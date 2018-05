APA - N A C H R I C H T E N Ü B E R B L I C K - 22.00 Uhr

1.600 Festnahmen bei Anti-Putin-Protesten in Russland

Moskau - Die russische Polizei ist am Samstag so hart wie nie gegen die Anhänger des Oppositionellen Alexej Nawalny vorgegangen. Zwei Tage vor der Amtseinführung von Präsident Wladimir Putin wurden im ganzen Land mehr als 1.600 Demonstranten festgenommen, darunter auch Nawalny. Das berichtete das Bürgerrechtsportal OWD-Info am Abend in Moskau. Der Anti-Korruptions-Aktivist hatte für Samstag landesweit zu Protesten gegen Putin aufgerufen unter dem Motto: "Kein Zar für uns!".

Stichwahl um Bürgermeisteramt in Innsbruck

Innsbruck - Die Innsbrucker küren am Sonntag in einer Stichwahl den neuen Bürgermeister der Tiroler Landeshauptstadt. Amtsinhaberin Christine Oppitz-Plörer von der Liste Für Innsbruck tritt dabei gegen den Herausforderer der Grünen, Georg Willi, an. Im ersten Durchgang, bei der Bürgermeister-Direktwahl am 22. April, ging Willi deutlich vor Oppitz-Plörer durchs Ziel. Er könnte der erste grüne Stadtchef einer Landeshauptstadt werden.

Mauthausen-Gedenken unter dem Motto "Flucht und Heimat"

Mauthausen - In der Gedenkstätte Mauthausen wird am Sonntag der Befreiung des Konzentrationslagers und seiner 49 Außenlager zu Kriegsende gedacht. Die diesjährige Gedenkfeier - laut Mauthausen Komitee Österreich die weitaus größte weltweit - hat den thematischen Schwerpunkt "Flucht und Heimat". Tausende Besucher, heimische Spitzenpolitiker sowie ausländische Staatsgäste und Überlebende nehmen teil. FPÖ-Vertreter sind nicht erwünscht.

Neubeginn-Kongress: Grüne wollen mit Umweltschutz punkten

Linz/Wien - Die Grünen wollen das Thema Umweltschutz künftig stärker in den Mittelpunkt stellen. Das ist einer jener Punkte, der sich am Samstag nach mehrstündigen Diskussionen beim Neubeginn-Kongress der Grünen in Linz herauskristallisiert hat. Doch auch das bedingungslose Grundeinkommen als Sozialthema stand nach den Gruppendiskussionen im Mittelpunkt. Bundessprecher Werner Kogler kommentierte dies in der Schlussrunde der Veranstaltung wohlwollend.

Oppositionsparteien in der Türkei schmieden Allianz

Istanbul/Ankara - Sieben Wochen vor den Präsidenten- und Parlamentswahlen in der Türkei haben vier Oppositionsparteien ein Wahlbündnis besiegelt, um die regierende AKP von Präsident Erdogan herauszufordern. Die Opposition in der Türkei gilt seit Jahren als zersplittert. Die größte Oppositionspartei CHP schloss den Deal mit der nationalkonservativen lyi-Partei, einer islamistischen Bewegung und einer rechten Partei. Die Allianz sei ein Schritt hin zum "größtmöglichen Konsens", sagte ein Sprecher der CHP.

Kataloniens Separatisten halten an Kandidat Puigdemont fest

Berlin - Die Partei von Carles Puigdemont will den katalanischen Separatistenführer erneut als Kandidaten für das Amt des Regierungschefs in der spanischen Konfliktregion aufstellen. Man strebe eine Abstimmung im katalanischen Parlament bis zum 14. Mai an, erklärte teilte die Partei JuntsXCat (Gemeinsam für Katalonien) am Samstagabend nach einem Treffen in Berlin mit, an dem auch Puigdemont teilnahm.

Libanon wählt erstmals seit neun Jahren ein neues Parlament

Beirut - Der Libanon wählt am Sonntag zum ersten Mal seit neun Jahren ein neues Parlament. Dabei kommt erstmals ein neues Wahlsystem zur Anwendung, das zu einer politischen Neuordnung im Zedernstaat führen dürfte. Statt nach dem Mehrheits- wird nach dem Verhältniswahlrecht abgestimmt. Es wird erwartet, dass die bisherige Zweiteilung zwischen der proiranischen Hisbollah-Bewegung und dem prosaudiarabischen Lager aufgebrochen wird. Bei der letzten Parlamentswahl 2009 hatte das pro-westliche Lager von Ministerpräsident Saad Hariri die Mehrheit der Stimmen geholt.

