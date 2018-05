APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

US-Justiz erließ Haftbefehl gegen Ex-VW-Chef Winterkorn

Washington/Detroit - Die amerikanische Justiz hat nach der Anklage gegen Martin Winterkorn Haftbefehl gegen den früheren VW-Chef erlassen. Das bestätigte eine Justizsprecherin am Freitag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Die USA wollen den früheren Topmanager des Autobauers wegen Betrugs im Abgasskandal zur Rechenschaft ziehen. Dem 2015 zurückgetretenen Vorstandsvorsitzenden wird außerdem Verschwörung zum Verstoß gegen Umweltgesetze und zur Täuschung der Behörden vorgeworfen.

431 Palästinenser bei Protesten an Gaza-Grenze verletzt

Gaza - Bei erneuten Konfrontationen mit israelischen Soldaten sind an der Gaza-Grenze 431 Palästinenser verletzt worden. 70 davon seien von scharfer Munition getroffen worden, teilte das palästinensische Gesundheitsministerium in Gaza mit. Die israelische Armee sprach von schätzungsweise 10.000 Palästinensern an sechs Orten entlang der Grenze. Palästinenser hätten mehrfach erfolglos versucht, den Sicherheitszaun zu durchbrechen, hieß es. Die Proteste sollen noch bis zum 15. Mai dauern.

Trump würde "fairer Befragung" zu Russland-Affäre zustimmen

Washington - US-Präsident Donald Trump würde nach eigener Darstellung einer fairen Befragung durch den Russland-Sonderermittler Robert Mueller zustimmen. Seine Anwälte hätten ihm jedoch geraten, nicht mit Mueller zu sprechen. "Wenn ich der Ansicht wäre, dass es fair zugehen würde, würde ich meine Anwälte überstimmen", erklärte Trump am Freitag. In der Affäre um eine Schweigegeldzahlung an Pornodarstellerin Stormy Daniels leugnete Trump indes eine Kehrtwende in seiner Darstellung.

Datum und Ort für Gipfel mit Kim stehen laut Trump fest

Washington/Pjöngjang - Das historische Gipfeltreffen zwischen den Präsidenten der USA und Nordkoreas rückt offenbar näher. US-Präsident Donald Trump sagte am Freitag, mit Nordkorea seien Termin und Ort für das Treffen mit Machthaber Kim Jong-un vereinbart worden. Die Details würden in Kürze bekanntgegeben, sagte Trump zu Journalisten. Früheren Aussagen zufolge soll das Treffen Ende Mai oder Anfang Juni stattfinden. Als Orte sind Drittstaaten wie Singapur oder die Mongolei im Gespräch. Auch Thailand bot sich an.

Nordkorea passte Zeitzone wieder an Südkorea an

Seoul - Zurück in die Zukunft: Nordkorea hat mit Beginn des Samstags (Ortszeit) die Uhren um eine halbe Stunde vorgestellt, um wieder in der gleichen Zeitzone zu leben wie Südkorea. Die jetzige Angleichung der Zeitzonen solle "den Prozess beschleunigen, den Norden und den Süden wieder eins werden zu lassen", verlautbarte die amtliche nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA. Nordkorea strebt zudem offenbar auch Luftverkehrsverbindungen mit Südkorea an.

Mikl-Leitner mit Waldhäusl-Aussagen "nicht glücklich"

St. Pölten - Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) hat sich am Freitag mit Aussagen des für Flüchtlingsangelegenheiten in Niederösterreich zuständigen Landesrats Gottfried Waldhäusl (FPÖ) "nicht glücklich" gezeigt. Sie stellte klar, dass es keine "Sammellager" gebe, sondern es sich um Grundversorgungsquartiere handle. Zudem könne in Landeseinrichtungen niemand "weggesperrt" werden. Mikl-Leitner stellte auch klar, dass "Wegsperren" rechtlich nicht gedeckt wäre.

Erzdiözese Wien mit neuem Missbrauchsvorwurf konfrontiert

Wien - Ein neuer Missbrauchsvorwurf beschäftigt die Erzdiözese Wien. Dabei geht es um eine Frau, die in den 1990er-Jahren nach einem mehrmonatigen Verhältnis mit einem Priester Zwillinge zur Welt gebracht hat, die dann zur Adoption freigegeben wurden. Nun gab die Frau an, der Geistliche sei damals übergriffig gewesen und die Freigabe ihrer Kinder sei nicht freiwillig geschehen. Die Erzdiözese wies die Vorwürfe klar zurück. Strafbare Handlungen hätten "zweifelsfrei nicht stattgefunden".

Neunjährige in Tirol von Auto überrollt und schwer verletzt

Telfes - Eine Neunjährige ist am Freitag in Telfes im Stubaital (Bezirk Innsbruck-Land) von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtete, dürfte der 63-jährige Lenker das auf der Straße spielende und dabei kniende Mädchen übersehen haben. Das Kind wurde offenbar von beiden Achsen überrollt. Es wurde umgehend in die Innsbrucker Klinik eingeliefert.

