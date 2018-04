APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

Ex-Blauhelm: "Befehl lautete: nicht einmischen"

New York/Wien - In der Diskussion um die neun Syrer, die offenbar von österreichischen Blauhelmen am Golan in den Tod geschickt wurden, springt nun ein ehemaliger Bundesheer-Soldat seinen Kollegen zur Seite. "Der Befehl lautete: nicht einmischen", sagte Markus H. den "Salzburger Nachrichten". Wenn sie die Syrer gewarnt hätten, wären sie selbst "auf der Abschussliste der Bewaffneten gestanden".

Lawrow lobt Syrien-Allianz Russlands mit Iran und Türkei

Moskau - Bei einem Dreier-Treffen in Moskau haben die Außenminister von Russland, dem Iran und der Türkei ihre gemeinsamen Bemühungen um eine Lösung im Syrien-Konflikt als Erfolg bezeichnet. Dank ihrer "einzigartigen" Allianz sei es gelungen, den Kampf gegen die Jihadistengruppen Al-Nusra-Front und Islamischer Staat (IS) anzugehen, sagte Russlands Außenminister Sergej Lawrow nach dem Treffen. Auch die 2017 im kasachischen Astana begonnenen Syrien-Verhandlungen bezeichneten die Minister als Erfolg.

USA fordern Europäer zu Sanktionen gegen Iran auf

Riad - Die USA drängen ihre europäischen Verbündeten und weitere Nationen zu Sanktionen gegen den Iran, damit dieser sein Raketenprogramm einschränkt. Rund um die Welt sollten Staaten Strafmaßnahmen gegen sämtlich Personen und Einrichtungen verhängen, die im Zusammenhang mit dem Programm stünden, sagte Brian Hook, einer der engsten Berater von US-Außenminister Mike Pompeo, am Samstag in Riad. Der Punkt sei auch in Gesprächen mit den Europäern klargemacht worden, betonte Hook. Das Programm des Iran stelle eine Bedrohung der internationalen Sicherheit dar.

Dutzende Tote bei Angriffen mutmaßlicher Jihadisten in Mali

Bamako - Im westafrikanischen Mali haben mutmaßliche Jihadisten Dutzende Zivilisten getötet. "Es gab 43 Tote innerhalb von zwei Tagen", sagte Sidigui Ag Hamadi, ein Stammesvertreter in der Stadt Menaka, der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Der Gouverneur von Menaka, Daouda Maiga, wollte keine konkrete Opferzahl nennen. Eine Untersuchung vor Ort müsse diese erst klären.

Menschenkette für inhaftierte Separatisten in Katalonien

Barcelona/Madrid - Aus Protest gegen die juristische Verfolgung von Anführern der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung haben am Samstag tausende Menschen mit einer Menschenkette demonstriert. Die mehrere Kilometer lange Menschenkette mit Fotos von inhaftierten oder exilierten Unabhängigkeitsbefürwortern reichte am Samstag vom Dorf Collbato bis zum Gipfel Cavall Bernat im Montserrat-Gebirge nahe Barcelona.

Kurz und Schramböck besuchen Vereinigte Arabische Emirate

Wien/Abu Dhabi - Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ist am Sonntag in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zu Gast, wo er auch Kronprinz Scheich Mohammed bin Zayed al-Nahya treffen wird. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen vor allem Wirtschaftsfragen, aber auch die Bereiche "Sport, Kultur und Tourismus" sowie aktuelle politische Fragen wie der Kampf gegen die Jihadistenmiliz "Islamischer Staat".

Regierung beschließt Indexierung der Familienbeihilfe

Wien - Die Regierung wird am Mittwoch die Anpassung der Familienbeihilfe für Kinder im EU-Ausland an das jeweilige Preisniveau beschließen. Sie erwartet Einsparungen von 100 Millionen Euro pro Jahr. Das Gesetz soll im zweiten Halbjahr vom Parlament abgesegnet werden und Anfang 2019 in Kraft treten.

Adi Hütter mit YB Bern Schweizer Fußball-Meister

Bern - Trainer Adi Hütter hat mit Young Boys Bern die Schweizer Fußball-Meisterschaft gewonnen. Der 48-jährige Vorarlberger führte die Berner zum ersten Meistertitel seit 1986 und zum zwölften insgesamt. Die Young Boys besiegten am Samstag den FC Luzern mit 2:1 und sind in den ausstehenden vier Spielen von Serienmeister FC Basel nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Der Steirer Thorsten Schick kam bei Bern ab der 88. Minute zum Einsatz.

