh